SAPPHIRE stellt die PULSE AMD Radeon RX 9070 GRE OC mit 12 GB GDDR6 und Dual-X-Kühlung vor

Von
Alex
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(Bildquelle: SAPPHIRE Technology)

SAPPHIRE Technology erweitert sein Grafikkartenportfolio um die neue SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 9070 GRE OC. Die neue Grafikkarte basiert auf der aktuellen AMD RDNA 4-Architektur und richtet sich an Gamer, die hohe Leistung in einer kompakten Bauform suchen. Ausgestattet mit 12 GB GDDR6-Speicher, einer Boost-Taktrate von bis zu 2.920 MHz und einem effizienten Dual-X-Kühlsystem soll die Karte sowohl für anspruchsvolle Gaming- als auch Content-Creation-Anwendungen überzeugen.

RDNA-4-Architektur mit 48 Compute Units

Im Zentrum der SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9070 GRE arbeitet eine GPU mit 48 Compute Units, 48 Ray Accelerators und 3.072 Stream-Prozessoren. Unterstützt wird die Grafiklösung von 48 MB AMD Infinity Cache sowie einem 192-Bit-Speicherinterface. Der 12 GB große GDDR6-Speicher arbeitet mit einer Geschwindigkeit von bis zu 18 Gbps.

Für moderne Gaming-Technologien stehen unter anderem AMD FidelityFX Super Resolution 4 mit KI-Upscaling, AMD HYPR-RX, Fluid Motion Frames 2 sowie AMD Anti-Lag 2 zur Verfügung.

Optimiert für kompakte Gaming-Systeme

Die neue PULSE-Serie wurde speziell für Systeme mit begrenztem Platzangebot entwickelt. Trotz ihrer kompakten Abmessungen von 280 x 120,25 x 51,5 mm bietet die Karte umfangreiche Kühl- und Stromversorgungsfeatures.

Zum Einsatz kommt das Honeywell PTM7950 Thermal Interface Material (TIM), das eine besonders hohe Wärmeleitfähigkeit gewährleisten soll. Ergänzt wird das Kühlsystem durch optimierte Composite-Heatpipes, AeroCurve-Lüfterblätter sowie ein integriertes Kühlmodul, das direkten Kontakt zu GPU, Speicher und Spannungswandlern herstellt.

Hochwertige Komponenten für maximale Stabilität

SAPPHIRE setzt auf eine 8-lagige High-TG-Kupferplatine und ein digitales 14-Phasen-Stromversorgungsdesign. Zusätzlich schützt eine integrierte Sicherung am PCIe-Stromanschluss die Hardware vor möglichen Stromschwankungen.

Die beiden kugelgelagerten Lüfter werden über intelligente Lüftersteuerungen geregelt und sollen einen leisen Betrieb bei gleichzeitig hoher Kühlleistung ermöglichen.

Moderne Display-Anschlüsse und PCIe 5.0

Für die Bildausgabe stehen insgesamt vier Display-Anschlüsse bereit. Die Karte verfügt über zwei HDMI-2.1b- sowie zwei DisplayPort-2.1a-Anschlüsse und unterstützt Auflösungen von bis zu 7.680 × 4.320 Pixeln. Die Anbindung erfolgt über PCI Express 5.0 x16.

Technische Daten im Überblick

Merkmal SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 9070 GRE OC
Architektur AMD RDNA 4
Stream-Prozessoren 3.072
Compute Units 48
Ray Accelerators 48
Boost-Takt Bis zu 2.920 MHz
Game-Takt Bis zu 2.340 MHz
Speicher 12 GB GDDR6
Speicherinterface 192 Bit
Speichertakt Bis zu 18 Gbps
Infinity Cache 48 MB
PCIe-Interface PCI Express 5.0 x16
Display-Ausgänge 2x HDMI 2.1b, 2x DisplayPort 2.1a
Maximale Displays 4
Maximale Auflösung 7.680 × 4.320
Kühlsystem Dual-X Cooling
Lüfter 2x Dual-Ball-Bearing
Leistungsaufnahme 240 W TBP
Stromanschlüsse 2x 8-Pin
Netzteil-Empfehlung Mindestens 650 W
Formfaktor 2,5-Slot, ATX
Abmessungen 280 × 120,25 × 51,5 mm
Betriebssysteme Windows 10/11, Linux
Besonderheiten Honeywell PTM7950 TIM, AeroCurve Fan Blade, Free Flow, Metal Backplate, FrameDefense, TriXX Support

Verfügbarkeit

Die SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 9070 GRE OC wird in Kürze bei ausgewählten SAPPHIRE-Fachhändlern sowie im Online-Handel erhältlich sein. Angaben zu Preis und konkretem Marktstart hat der Hersteller bislang noch nicht veröffentlicht.