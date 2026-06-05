Subnautica 2 zeigt neue Roadmap – Leviathan, Fahrzeug und Koop-Features in Arbeit

Entwickler Unknown Worlds Entertainment hat den mittlerweile achten Entwickler-Vlog zu Subnautica 2 veröffentlicht und darin einen ausführlichen Ausblick auf kommende Updates gegeben. Neben bereits veröffentlichten Hotfixes sprechen die Entwickler über zahlreiche Verbesserungen, neue Features und ein großes Content-Update, das die Spielwelt deutlich erweitern soll. Seit dem Start des Early Access arbeitet das Team intensiv an der Optimierung des Spielerlebnisses. Laut Lead Designer Anthony Gallegos wurden bereits mehrere Anpassungen vorgenommen, die direkt auf Rückmeldungen der Community zurückgehen. Dazu gehören unter anderem größere Ressourcen-Vorkommen, Änderungen am Verhalten feindlicher Kreaturen sowie eine Überarbeitung des Schadenssystems. Ziel ist es, die Balance zwischen Erkundung, Ressourcenmanagement und Überleben weiter zu verbessern.

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Biomods-System wird erweitert

Auch das Biomods-System erhält in den kommenden Updates zusätzliche Funktionen. Spieler dürfen sich auf mehr passive Ausrüstungsplätze sowie neue Modifikationen freuen, die vor allem den frühen Spielverlauf abwechslungsreicher gestalten sollen. Dadurch entstehen zusätzliche Möglichkeiten, den eigenen Überlebensstil individuell anzupassen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Koop-Funktionen des Spiels. Auf Wunsch der Community arbeitet Unknown Worlds aktuell an einem Nahbereichs-Voice-Chat, mit dem Spieler direkt miteinander kommunizieren können. Zusätzlich sind Emotes sowie weitere Optionen zur Charakteranpassung geplant, um die gemeinsame Erkundung der Unterwasserwelt persönlicher zu gestalten.

Großes Inhaltsupdate bringt neues Fahrzeug und Leviathan

Besonders spannend fällt der Ausblick auf das nächste große Inhaltsupdate aus. Die Entwickler haben ein neues Fahrzeug angekündigt, das die Erkundung der Spielwelt erweitern soll. Zudem wird eine komplett neue Region eingeführt, die von einer gigantischen Kreatur namens Collector Leviathan bewohnt wird. Noch gibt es keine genauen Details zu diesem neuen Leviathan, doch bereits der Name deutet auf eine der bislang größten und gefährlichsten Kreaturen der Reihe hin. Subnautica 2 setzt erstmals auf die Unreal Engine 5 und nutzt die moderne Technik für deutlich detailliertere Unterwasserlandschaften, neue Ökosysteme und verbesserte Lichteffekte. Eine der größten Neuerungen bleibt jedoch der optionale Koop-Modus für bis zu vier Spieler. Gemeinsam können Spieler Basen errichten, Ressourcen sammeln und die Geheimnisse der fremden Welt erkunden.

Community bleibt wichtiger Teil der Entwicklung

Executive Producer Fernando Melo betont, dass die Community weiterhin eine zentrale Rolle bei der Entwicklung spielt. Bereits in der ersten Woche nach dem Early-Access-Start wurden mehrere Hotfixes veröffentlicht, und auch zukünftige Updates sollen stark auf das Feedback der Spieler reagieren.

Damit bleibt Subnautica 2 seinem Ansatz treu, die Spieler aktiv in die Weiterentwicklung einzubinden.