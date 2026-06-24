The Adventures of Elliot – Bringt dieses Retro-RPG den 16-Bit-Zauber zurück?

Nostalgie pur direkt zum Launch: Das klassische Rollenspiel feierte am 18.06.2026 seinen offiziellen Release auf Steam. Zwischen liebevoller Pixel-Art, rundenbasierten Taktik-Kämpfen und dem unverkennbaren Charme der alten Schule schickt uns Entwickler Square Enix auf eine epische Reise. Warum Retro-Fans den Titel unbedingt auf dem Schirm haben sollten und was das frische Abenteuer bereithält, erfahrt ihr in unserer Release-News.

Der Markt für Retro-Rollenspiele wächst unaufhaltsam, doch echte Perlen, die das goldene Zeitalter der 16-Bit-Ära im Kern treffen, muss man oft mit der Lupe suchen. Genau in diese Kerbe will das vor kurzem veröffentlichte The Adventures of Elliot: The Millennium Tales schlagen. Das Fazit vorab: Entwickler und Publisher Square Enix liefert hier ein verdammt charmantes, detailverliebtes Stück Nostalgie ab.

Ein klassischer Held auf großer Mission

Im Zentrum des Geschehens steht der junge Elliot, dessen ruhiges Leben eine dramatische Wendung nimmt. Um das Schicksal seiner Welt zu besiegeln, muss er sich auf eine epische Reise begeben, um die Fragmente der legendären „Millennium Tales“ zusammenzusetzen. Schon beim ersten Blick auf das vorliegende Pressematerial wird klar: Hier wird Herzblut großgeschrieben. Die Pixel-Art-Umgebungen wirken lebendig, das Charakterdesign versprüht sofortigen Retro-Charme und die Spielwelt lädt mit ihren versteckten Geheimnissen regelrecht zum Erkunden ein.

Moderne Dynamik im alten Gewand

Wer bei Retro-RPGs an träge Spielmechaniken denkt, wird hier eines Besseren belehrt. The Adventures of Elliot setzt zwar auf traditionelle, rundenbasierte Kämpfe und fordernde Rätselpassagen, paart diese jedoch mit zeitgemäßen Komfortfunktionen, die den Spielfluss angenehm modern halten. Ein besonderes Augenmerk verdient zudem der atmosphärische Soundtrack, der die emotionalen Wendungen der Story perfekt untermalen soll. Ob das Abenteuer den hohen Erwartungen der JRPG-Gemeinde langfristig standhalten kann, erfahrt ihr natürlich in Kürze in unserem ausführlichen Game2gether-Review!

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Quelle Bilder / Video