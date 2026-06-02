Until Dawn 2 offiziell angekündigt – Horror-Fortsetzung erscheint 2027

Mehr als elf Jahre nach dem Original ist es endlich offiziell: Until Dawn 2 befindet sich in Entwicklung und erscheint 2027 für PlayStation 5. Verantwortlich für die Fortsetzung ist Firesprite Games, das zuletzt unter anderem an Horizon Call of the Mountain gearbeitet hat.

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Kein direkter Nachfolger zur Originalgeschichte

Fans sollten allerdings keine Fortsetzung der Ereignisse aus dem ersten Spiel erwarten. Until Dawn 2 wird als eigenständige Horror-Erfahrung beschrieben und erzählt eine komplett neue Geschichte mit frischen Charakteren, einem neuen Schauplatz und einer unabhängigen Handlung. Trotzdem sollen die bekannten Stärken der Reihe erhalten bleiben: schwierige Entscheidungen, überraschende Wendungen und zahlreiche Momente, in denen jede Wahl über Leben und Tod entscheiden kann.

Geisterjäger geraten in einen Albtraum

Die Handlung dreht sich um eine Gruppe von Geisterjägern, die bislang noch nie tatsächlich etwas Übernatürliches erlebt haben. Als sie jedoch einen Vertrag für eine TV-Show erhalten, verschlägt es sie auf eine abgelegene Resort-Insel. Die von düsteren Legenden und unheimlichen Ereignissen geprägt ist. Was zunächst als Jagd nach Aufmerksamkeit und Klickzahlen beginnt, entwickelt sich schnell zu einem Kampf ums Überleben. Wie schon beim Original wird auch diesmal jede Entscheidung Auswirkungen auf den Verlauf der Geschichte haben. Die Entwickler versprechen eine moderne Horror-Erfahrung voller Spannung, emotionaler Momente und moralischer Entscheidungen, die unterschiedliche Konsequenzen nach sich ziehen können. Ob die Gruppe die Insel lebend verlassen kann oder selbst Teil einer weiteren düsteren Legende wird, hängt vollständig von den Entscheidungen der Spieler ab.

Weitere Informationen folgen

Konkrete Gameplay-Szenen oder Details zu den Charakteren wurden bislang noch nicht gezeigt. Firesprite Games kündigte jedoch an, in den kommenden Monaten weitere Informationen zu veröffentlichen.

Release für 2027 geplant

Until Dawn 2 erscheint exklusiv für PlayStation 5 im Jahr 2027 und markiert die lang erwartete Rückkehr einer der beliebtesten interaktiven Horror-Reihen der letzten Konsolengeneration.