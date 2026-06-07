The Lost Wild -Dino Fans aufgepasst

The Lost Wild – die Dinos sind los, ein Spaziergang im Wald, klingt schön und idyllisch, doch wenn du auf der Flucht bist, vor Fleischfressern, welche diese Welt vor 240- 66 Millionen Jahren belebten, sieht das Szenario düsterer aus, als du es dir vorstellen kannst. Das Horror/Action Survival Spiel von den Entwicklern Great Apes Games und Annapurna Interactive katapultiert dich genau in diese Atmosphäre.Der Trailer zu The Lost Wild verrät uns, worauf wir uns einstellen müssen und löst die Faszination über Dinosaurier bei Urzeitfans direkt aus.

Nehmen wir den Trailer genauer unter die Lupe

Ein Vater ist mit seinem Kind unterwegs im Auto und hier wird schon klar, Dinosaurier lösen besonders bei Kindern eine Begeisterung aus. Pflanzenfresser sind ebenso ein Teil, jedoch sind es die furchterregenden Fleischfresser, die besonders Anklang finden und für Gänsehaut sorgen. Die ersten Minuten zeigen bereits wie düster und bedrückend die Flucht vor den Urzeitmonstern wird. Wobei hier das Wort Monster nicht in den Kontext passt. Riesige Flugsaurier schweben durch die Luft, auf der Suche nach Beute, ein Allosaurus streift durch den Wald. Es ist keine Bestie, aber ein Raubtier, welches dich samt Haut und Haaren verspeisen würde. Wenn diese Tiere hungrig sind, beginnt die Hetzjagd. Verlassene Gebäude, versteckt im Lüftungsschacht, kein sinnloser Kampf, welcher unserer Protagonistin sicher den Tod bringt. Es werden Zwischensequenzen gezeigt, wie auch wirkliches Gameplay, dass durch die Unreal Engine 5 auf den ersten Blick sehr schön zur Geltung kommt.

Was macht das Survival -Action/Horror Spiel mit Dinosauriern aus?

Die Dinosaurier wirken furchterregend, jedoch betonen die Entwickler, dass diese nicht wie Monster agieren, sondern einfach wie wilde Tiere, die ihren Instinkten folgen. Kleine Raubsaurier jagen zum Beispiel im Rudel und koordinieren ihre Angriffe. Hier geht es nicht darum, gegen diese Urzeittiere zu kämpfen! Du nutzt Schleichelemente, deine Instinkte und die Umgebung. Du studierst praktisch deren Verhaltensmuster um zu verstehen, wie du Entkommen kannst. Signalpistolen, verschiedene Werkzeuge sind dein bester Freund beim Überlebenskampf. Der Schauplatz ist eine verlassene Forschungsstation mitten im Dschungel, welche mit Rätseln und Ressourcen gespickt ist. Wir spielen einen weiblichen Charakter, welcher den Namen Saskia trägt. Wichtige Hinweise erhalten wir durch eine äußerst mysteriöse Stimme via Funksystem, welche uns wichtige Informationen gibt, um in der Geschichte voranzukommen.

Welche Dinos sind vermutlich zu sehen, für Hobby Paläontologen.

Große Raubtiere (Größte Bedrohung)

Allosaurus: Dieser massive Fleischfresser agiert als einer der Hauptgegner im Spiel. Er jagt hochgradig reaktiv und lässt sich nur schwer durch einfache Fackeln einschüchtern. Bei ihm hilft meist nur die Flucht oder ein perfektes Versteck.

Kleine und wendige Jäger

Kleine Theropoden (z.B. ähnlich wie Compsognathus oder fleischfressende Urvögel): Diese agieren oft in Gruppen. Einzeln sind sie scheu und lassen sich durch plötzliche Bewegungen oder Licht verscheuchen, doch in der Masse werden sie extrem aufdringlich und gefährlich

Pflanzenfresser (Territorial und unberechenbar)

Stegosaurus : Ein gigantischer, gepanzerter Pflanzenfresser. Er greift Sie zwar nicht direkt an, um Sie zu fressen, reagiert aber extrem territorial. Wenn Sie ihm zu nahe kommen oder ihn erschrecken, verteidigt er sich vehement mit seinen Schwanzstacheln.

Heterodontosaurus: Ein kleinerer, flinker Pflanzenfresser. Diese Tiere sind im Dickicht des Dschungels eher schreckhaft. Sie dienen oft als visueller Indikator: Wenn sie plötzlich panisch flüchten, wissen Sie, dass ein großes Raubtier in der Nähe ist

Flugreptilien

Dimorphodon : Diese kleineren Flugsaurier kreisen in Gruppen am Himmel oder nisten in verlassenen Gebäuden und der verfallenen Volieren-Kuppel. Sie können Unruhe stiften und durch ihr Kreischen größere Raubtiere auf Ihre Position aufmerksam machen

Der große Flugsaurier, der im Trailer zu The Lost Wild für Aufsehen sorgt, ist ein Quetzalcoatlus

Release und Plattformen

Ein exaktes Veröffentlichungsdatum gibt bisher noch nicht. Ein genauerer Zeitraum (wie ein bestimmtes Quartal oder ein Monat) wurde von Entwickler Great Ape Games und Publisher Annapurna Interactive bisher nicht genannt

Plattformen zum Start: Das Spiel erscheint 2027 für PlayStation 5 und PC

PC-Stores: Für den PC wird es direkt über die Steam-Produktseite sowie im Epic Games Store verfügbar sein

Quelle:The Lost Wild – Annapurna Interactive

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Quelle:The Lost Wild – True Fear is Primal Trailer | PS5 Games