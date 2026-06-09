Pokémon Pokopia erhält Expansion Pass mit neuem Unterwassergebiet

Die The Pokémon Company hat überraschend angekündigt, dass Pokémon Pokopia einen kostenpflichtigen Expansion Pass erhält. Noch besser für Fans: Der erste Teil der Erweiterung erscheint bereits heute und erweitert das Abenteuer um ein komplett neues Gebiet, zusätzliche Pokémon und frische Spielmechaniken. Gleichzeitig wurde bestätigt, dass weitere Inhalte bereits in den kommenden Monaten folgen werden.

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Willkommen im Bubbly Basin

Der erste Teil des Expansion Passes führt Spieler in das neue Gebiet Bubbly Basin. Dabei handelt es sich um eine weitläufige Unterwasserregion, die zahlreiche neue Entdeckungen und Herausforderungen bereithält. Wie es sich für ein Unterwasserareal gehört, stehen vor allem Wasser-Pokémon im Mittelpunkt der Erweiterung. Fans beliebter Taschenmonster wie Mudkip dürfen sich besonders freuen, denn zahlreiche neue Wasser-Pokémon bevölkern die Tiefen des Bubbly Basin. Die neue Region erweitert die Welt von Pokopia um weitere Sammel- und Erkundungsmöglichkeiten und soll Spielern zusätzliche Anreize bieten, erneut auf Abenteuerreise zu gehen.

Neue Fähigkeiten und Outfits

Neben dem neuen Gebiet bringt die Erweiterung auch zusätzliche Gameplay-Features mit sich. Besonders hervorzuheben ist die neue Tauchfähigkeit, mit der bislang unerreichbare Bereiche erkundet werden können. Dadurch eröffnen sich neue Wege innerhalb der Spielwelt und zusätzliche Möglichkeiten bei der Suche nach Pokémon und Geheimnissen. Ergänzt wird das Paket durch zahlreiche neue Outfits und kosmetische Anpassungen, mit denen Spieler ihren Charakter individuell gestalten können.

Der heute erscheinende Inhalt stellt lediglich den Auftakt des Expansion Passes dar. Die Pokémon Company hat bereits bestätigt, dass Teil zwei und Teil drei der Erweiterung noch im Laufe dieses Jahres veröffentlicht werden. Welche Regionen, Pokémon oder Spielmechaniken diese kommenden Inhalte mitbringen werden, bleibt aktuell noch geheim. Die Entwickler versprechen jedoch weitere Abenteuer und zusätzliche Inhalte für die stetig wachsende Welt von Pokémon Pokopia.

Kostenloses Update für August angekündigt

Auch Spieler ohne Expansion Pass gehen nicht leer aus. Parallel zur kostenpflichtigen Erweiterung wurde ein kostenloses Update angekündigt, das im August erscheinen soll. Konkrete Details zu den kostenlosen Inhalten stehen bislang noch aus. Die Ankündigung zeigt jedoch, dass die Unterstützung für Pokémon Pokopia auch nach dem Release weiter ausgebaut wird.

Mit dem neuen Unterwassergebiet, zusätzlichen Pokémon und weiteren geplanten Erweiterungen erhält Pokémon Pokopia damit bereits kurz nach seiner Veröffentlichung umfangreichen Nachschub. Für Fans der Reihe dürfte der Expansion Pass der perfekte Anlass sein, erneut in die farbenfrohe Welt des Spiels einzutauchen.