Persona 6 enthüllt erste Details: Schulalltag und übernatürliche Abenteuer kehren zurück

Nach der offiziellen Ankündigung von Persona 6 hat Atlus nun erste konkrete Informationen zur Handlung und zum Setting veröffentlicht. Die Details stammen aus dem offiziellen Store-Eintrag des Rollenspiels und bestätigen, dass die Serie ihren Wurzeln treu bleibt. Fans dürfen sich erneut auf die bekannte Mischung aus japanischem Schulalltag, Freundschaften und übernatürlichen Ereignissen freuen.

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Zurück an die Schule

Wie schon in den vorherigen Hauptteilen übernimmt der Spieler die Rolle eines Schülers im modernen Japan. Der Alltag besteht aus Unterricht, Freundschaften, Freizeitaktivitäten und möglichen Romanzen. Gleichzeitig verbirgt sich hinter der scheinbar normalen Fassade eine düstere Welt voller urbaner Legenden, mysteriöser Vorfälle und übernatürlicher Gefahren. Damit bleibt Persona 6 dem bewährten Konzept der Reihe treu.

Atlus betont, dass Persona 6 eine eigenständige Handlung mit neuen Charakteren erzählt. Vorkenntnisse der Vorgänger sind nicht notwendig, sodass sowohl langjährige Fans als auch Neueinsteiger direkt in das Abenteuer eintauchen können. Die Entwickler versprechen eine mutige neue Geschichte, die emotionale Alltagsmomente mit spannenden Mystery-Elementen verbindet.

Die Kraft der Personas kehrt zurück

Natürlich spielen auch die namensgebenden Personas wieder eine zentrale Rolle. Diese Manifestationen des inneren Selbst verleihen den Charakteren besondere Fähigkeiten im Kampf gegen die Dunkelheit. Um stärker zu werden, müssen Spieler Beziehungen zu Freunden und Verbündeten aufbauen. Jede geknüpfte Bindung verbessert die Fähigkeiten der Personas und eröffnet neue Möglichkeiten innerhalb der Geschichte. Laut der offiziellen Beschreibung stoßen die Protagonisten auf seltsame Gerüchte, unheimliche Legenden und okkulte Vorfälle, die nur sie aufklären können. Der erste Trailer deutete bereits eine deutlich düsterere Atmosphäre an. Auch das grüne Farbschema des Logos sorgt innerhalb der Community bereits für Spekulationen über mögliche Horror- oder Geisterthemen.

Bewährte Formel mit neuem Anstrich

Die bisher bekannten Informationen zeigen, dass Persona 6 die Kernideen der Reihe beibehält, gleichzeitig aber eine neue Geschichte und neue Figuren in den Mittelpunkt stellt. Wer die Mischung aus Rollenspiel, Lebenssimulation und übernatürlicher Mystery bereits in den Vorgängern geschätzt hat, dürfte sich schnell heimisch fühlen.

Release noch ohne Termin

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde bislang nicht bekannt gegeben. Weitere Informationen zu Gameplay, Kampfsystem und Charakteren sollen in den kommenden Monaten folgen.