Resident Evil Veronica offiziell angekündigt

Nach Jahren voller Gerüchte und Spekulationen hat Capcom die Neuauflage von Resident Evil Code Veronica endlich offiziell bestätigt. Das Remake erscheint 2027 unter dem neuen Titel Resident Evil Veronica für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2 und PC. Der erste Teaser-Trailer liefert bereits einen Vorgeschmack auf die moderne Neuinterpretation eines der beliebtesten Resident-Evil-Klassiker.

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Claire Redfield auf der Suche nach Chris

Wie bereits im Original schlüpfen Spieler erneut in die Rolle von Claire Redfield. Der erste Trailer zeigt sie in Paris, wo sie nach ihrem verschwundenen Bruder Chris Redfield sucht. Ihre Nachforschungen nehmen jedoch schnell eine gefährliche Wendung, als sie von einem geheimnisvollen Angreifer verfolgt wird. Fans vermuten bereits, dass es sich dabei um eine Figur handeln könnte, die optisch an den beliebten Umbrella-Agenten HUNK erinnert. Eine der größten Überraschungen des Teasers betrifft die Kameraperspektive. Mehrere Szenen deuten darauf hin, dass Resident Evil Veronica zumindest teilweise aus der Ego-Perspektive spielbar sein wird. Offiziell bestätigt wurde dies bislang zwar nicht, viele Fans gehen jedoch davon aus, dass Capcom ähnlich wie bei neueren Serienteilen mehrere Perspektiven anbieten könnte.

Ein Resident Evil Fan-Favorit erhält endlich sein Remake

Code Veronica gilt seit Jahren als eines der meistgewünschten Remakes innerhalb der Reihe. Während zahlreiche andere Klassiker bereits modernisiert wurden, warteten Fans lange auf eine Neuauflage dieses wichtigen Kapitels der Redfield-Geschichte. Mit Veronica schließt Capcom nun eine der letzten großen Lücken innerhalb seiner erfolgreichen Remake-Offensive.

Release im Jahr 2027

Konkrete Details zu Gameplay, Umfang oder möglichen Neuerungen wurden bislang noch nicht bekannt gegeben. Der erste Trailer macht jedoch deutlich, dass Capcom die düstere Atmosphäre und den Horror des Originals in moderner Technik neu interpretieren möchte.

Resident Evil Veronica erscheint 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2 und PC.