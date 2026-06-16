World of Warships Update 15.5: 250 Jahre US-Unabhängigkeit mit Event, Kampagne & neuen Inhalten

Mit Update 15.5 verwandelt sich World of Warships in eine festliche Bühne für die Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag des amerikanischen Unabhängigkeitstags. Der Entwickler und Publisher Wargaming bringt dafür zahlreiche neue Inhalte ins Spiel – darunter einen thematischen Hafen in New York, eine Story-Kampagne, einen Event-Pass sowie neue Anpassungs- und Gameplay-Features.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Festlicher Hafen in New York und neue Inhalte im Update 15.5

Beim Einloggen erwartet Spieler ein komplett neu gestalteter Hafen in New York, der ganz im Zeichen der amerikanischen Unabhängigkeit steht. Neben der atmosphärischen Kulisse liefert das Update eine Vielzahl an themenbezogenen Belohnungen, Spezialeffekten und Anpassungsoptionen.

Auch das Gameplay wird erweitert und verfeinert, unter anderem durch neue Systeme zur Schiffsindividualisierung sowie allgemeine Verbesserungen der Spielmechanik.

Story-Kampagne „Dawn of a Nation“

Im Mittelpunkt des Updates steht die neue vierteilige Story-Kampagne „Dawn of a Nation“, die den historischen Weg der Dreizehn Kolonien zur Unabhängigkeit nachzeichnet.

Jede Woche wird ein neues Kapitel freigeschaltet. Spieler können dabei unter anderem folgende Belohnungen freispielen:

Historische US-Kommandanten John Glover und John Paul Jones

Die historische Flagge von Betsy Ross

Den US-Premium-Kreuzer Stufe VIII Congress

Neue Zerstörungseffekte und permanente Tarnungen für Hochstufenschiffe

Zusätzlich können Fortschrittsmarken verdient werden, die spezielle Container mit Sammlungsinhalten und seltenen Belohnungen enthalten.

Event-Pass „250 Years of Independence“

Der Event-Pass ergänzt die Feierlichkeiten mit zwei Fortschrittslinien voller thematischer Inhalte.

Kostenfrei

Kommandant „Statue of Liberty“ mit eigener Sprachausgabe

Permanente Tarnung „Stars & Stripes“

Artillerie-Container

Abschlussbelohnung: Tarnung „Freedom“ für die Baltimore

Premium (2.500 Dublonen)

Permanente Tarnung „Revolutionary“

US-Premium-Schlachtschiff Arizona

Tarnung „Old North State“ für die North Carolina

Zerstörungseffekt „Thirteen Salvos“

Bonus: Tarnung „Go Navy!“ für die Helena

Neue Schiffsanpassung mit Dekoren

Mit Update 15.5 wird außerdem die neue Funktion Dekore eingeführt. Diese ermöglichen eine deutlich individuellere Gestaltung der Schiffe durch historische Symbole, Mottos und grafische Elemente.

Dekore können über spezielle Container aus Kampfmissionen erhalten werden und sind aktuell auf Schiffe der Stufe IX beschränkt. Eine Ausweitung der Funktion ist bereits für zukünftige Updates geplant.

Italienische U-Boote und Gameplay-Erweiterungen

Die italienischen U-Boote Pietro Micca und Pietro Calvi bleiben weiterhin im Early Access verfügbar. Sie zeichnen sich durch spezielle Tarnmechaniken, Nebelerzeuger und eine ungewöhnliche Kombination aus Torpedos und Hauptgeschützen aus.

Zusätzlich bietet das Update: