Star Wars Zero Company: Release vor Summer Game Fest geleakt

Noch bevor das angekündigte Gameplay-Reveal auf dem Summer Game Fest stattfinden kann, sind offenbar wichtige Details zu Star Wars Zero Company ins Netz gelangt. Laut dem bekannten Insider Billbil-Kun soll das neue Star-Wars-Strategiespiel bereits am 27. August 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.

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Star Wars trifft auf XCOM

Entwickelt wird Star Wars Zero Company von Bit Reactor, einem Studio, das aus ehemaligen Entwicklern der XCOM-Reihe hervorgegangen ist. Entsprechend überrascht es wenig, dass das Spiel stark an den beliebten Taktik-Hit XCOM 2 erinnern soll. Statt moderner Soldaten und Alien-Invasoren stehen diesmal jedoch Blaster, Lichtschwerter und die Konflikte der weit, weit entfernten Galaxis im Mittelpunkt. Obwohl das Spiel bereits vor über einem Jahr angekündigt wurde, gab es bislang kaum neue Informationen. Abgesehen vom ersten Ankündigungstrailer hält sich Entwickler Bit Reactor mit Details auffallend zurück. Das soll sich nun ändern: Beim Summer Game Fest wird erstmals umfangreiches Gameplay gezeigt. Viele Fans erwarten dabei einen detaillierten Einblick in die taktischen Kämpfe, die Squad-Mechaniken und die verschiedenen Charakterklassen.

Offizielle Bestätigung dürfte kurz bevorstehen

Da die Gameplay-Präsentation bereits unmittelbar bevorsteht, dürfte es nicht mehr lange dauern, bis Electronic Arts und Bit Reactor die geleakten Informationen offiziell bestätigen. Für Fans von Star Wars und rundenbasierten Strategiespielen könnte Zero Company eines der spannendsten Genre-Highlights des Jahres werden.