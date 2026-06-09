Stardew Valley trifft Dracula: Moonlight Peaks hat ein Release-Datum

Im Rahmen der Wholesome Direct 2026 haben das Entwicklerstudio Little Chicken und Publisher XSEED den Release-Termin für die sehnsüchtig erwartete Vampir-Lebenssimulation Moonlight Peaks enthüllt. Schnappt euch die Pflöcke: Es geht schneller los als gedacht – und eine neue Steam-Demo ist ab sofort live!

Die gemütliche Cozy-Gaming-Bubble bekommt einen düsteren, aber verdammt charmanten Zuwachs. Wie die Entwickler von Little Chicken frisch verkündet haben, wird Moonlight Peaks am 7. Juli 2026 offiziell für den PC erscheinen.

In Moonlight Peaks schlüpfen Spieler in die Rolle des Nachwuchses von keinem Geringeren als Graf Dracula persönlich. Doch statt unschuldige Dorfbewohner heimzusuchen, zieht es uns in die gleichnamige, magische Stadt. Das Ziel: Dem berüchtigten Vater beweisen, dass man als Vampir auch ein friedliches, produktives und mitfühlendes Leben führen kann.

Magische Landwirtschaft und übernatürliche Nachbarschaft

Das Gameplay setzt auf das bewährte und extrem beliebte Fundament von Genre-Größen wie Stardew Valley oder Animal Crossing, verpasst dem Ganzen aber einen herrlich schaurigen Gothic-Anstrich. Statt Rüben und Kartoffeln bauen wir auf unserer Farm verfluchte Zutaten und magische Pflanzen an, brauen komplexe Tränke und erlernen mächtige Zaubersprüche.

Ein zentrales Herzstück des Spiels ist das Community-Building. In der Stadt Moonlight Peaks wimmelt es nur so von Werwölfen, Hexen, Meerjungfrauen und anderen übernatürlichen Wesen. Hier gilt es, Beziehungen zu pflegen, der Gemeinschaft unter die Arme zu greifen und – wer möchte – sogar die große, unsterbliche Liebe zu finden.

Neue Steam-Demo ab sofort verfügbar!

Wer nicht bis zum 7. Juli warten möchte, um in die nächtliche Idylle einzutauchen, hat Glück: Parallel zur Termin-Bekanntgabe ist eine brandneue, umfangreiche Demo auf Steam online gegangen. Diese erlaubt es Spielern, einen tiefen Blick in die magischen Mechaniken und die visuelle Identität des Titels zu werfen.

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Ein ausführlicher Ersteindruck und eine detaillierte Preview zur Steam-Demo von Moonlight Peaks folgen in der kommenden Woche direkt hier auf Game2gether!

Quelle: Bilder / Video