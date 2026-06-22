Shinobi: Art of Vengeance erscheint im September für Switch 2

Frohe Kunde aus dem Hause Sega für alle Spielerinnen und Spieler, die eine Switch 2 besitzen: Shinobi: Art of Vengeance erscheint am 24. September 2026 für Nintendo Switch 2. Der 2D-Action-Plattformer wird digital und physisch erscheinen und Vorbestellungen sind ab sofort ebenfalls möglich.

Shinobi: Art of Vengeance wurde in Zusammenarbeit mit Lizardcube entwickelt und folgt dem langjährigen Protagonisten der Serie und Meister der Ninja-Künste, Joe Musashi, der von einem früheren Abenteuer nach Hause kommt und sein Dorf niedergebrannt und seinen Clan in Stein verwandelt vorfindet. Von Rache getrieben, begibt sich Joe auf ein episches Abenteuer und kämpft in atemberaubenden, handgezeichneten Welten gegen Horden von Feinden und übermächtige Bosse. Shinobi: Art of Vengeance bietet zahlreiche Pfade, die es zu entdecken oder freizuschalten gilt, und ist vollgepackt mit einem flüssigen, überzeugenden Gameplay. Spieler werden laufend angreifen und reagieren müssen und einfach nicht genug bekommen.

Das Spiel wird für Nintendo Switch 2 wird im Einzelhandel ab 29,99 EUR erhältlich sein. Es wird auch als digitale und physische Deluxe Edition zur Verfügung stehen. Die Deluxe Editions enthalten den SEGA-Schurken-Stufe-DLC, indem es Joe Musashi mit drei legendären SEGA-Feinden aufnimmt: dem bösen Genie Dr. Eggman (Sonic the Hedgehog), dem „Mad Dog“ von Shimano Goro Majima (Like a Dragon/Yakuza) und dem skrupellosen Riesen Death Adder (Golden Axe).