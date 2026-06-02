Revell baut die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der britischen Heavy-Metal-Band Iron Maiden weiter aus. Nach mehreren Modellbauprodukten erscheint mit der Iron Maiden Spitfire Mk. II „Aces High“ erstmals ein offiziell lizenziertes Modell im Revell Brick System. Das neue Klemmbaustein-Set richtet sich an erwachsene Fans, Sammler und Modellbau-Enthusiasten und verbindet die markante Bildwelt der Band mit einem anspruchsvollen Bauerlebnis.

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Detailreiches Modell im Maßstab 1:18

Inspiriert von der legendären Spitfire aus dem Iron-Maiden-Klassiker „Aces High“ überträgt Revell das bekannte Motiv in ein umfangreiches Brick-System-Modell im Maßstab 1:18. Das Set besteht aus insgesamt 2.802 Klemmbausteinen und erreicht eine Spannweite von rund 61 Zentimetern sowie eine Länge von etwa 57 Zentimetern.

Zu den Ausstattungsmerkmalen zählen ein drehbarer Propeller, ein ausfahrbares Fahrwerk sowie ein zu öffnendes Cockpit. Ein besonderes Highlight für Fans ist die Band-Maskottchenfigur Eddie, die als Pilot im Cockpit Platz nimmt.

Authentisches Design für Iron-Maiden-Fans

Auch optisch orientiert sich das Modell eng an der bekannten Iron-Maiden-Ästhetik. Das charakteristische Tarnmuster sowie markante Insignien sorgen für einen hohen Wiedererkennungswert und machen die Spitfire zu einem Blickfang in Vitrine, Regal oder Musikzimmer.

„Mit der Erweiterung unserer Iron-Maiden-Produktkooperation auf das Revell Brick System erschließen wir eine weitere, sehr spannende Produktwelt“, sagt Jan Gerlach, Lizenzmanager bei Revell. „Iron Maiden steht für ikonische Momente, Leidenschaft und eine außergewöhnlich treue Fan-Community. Genau diese Energie übersetzen wir mit unserem neuen Set in ein hochwertiges, anspruchsvolles Bauerlebnis für Erwachsene.“

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Verfügbarkeit

Die Iron Maiden Spitfire Mk. II „Aces High“ ist ab Juni 2026 erhältlich. Weitere Informationen bietet die Website von Revell.