HoYoverse hat offiziell die Veröffentlichung von Version 3.0 des Urban-Fantasy-ARPGs Zenless Zone Zero angekündigt. Das Update mit dem Titel „Geständnis der Schlafwandler“ erscheint am 17. Juni 2026 und markiert zugleich den Start von Saison 3. Im Mittelpunkt steht die neue Himmelsinsel Roscaelifer, die erstmals für Spieler zugänglich wird. Neben neuen Inhalten erhalten Spieler zum Saisonstart zahlreiche kostenlose Belohnungen, darunter den Agenten Pyrois sowie insgesamt 1.600 Polychrom.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Neue Region Roscaelifer erweitert die Spielwelt

In der Hauptgeschichte reisen Proxys auf Einladung des Bürgermeisters von New Eridu in die geheimnisvolle Himmelsstadt Roscaelifer. Dort sollen sie die außer Kontrolle geratene Ätherenergie in ihrem Körper untersuchen lassen. Gemeinsam mit der Verwaltungsleiterin Velina decken Spieler nach und nach die Geheimnisse rund um die mysteriöse Macht Pyrois auf.

Gleichzeitig sorgen rätselhafte Vorfälle in der Stadt für Unruhe. Selbstzerstörende Bangboos, Anomalien im Energiehub und die Rückkehr einer legendären Leerenjägerin deuten auf eine neue Bedrohung hin.

Velina und Norma feiern ihr Debüt

Mit Version 3.0 stoßen zwei neue Rang-S-Agentinnen zum Spiel hinzu. Velina tritt als erste Wind-Agentin in Zenless Zone Zero auf und spezialisiert sich auf Wind-Anomalien, die mit anderen Elementeffekten kombiniert werden können.

In der zweiten Hälfte des Updates folgt Norma, eine Feuer-Durchbruch-Agentin und technische Leiterin der Abteilung für Externstrategien. Ihre Kampfmechanik ermöglicht zusätzliche Kettenangriffe und erweitert die taktischen Möglichkeiten innerhalb von Teams.

Zusätzlich kehren die beliebten Agentinnen Ye Shunguang und Sunna mit ihren exklusiven W-Motoren zurück.

Neue Erkundungs- und Spielmodi

Roscaelifer bietet zahlreiche neue Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten. Spieler können unter anderem Überraschungsboxen sammeln, Bangboo-Theater besuchen oder versteckte Routen mit einem Schwebebus entdecken.

Zu den neuen Gameplay-Features gehören außerdem:

Das Sammelsystem „Interboo“

Drohnen- und Kamerasteuerung für Erkundungsmissionen

Die Nutzung der Pyrois-Fähigkeiten zur schnellen Fortbewegung

Dynamische Singularitätslecks mit wechselnden Mechaniken

Mit „Bangbang! Das Genie und der Wunderchip“ erscheint zudem ein neuer dauerhafter Spielmodus rund um Forschung und Truppenmanagement. Der ebenfalls neue Modus „Vernichtungs-Simulakrum“ richtet sich an erfahrene Spieler und setzt auf anspruchsvolle Bosskämpfe ohne Attributsvorteile.

Umfangreiche Optimierungen für Spieler

Version 3.0 bringt zahlreiche Komfortverbesserungen mit sich. Dazu gehören eine intelligente Laufwerksverwaltung, optimierte Tuning-Menüs sowie eine flexiblere Anpassung von Outfits und Zubehör.

PC-Spieler profitieren zusätzlich von einem umfangreichen Grafik-Upgrade. Unterstützte Systeme erhalten Echtzeit-Beleuchtung auf Basis von Raytracing sowie DLSS-Superresolution und Frame-Generierung für eine verbesserte Performance.

1 von 6

Kostenlose Belohnungen und Steam-Release

Zum Start von Saison 3 verschenkt HoYoverse den Agenten Pyrois sowie passende Proxy-Outfits. Darüber hinaus erhalten Spieler insgesamt 1.600 Polychrom, die teilweise direkt zum Update-Start und teilweise zum zweiten Jubiläum des Spiels am 4. Juli verteilt werden.

Parallel zum Update erscheint Zenless Zone Zero erstmals auf Steam. Die Plattform unterstützt die plattformübergreifende Synchronisierung der Spieldaten.

Veröffentlichung am 17. Juni

Zenless Zone Zero Version 3.0 „Geständnis der Schlafwandler“ erscheint am 17. Juni 2026 für PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, PC, iOS und Android. Zeitgleich erfolgt die Veröffentlichung auf Steam.