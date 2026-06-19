Supermarkt-Simulator trifft Outdoor-Idylle: Campsite Hustle! erobert Steam!

Vom zugewucherten Waldgrundstück zum florierenden Urlaubs-Paradies: Der frisch gestartete Early-Access-Hit Campsite Hustle! – Management Simulator begeistert die Simulations-Fans auf Steam. Warum der Mix aus eigenem Campingladen, tiefem Basenbau und entspanntem Natur-Vibe süchtig macht, erfahrt ihr in unserer News.

Wer nach Feierabend die Hektik der Stadt hinter sich lassen und trotzdem ein florierendes Wirtschaftsimperium aufbauen möchte, sollte einen Blick auf Campsite Hustle! – Management Simulator werfen. Das Erstlingswerk des Indie-Studios Red Shore Games ist am 2. Juni 2026 in den Steam Early Access gestartet und hat sich heimlich zu einem echten Geheimtipp für Cozy- und Management-Fans gemausert.

Kettensäge, Regale und glückliche Camper

In Campsite Hustle! schlüpft ihr in die Rolle eines frischgebackenen Campingplatz-Besitzers im idyllischen Red Shore Valley. Zu Beginn steht allerdings harte Arbeit an: Bewaffnet mit Kettensäge und Vorschlaghammer müsst ihr euer zugewuchertes Grundstück erst einmal von Bäumen und Felsen befreien. Sobald Platz geschaffen ist, entfaltet das Spiel seine unheimlich motivierende Gameplay-Schleife.

Ihr baut nicht nur Stellplätze für Zelte, sondern errichtet euren eigenen Outdoor-Store. Hier müsst ihr Regale und Kühlschränke platzieren, die Preise kalkulieren und an der Kasse selbst Hand anlegen. Das Besondere: Ihr müsst eure Waren manuell bei verschiedenen Händlern in der nahegelegenen Stadt einkaufen, in euren Pick-up laden und selbst in den Laden schleppen.

Tiefe Systeme im gemütlichen Gewand

Was anfangs wie ein simpler Job aussieht, wächst schnell zu einem komplexen Management-Spiel heran. Über 130 verschiedene Objekte – von Duschanlagen und Dekorationen bis hin zu Stromgeneratoren und Wassertanks – lassen sich frei auf dem Gelände platzieren.

Forschung und Progression: Über einen Forschungstisch schaltet ihr nach und nach neue Gebäude und bessere Waren frei.

Personal-Management: Sobald der Platz wächst, stellt ihr Reinigungskräfte, Handwerker und Sicherheitspersonal ein, um den Laden zu automatisieren.

Lebendige Spielwelt: Die Natur im Spiel ist wunderschön eingefangen – überall fliegen Schmetterlinge, und die Camper interagieren dynamisch mit eurer Anlage.

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Campsite Hustle! – Management Simulator ist ab sofort für den PC via Steam im Early Access erhältlich.

Quellen: Bilder / Video