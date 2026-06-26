RuneScape Dragonwilds für die Konsole und PC

RuneScape Dragonwilds erscheint als Vollversion am 15 September 2026, auch Konsolenspieler können ab dem Zeitpunkt endlich die Welt erkunden, entweder im Koop mit bis zu 3 Spielern oder als Einzelspieler. Die Entwickler von Jagex starteten den Early Access für den PC im April 2025 und liefern regelmäßig Updates. Wer einen PC besitzt und vorab reinschauen möchte, kann das Spiel für ca. 29,95 erwerben.

Geschichte, Setting und Besonderheiten

Die Geschichte verschlägt dich auf die neuentdeckte, extrem feindselige Landmasse namens Ashenfall. Das große Finale und Hauptziel deiner Reise ist es, die dort herrschende, gewaltige Drachenkönigin im Kampf bezwingen. Die neue Spielwelt Ashenfall verzeiht keine Fehler, da dich dort sowohl die raue Natur als auch die ansässige Tierwelt ununterbrochen bedrohen. Das Entwicklerstudio Jagex kombiniert für diese Kulisse typische Überlebenskämpfe mit den bekannten Bedrohungen aus dem RuneScape-Universum.

Brutale Naturgewalten

Das Klima und die Umgebung auf Ashenfall fügen deiner Spielfigur und ihren Werten direkten Schaden zu.

Unnachgiebige Konsequenzen beim Ableben

Das Sterben im Spiel bestraft dich hart: Zwar behältst du deine ausgerüstete Kleidung, doch deine Taschen und die Schnellzugriffleiste werden komplett in ein Grab an der Unglücksstelle gesperrt. Ohne deine Ausrüstung und Verpflegung wird der Rückweg zum Spießrutenlauf, weil dich wehrlos selbst harmlose Kreaturen attackieren. Obendrein sinken deine maximalen Kapazitäten für Energie, Hunger und Durst mit jedem Tod immer weiter, bis du dich durch eine Mütze Schlaf im Bett regenerierst.

Gefährliche Monster und negative Statuseffekte

Die Tierwelt und die Gruppierungen in Ashenfall setzen in den anspruchsvollen Echtzeitkämpfen auf fiese Statuseffekte:

Die Garou-Clans : Diese wolfsähnlichen Wesen treten meistens geordnet als Rudel auf und überraschen dich gerne mit koordinierten Gruppenangriffen.

Kalphiten-Plage : Die verschiedenen Insektenklassen sowie die mächtige Königin setzen dir mit starkem Gift zu, das deine Lebensleiste kontinuierlich leert.

Krankheiten und Wunden: Gegner verpassen dir stark blutende Wunden, die bei maximaler Intensität schlagartig extremen Schaden anrichten, oder verfluchen dich mit der sogenannten Seelengeißel.

Das RuneScape-Universum auf den Punkt gebracht

Hinter der Marke steht eine riesige Fantasy-Welt, die 2001 vom Studio Jagex für das gleichnamige Online-Rollenspiel erfunden wurde. Sie verbindet humorvollen Mittelalter-Charme mit düsterer Mythologie.

Der Schauplatz (Gielinor): Ein riesiger Planet voller unterschiedlicher Königreiche (wie Wüsten und Ritterburgen) und Fantasiewesen wie Elfen, Goblins oder Werwölfen.

Die Götter-Saga: Im Hintergrund tobt ein kosmischer Konflikt. Uralte Schöpfergötter wollen die Welt als Brutstätte nutzen und zerstören, während jüngere Gottheiten (für Ordnung, Chaos oder Balance) blutige Kriege um die Macht führen. Auch die Magie der Welt stammt von ihnen.

Unterschiede zum klassischen MMORPG

Dragonwilds schlägt eine völlig andere Richtung ein als die traditionellen Online-Rollenspiele RuneScape 3 und Old School RuneScape . Statt dich in einer riesigen, permanenten Welt mit tausenden anderen Spielern zu bewegen, bricht dieser Ableger komplett mit dem typischen MMO-Prinzip.

RuneScape MMO: Die Gefechte laufen weitgehend automatisch ab, gesteuert durch Fähigkeiten-Abklingzeiten und das präzise, taktische Wechseln von Waffen und Rüstungen im Takt des Spiels.

Dragonwilds: Hier erwartet dich ein dynamisches Echtzeit-Kampfsystem. Du steuerst jede Bewegung selbst, parierst feindliche Hiebe, weichst Attacken aktiv aus und musst den perfekten Moment für deine eigenen Angriffe abpassen. Release und Verfügbarkeit RuneScape Dragonwilds 1.0 Version erscheint am 15 September 2026 für den PC, Playstation 5 & Xbox Series X, Nintendo Switch 2. Aktueller Trailer

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Quelle:RuneScape: Dragonwilds – Umbral Sands Gameplay Trailer