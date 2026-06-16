Xbox-Studios vor ungewisser Zukunft? Berichte über mögliche Schließungen

In der Spielebranche sorgt aktuell ein Bericht für große Unruhe. Mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass verschiedene Xbox-Studios um ihre Zukunft kämpfen und teilweise sogar vor einer möglichen Schließung stehen könnten. Besonders im Fokus stehen dabei die Entwicklerteams hinter einigen der kreativsten Spiele der vergangenen Jahre. Offizielle Stellungnahmen von Microsoft zu den einzelnen Studios liegen derzeit allerdings noch nicht vor.

Ninja Theory soll besonders betroffen sein

Am meisten Aufmerksamkeit erhält derzeit Ninja Theory, das Studio hinter der erfolgreichen Hellblade-Reihe. Laut mehreren Berichten wurden Mitarbeiter über eine mögliche Schließung informiert, während parallel nach Investoren oder Käufern gesucht werden soll. Einige Quellen sprechen davon, dass das Studio auf eine Ausgliederung hofft, um unabhängig weiterarbeiten zu können. Die Situation wirkt besonders überraschend, da Ninja Theory erst vor wenigen Tagen das neue Actionspiel Senua vorgestellt hatte, das für 2027 angekündigt wurde.

Auch Double Fine und Compulsion Games betroffen

Neben Ninja Theory sollen sich auch Double Fine Productions und Compulsion Games in Gesprächen befinden, um mögliche Schließungen abzuwenden. Berichten zufolge prüfen die Studios verschiedene Optionen, darunter eine Rückkehr in die Unabhängigkeit. Double Fine ist vor allem für die Psychonauts-Reihe bekannt, während Compulsion Games zuletzt mit dem atmosphärischen Abenteuer South of Midnight Aufmerksamkeit erregen konnte.

Hintergrund ist offenbar ein Xbox-Reset

Die Berichte stehen im Zusammenhang mit einer größeren Umstrukturierung innerhalb der Xbox-Sparte. Xbox-Chefin Asha Sharma sprach zuletzt öffentlich davon, dass das Unternehmen einen „Reset“ benötige und die bestehende Struktur über Jahre hinweg zu stark gewachsen sei. Zudem wurden rückläufige Umsätze und steigende Kosten als Herausforderungen genannt. Mehrere Medien berichten deshalb von möglichen Verkäufen, Ausgliederungen und weiteren Einsparmaßnahmen innerhalb der Gaming-Sparte von Microsoft.

Noch ist nichts endgültig entschieden

Wichtig ist jedoch: Zum jetzigen Zeitpunkt handelt es sich weiterhin um Berichte und Informationen aus Insiderkreisen. Die Situation soll sich laut mehreren Quellen noch im Wandel befinden, und verschiedene Studios befinden sich offenbar weiterhin in Verhandlungen.

Für Fans von Reihen wie Hellblade, Psychonauts oder South of Midnight bleibt die Lage daher vorerst ungewiss. Sollte sich die Situation bestätigen, könnte dies eine der größten Umstrukturierungen innerhalb der Xbox Game Studios seit Jahren werden. Gleichzeitig besteht für einige Teams offenbar noch Hoffnung auf eine unabhängige Zukunft außerhalb des Xbox-Konzerns.