SAPPHIRE stellt die PULSE AMD Radeon RX 9070 GRE OC mit 12 GB GDDR6 und Dual-X-Kühlung vor

SAPPHIRE Technology erweitert sein Grafikkartenportfolio um die neue SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 9070 GRE OC. Die neue Grafikkarte basiert auf der aktuellen AMD RDNA 4-Architektur und richtet sich an Gamer, die hohe Leistung in einer kompakten Bauform suchen. Ausgestattet mit 12 GB GDDR6-Speicher, einer Boost-Taktrate von bis zu 2.920 MHz und einem effizienten Dual-X-Kühlsystem soll die Karte sowohl für anspruchsvolle Gaming- als auch Content-Creation-Anwendungen überzeugen.

RDNA-4-Architektur mit 48 Compute Units

Im Zentrum der SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9070 GRE arbeitet eine GPU mit 48 Compute Units, 48 Ray Accelerators und 3.072 Stream-Prozessoren. Unterstützt wird die Grafiklösung von 48 MB AMD Infinity Cache sowie einem 192-Bit-Speicherinterface. Der 12 GB große GDDR6-Speicher arbeitet mit einer Geschwindigkeit von bis zu 18 Gbps.

Für moderne Gaming-Technologien stehen unter anderem AMD FidelityFX Super Resolution 4 mit KI-Upscaling, AMD HYPR-RX, Fluid Motion Frames 2 sowie AMD Anti-Lag 2 zur Verfügung.

1 von 5

Optimiert für kompakte Gaming-Systeme

Die neue PULSE-Serie wurde speziell für Systeme mit begrenztem Platzangebot entwickelt. Trotz ihrer kompakten Abmessungen von 280 x 120,25 x 51,5 mm bietet die Karte umfangreiche Kühl- und Stromversorgungsfeatures.

Zum Einsatz kommt das Honeywell PTM7950 Thermal Interface Material (TIM), das eine besonders hohe Wärmeleitfähigkeit gewährleisten soll. Ergänzt wird das Kühlsystem durch optimierte Composite-Heatpipes, AeroCurve-Lüfterblätter sowie ein integriertes Kühlmodul, das direkten Kontakt zu GPU, Speicher und Spannungswandlern herstellt.

Hochwertige Komponenten für maximale Stabilität

SAPPHIRE setzt auf eine 8-lagige High-TG-Kupferplatine und ein digitales 14-Phasen-Stromversorgungsdesign. Zusätzlich schützt eine integrierte Sicherung am PCIe-Stromanschluss die Hardware vor möglichen Stromschwankungen.

Die beiden kugelgelagerten Lüfter werden über intelligente Lüftersteuerungen geregelt und sollen einen leisen Betrieb bei gleichzeitig hoher Kühlleistung ermöglichen.

Moderne Display-Anschlüsse und PCIe 5.0

Für die Bildausgabe stehen insgesamt vier Display-Anschlüsse bereit. Die Karte verfügt über zwei HDMI-2.1b- sowie zwei DisplayPort-2.1a-Anschlüsse und unterstützt Auflösungen von bis zu 7.680 × 4.320 Pixeln. Die Anbindung erfolgt über PCI Express 5.0 x16.

Technische Daten im Überblick

Merkmal SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 9070 GRE OC Architektur AMD RDNA 4 Stream-Prozessoren 3.072 Compute Units 48 Ray Accelerators 48 Boost-Takt Bis zu 2.920 MHz Game-Takt Bis zu 2.340 MHz Speicher 12 GB GDDR6 Speicherinterface 192 Bit Speichertakt Bis zu 18 Gbps Infinity Cache 48 MB PCIe-Interface PCI Express 5.0 x16 Display-Ausgänge 2x HDMI 2.1b, 2x DisplayPort 2.1a Maximale Displays 4 Maximale Auflösung 7.680 × 4.320 Kühlsystem Dual-X Cooling Lüfter 2x Dual-Ball-Bearing Leistungsaufnahme 240 W TBP Stromanschlüsse 2x 8-Pin Netzteil-Empfehlung Mindestens 650 W Formfaktor 2,5-Slot, ATX Abmessungen 280 × 120,25 × 51,5 mm Betriebssysteme Windows 10/11, Linux Besonderheiten Honeywell PTM7950 TIM, AeroCurve Fan Blade, Free Flow, Metal Backplate, FrameDefense, TriXX Support

1 von 2

Verfügbarkeit

Die SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 9070 GRE OC wird in Kürze bei ausgewählten SAPPHIRE-Fachhändlern sowie im Online-Handel erhältlich sein. Angaben zu Preis und konkretem Marktstart hat der Hersteller bislang noch nicht veröffentlicht.