Von den Machern von Unravel: Hela: of Mice & Magic verzaubert im neuen Trailer!

Herzerwärmendes Maus-Abenteuer im hohen Norden: Mit Hela: of Mice & Magic meldet sich das neugegründete Studio der Unravel-Entwickler zurück. Der frische Trailer vom Wholesome Direct zeigt wunderschöne skandinavische Landschaften, kooperative Rätsel und einen ganz besonderen Frosch-Rucksack. Wir fassen alle Infos zum kommenden Cozy-Highlight für euch zusammen.

Wer sich im Jahr 2015 in den kleinen, roten Garn-Helden Yarny aus Unravel verliebt hat, sollte jetzt ganz genau hinsehen. Ein Kernteam der damaligen Entwickler hat sich im nordschwedischen Umeå unter dem Namen Windup Games neuformiert. Ihr Erstlingswerk hört auf den Namen Hela: of Mice & Magic, soll noch im Laufe des Jahres 2026 erscheinen und knüpft genau an die emotionale und visuelle DNA an, die wir schon damals so geliebt haben.

Kleine Maus, riesiges Herz

In Hela schlüpfen wir nicht in die Rolle eines großen Kriegers, sondern steuern eine tapfere, winzige Maus. Die Geschichte ist so herrlich bodenständig wie herzerwärmend: Eine gütige Hexe, die das Land und das anliegende Dorf seit Generationen beschützt, ist schwer erkrankt. Nun liegt es an ihren kleinen tierischen Helfern, den „Witch Business“-Laden am Laufen zu halten, magische Zutaten in der Wildnis zu sammeln, Tränke zu brauen und schlussendlich ein Heilmittel für ihre Ziehmutter zu finden.

Das Spiel wirft uns in eine wunderschöne, nahtlose Open World, die stark von den weiten, friedlichen Pinienwäldern Nordschwedens inspiriert ist. Aus der winzigen Mäuse-Perspektive wirken Alltagsgegenstände wie weggeworfene Dosen, Picknickdecken oder Baumstämme wie riesige, abenteuerliche Hindernisse.

Koop-Spaß und der geniale Frosch-Rucksack

Hela ist komplett auf Couch-Koop (Split-Screen) sowie Online-Koop ausgelegt, lässt sich aber auch problemlos alleine spielen. Um die Physik-Rätsel in der Spielwelt zu lösen, nutzen die Mäuse ihr wichtigstes Werkzeug: den sogenannten „Froggy Backpack“. Dieser magische Frosch-Rucksack fungiert als waschechter Enterhaken, mit dem sich die kleinen Nager durch die Lüfte schwingen, an Kanten hochziehen oder Gegenstände durch die Gegend katapultieren können.

Die Entwickler betonen, dass es in Hela nicht um Hektik oder harten Kampf geht. Das Spiel wurde auf der Gamescom bereits im Vorfeld als „Most Wholesome“ ausgezeichnet und genau das atmet der Titel in jeder Sekunde: Es geht um Hilfsbereitschaft, Entschleunigung und das gemeinsame Erkunden der Natur.

Fazit: Ein herzerwärmendes Highlight für die Wunschliste

Hela: of Mice & Magic beweist schon jetzt, dass das Herz von Unravel in den skandinavischen Wäldern von Windup Games weiterschlägt. Das Spiel punktet mit einer zutiefst charmanten Spielwelt, einer emotionalen Prämisse und dem cleveren Koop-Gameplay rund um den Frosch-Rucksack. Wer auf der Suche nach einem entschleunigten, liebevoll gestalteten Abenteuer für gemütliche Gaming-Abende zu zweit ist, kommt an diesem Titel im Jahr 2026 kaum vorbei.

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Für uns ist Hela ein absoluter Pflichttermin und gehört ab sofort ganz weit nach oben auf die Steam-Wunschliste!

Quelle: Bilder / Video