World of Warships: Legends feiert 250 Jahre US-Unabhängigkeit mit neuen Zerstörern

Wargaming läutet den Sommer in World of Warships: Legends mit einem umfangreichen Juli-Update ein. Im Mittelpunkt stehen die Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag des amerikanischen Unabhängigkeitstags, die Spieler mit zahlreichen Events, exklusiven Belohnungen und neuen Inhalten erwarten. Darüber hinaus startet eine neue Kampagne mit einem US-Premium-Schlachtschiff, während alternative US-Zerstörer erstmals im Early Access verfügbar sind.

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250 Jahre amerikanischer Unabhängigkeitstag im Spiel feiern

Zum Jubiläum des amerikanischen Unabhängigkeitstags erwartet die Spieler ein umfangreiches Ingame-Event. Mit der Sammlung „Drei Epochen der Freiheit“ sowie dem „Big Chief“-Kalender können täglich Belohnungen freigeschaltet werden. Wer den Kalender vollständig abschließt, erhält den neuen Kommandanten Ernest E. Evans sowie drei exklusive Kommandanten-Skins, die bedeutenden Persönlichkeiten aus verschiedenen Epochen der Geschichte der US-Marine gewidmet sind.

Während des gesamten Updates sammeln Spieler außerdem die Event-Währung „Independium“. Diese kann gegen den legendären Zerstörer USS Burrows, thematische Schiffs-Skins sowie weitere exklusive Inhalte eingetauscht werden.

Alternative US-Zerstörer gehen im Early Access vor Anker

Mit dem Update erweitert Wargaming den US-Technologiebaum um vier alternative Zerstörer im Early Access. Die neue Reihe umfasst:

Kane (Stufe V)

Hughes (Stufe VI)

Osborne (Stufe VII)

Christopher (Stufe VIII)

Alle vier Schiffe verfügen über ein fortschrittliches Radar, das gegnerische Schiffe innerhalb seiner Reichweite regelmäßig auf der Minikarte sichtbar macht, selbst dann, wenn diese noch nicht direkt entdeckt wurden.

Die neuen Zerstörer sind über spezielle Kisten sowie das Bundle „Steel Eagles“ erhältlich. Letzteres bietet zusätzlich die Chance auf den neuen US-Premium-Kreuzer der Stufe VIII Cambridge.

Neue Kampagne bringt die Indiana als Hauptbelohnung

Abgerundet wird das Juli-Update durch die neue „Hammer des Pazifiks“-Kampagne. Über einen Zeitraum von fünf Wochen können Spieler insgesamt 100 Meilensteine absolvieren.

Wer die Kampagne mit aktiver Admiralitäts-Unterstützung erfolgreich abschließt, erhält als Hauptbelohnung das US-Premium-Schlachtschiff der Stufe VIII Indiana. Das zur historischen South-Dakota-Klasse gehörende Kriegsschiff überzeugt mit starken Sekundärgeschützen sowie einer vielseitigen Auswahl an Verbrauchsmaterialien. Dazu zählen unter anderem Reparaturmannschaft, Sonar sowie die Wahl zwischen Verbesserter Sekundärgenauigkeit, Beobachtungsflugzeug und Katapultjäger.