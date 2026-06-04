Toplitz Productions schickt uns zu den Wikinger-Clans

Gefühlt müssen wir bald ein Dauer-Abo bei dem Publisher Toplitz Productions abschließen, aber die hauseigene Formel der bekannten Reihe zieht einfach immer wieder in ihren Bann. Nachdem wir uns in Medieval Dynasty das erste eigene mittelalterliche Dorf aufgebaut, in Sengoku Dynasty das feudale Japan umgekrempelt und bereits einen Blick auf das düstere Vampires Bloodlord Rising geworfen haben, steht jetzt der nächste große Meilenstein in den Startlöchern. Mit Vikings Dynasty verschlägt es uns demnächst in die unbarmherzige, aber wunderschöne Welt der nordischen Clans.

Zwischen Fjorden und Gefahren: Eine trügerische Idylle

Das Entwicklerstudio Digital Daredevils S.A. setzt auch bei diesem Ableger auf die bewährte und extrem motivierende Mischung der Reihe. Spieler erwartet eine tiefgängige Kombination aus Survival, Rollenspiel, Städtebau und packender Action, die sich wahlweise komplett allein oder im kooperativen Modus mit Freunden erleben lässt. Die offene Welt präsentiert sich dabei als trügerische Idylle: Eine weitläufige Inselgruppe mit gewaltigen Fjorden und Unterwassergrotten lädt zum Erkunden ein, birgt jedoch neben zahlreichen Mysterien auch jede Menge Gefahren. Dynamisches Wetter und der Wechsel der Jahreszeiten verlangen den angehenden Wikingern dabei alles ab.

Vom Schiffbrüchigen zum Jarl: Handwerk und Familienerbe

Die Reise beginnt genretypisch am untersten Ende der Nahrungskette. Als Schiffbrüchige gestrandet, gilt es zunächst, natürliche Rohstoffe zu sammeln, Werkzeuge herzustellen und auf die Jagd zu gehen. Das weitreichende Handwerks- und Bausystem lässt Spielern beim Aufbau der eigenen Siedlung extrem viel kreativen Freiraum, egal ob man eine chaotische Anordnung oder eine strukturierte Ordnung bevorzugt. Als unangefochtener Jarl leitet und beschützt man die eigene Gemeinschaft, teilt den Bewohnern Aufgaben wie Landwirtschaft oder Fischfang zu und sorgt dafür, dass die Bedürfnisse des wachsenden Dorfes erfüllt werden. Ein zentrales Feature der Reihe feiert dabei seine Rückkehr: Um das eigene Vermächtnis langfristig zu sichern, muss eine Familie gegründet und für einen rechtmäßigen Erben gesorgt werden.

Das Fazit und der Segen der Götter

Doch ein echtes Wikinger-Spiel wäre nicht komplett ohne die See und den Glauben. Spieler können die Kunst des Schiffsbaus meistern, um von einfachen Fischerbooten bis hin zum legendären Drakkar-Langschiff alles selbst zu zimmern. Die Seefahrt ermöglicht es, zu fernen Inseln zu segeln, seltene Ressourcen zu bergen oder andere Dörfer zu entdecken, die sich der eigenen Gefolgschaft anschließen wollen. Abgerundet wird das raue Abenteuer durch tiefe Anspielungen auf die nordische Mythologie. So lassen sich Gegenstände mit Runen veredeln und Ausrüstungen verbessern, während regelmäßige Opfergaben an die Götter den Clans wertvolle Segnungen einbringen. Wer das typische Überlebens- und Aufbau-Gefühl liebt, sollte diesen vielversprechenden Titel auf Steam in seine Wishlist legen.

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Quellen: Bilder / Video