The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake offiziell angekündigt

Nach Jahren voller Gerüchte, Spekulationen und Fan-Wünsche ist es endlich Realität: Nintendo hat offiziell bestätigt, dass The Legend of Zelda: Ocarina of Time ein vollständiges Remake für Nintendo Switch 2 erhält. Die Neuauflage des legendären N64-Klassikers wurde während der aktuellen Nintendo Direct vorgestellt. Und soll bereits noch im Laufe des Jahres 2026 erscheinen. Für viele Zelda-Fans dürfte dies eine der größten Ankündigungen der vergangenen Jahre sein.

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Der größte Zelda-Klassiker kehrt zurück

Seit seiner ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 1998 gilt The Legend of Zelda: Ocarina of Time als eines der einflussreichsten Videospiele aller Zeiten. Zahlreiche moderne Action-Adventures orientieren sich bis heute an den Mechaniken, dem Weltdesign und der Erzählstruktur des Klassikers. Das nun angekündigte Remake soll dem Spiel eine vollständige technische Überarbeitung spendieren. Und die Reise von Link für eine neue Generation von Spielern zugänglich machen. Der erste Trailer fällt zwar noch vergleichsweise zurückhaltend aus. Vermittelt aber bereits die vertraute Atmosphäre des Abenteuers.

Erste Szenen zeigen den jungen Link

Im Debüt-Trailer ist unter anderem zu sehen, wie Link friedlich schläft, während eine Erzählerstimme erste Hinweise auf die Geschichte. Und die Legenden von Hyrule liefert. Viel Gameplay wurde noch nicht gezeigt, doch die wenigen Szenen lassen bereits erkennen, dass Nintendo deutlich mehr plant als lediglich eine einfache Neuauflage mit höherer Auflösung. Die Präsentation deutet auf eine vollständige Neuinterpretation des Originals hin, die moderne Technik mit der bekannten Geschichte verbinden soll.

Noch hält Nintendo viele Details geheim. Unklar ist derzeit beispielsweise, ob zusätzliche Inhalte, neue Spielmechaniken oder erweiterte Story-Elemente integriert werden. Angesichts früherer Neuauflagen wie The Legend of Zelda: Link’s Awakening und der technischen Möglichkeiten der Nintendo Switch 2 hoffen viele Fans auf eine umfangreiche Modernisierung der Spielwelt. Der Kämpfe und der Präsentation. Auch die Frage, ob Nintendo bestimmte Inhalte erweitert oder an moderne Standards anpasst, dürfte in den kommenden Monaten intensiv diskutiert werden.

Release noch in diesem Jahr

Die gute Nachricht für alle Zelda-Fans: Lange warten muss niemand. Nintendo bestätigte bereits, dass das Ocarina of Time Remake noch 2026 für Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde bislang zwar noch nicht genannt, doch allein die Ankündigung dürfte für viele Spieler bereits das Highlight der Nintendo Direct gewesen sein.

Mit der Rückkehr von Link, Zelda und Ganondorf erhält eines der wichtigsten Spiele der Videospielgeschichte endlich die moderne Neuauflage. Auf die Fans seit Jahrzehnten gehofft haben. Sollte Nintendo die Qualität des Originals erfolgreich in die Gegenwart übertragen, könnte das Remake erneut zu einem Meilenstein für das Action-Adventure-Genre werden.