SAPPHIRE stellt die PULSE AMD Radeon RX 9070 GRE OC mit 12 GB GDDR6 und Dual-X-Kühlung vor

SAPPHIRE Technology erweitert sein Grafikkartenportfolio um die neue SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 9070 GRE OC. Die neue Grafikkarte basiert auf der aktuellen AMD RDNA 4-Architektur und richtet sich an Gamer, die hohe Leistung in einer kompakten Bauform suchen. Ausgestattet mit 12 GB GDDR6-Speicher, einer Boost-Taktrate von bis zu 2.920 MHz und einem effizienten Dual-X-Kühlsystem soll die Karte sowohl für anspruchsvolle Gaming- als auch Content-Creation-Anwendungen überzeugen.
RDNA-4-Architektur mit 48 Compute Units
Im Zentrum der SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9070 GRE arbeitet eine GPU mit 48 Compute Units, 48 Ray Accelerators und 3.072 Stream-Prozessoren. Unterstützt wird die Grafiklösung von 48 MB AMD Infinity Cache sowie einem 192-Bit-Speicherinterface. Der 12 GB große GDDR6-Speicher arbeitet mit einer Geschwindigkeit von bis zu 18 Gbps.
Für moderne Gaming-Technologien stehen unter anderem AMD FidelityFX Super Resolution 4 mit KI-Upscaling, AMD HYPR-RX, Fluid Motion Frames 2 sowie AMD Anti-Lag 2 zur Verfügung.
Optimiert für kompakte Gaming-Systeme
Die neue PULSE-Serie wurde speziell für Systeme mit begrenztem Platzangebot entwickelt. Trotz ihrer kompakten Abmessungen von 280 x 120,25 x 51,5 mm bietet die Karte umfangreiche Kühl- und Stromversorgungsfeatures.
Zum Einsatz kommt das Honeywell PTM7950 Thermal Interface Material (TIM), das eine besonders hohe Wärmeleitfähigkeit gewährleisten soll. Ergänzt wird das Kühlsystem durch optimierte Composite-Heatpipes, AeroCurve-Lüfterblätter sowie ein integriertes Kühlmodul, das direkten Kontakt zu GPU, Speicher und Spannungswandlern herstellt.
Hochwertige Komponenten für maximale Stabilität
SAPPHIRE setzt auf eine 8-lagige High-TG-Kupferplatine und ein digitales 14-Phasen-Stromversorgungsdesign. Zusätzlich schützt eine integrierte Sicherung am PCIe-Stromanschluss die Hardware vor möglichen Stromschwankungen.
Die beiden kugelgelagerten Lüfter werden über intelligente Lüftersteuerungen geregelt und sollen einen leisen Betrieb bei gleichzeitig hoher Kühlleistung ermöglichen.
Moderne Display-Anschlüsse und PCIe 5.0
Für die Bildausgabe stehen insgesamt vier Display-Anschlüsse bereit. Die Karte verfügt über zwei HDMI-2.1b- sowie zwei DisplayPort-2.1a-Anschlüsse und unterstützt Auflösungen von bis zu 7.680 × 4.320 Pixeln. Die Anbindung erfolgt über PCI Express 5.0 x16.
Technische Daten im Überblick
|Merkmal
|SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 9070 GRE OC
|Architektur
|AMD RDNA 4
|Stream-Prozessoren
|3.072
|Compute Units
|48
|Ray Accelerators
|48
|Boost-Takt
|Bis zu 2.920 MHz
|Game-Takt
|Bis zu 2.340 MHz
|Speicher
|12 GB GDDR6
|Speicherinterface
|192 Bit
|Speichertakt
|Bis zu 18 Gbps
|Infinity Cache
|48 MB
|PCIe-Interface
|PCI Express 5.0 x16
|Display-Ausgänge
|2x HDMI 2.1b, 2x DisplayPort 2.1a
|Maximale Displays
|4
|Maximale Auflösung
|7.680 × 4.320
|Kühlsystem
|Dual-X Cooling
|Lüfter
|2x Dual-Ball-Bearing
|Leistungsaufnahme
|240 W TBP
|Stromanschlüsse
|2x 8-Pin
|Netzteil-Empfehlung
|Mindestens 650 W
|Formfaktor
|2,5-Slot, ATX
|Abmessungen
|280 × 120,25 × 51,5 mm
|Betriebssysteme
|Windows 10/11, Linux
|Besonderheiten
|Honeywell PTM7950 TIM, AeroCurve Fan Blade, Free Flow, Metal Backplate, FrameDefense, TriXX Support
Verfügbarkeit
Die SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 9070 GRE OC wird in Kürze bei ausgewählten SAPPHIRE-Fachhändlern sowie im Online-Handel erhältlich sein. Angaben zu Preis und konkretem Marktstart hat der Hersteller bislang noch nicht veröffentlicht.