Persona 5: The Phantom X holt Hatsune Miku ins Metaverse

Erneut wird es musikalisch im Metaverse: Für Persona 5: The Phantom X wurde ein neuer Crossover-Charakter angekündigt, und der dürfte nicht nur Persona-Fans, sondern auch Vocaloid-Fans ziemlich hellhörig machen. Hatsune Miku kommt zu P5X und wird Teil der Feierlichkeiten zum ersten Jubiläum des Global Releases.

Die Ankündigung wurde mit einem eigenen Vorstellungstrailer begleitet. Darin taucht Miku nicht einfach nur kurz auf, sondern wird ziemlich stilvoll ins Persona-Universum gezogen. Der Trailer arbeitet stark mit Musik, Bildschirmen, Bühnenmomenten und dieser typischen Persona-Mischung aus Alltag, Metaverse und Popkultur. Musikalisch setzt der Teaser auf „Ghost Rule“ von DECO*27, was für viele Miku-Fans direkt ein kleines Ausrufezeichen sein dürfte.

Konkrete Gameplay-Details gibt es aktuell aber noch nicht. Ihr Kit, ihre Rolle im Kampf und mögliche besondere Mechaniken sind bisher unbekannt. Ob sie also als Support, Damage Dealer, Navigator-artiger Charakter oder vielleicht mit einer komplett eigenen Konzert-Mechanik auftritt, bleibt erstmal offen. Durch ihren Auftritt im Trailer wirkt es zumindest naheliegend, dass sie eher in Richtung Support oder Navigator gehen könnte. Bestätigt ist das aber noch nicht.

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Was ist Persona 5: The Phantom X?

Persona 5: The Phantom X, kurz P5X, ist ein Free-to-play-RPG für iOS, Android und PC. Das Spiel spielt im Umfeld von Persona 5, bringt aber eine neue Geschichte, neue Figuren und einen neuen Protagonisten mit. Wie gewohnt geht es um ein Doppelleben zwischen Schulalltag und Phantomdieb-Action. Tagsüber erlebt man Tokyo, knüpft Kontakte und baut Beziehungen auf. Nachts geht es ins Metaverse, wo gestohlene Wünsche, Schatten und Palaces auf euch warten.

Der Anlass für Mikus Auftritt ist das erste Jubiläum des Global Releases. P5X erschien weltweit am 26. Juni 2025, weshalb das aktuelle Anniversary-Update natürlich ein ziemlich großer Moment für das Spiel ist. Hatsune Miku soll nach aktuellem Stand mit dem weltweiten Update am 25. Juni 2026 ins Spiel kommen.

Wer ist Hatsune Miku überhaupt?

Für alle, die jetzt kurz blinzeln und sich fragen, warum plötzlich eine türkishaarige virtuelle Sängerin in Persona auftaucht: Hatsune Miku ist eine von Crypton Future Media entwickelte virtuelle Sängerin beziehungsweise Musiksoftware. Nutzerinnen und Nutzer können mit ihr eigene Songs erstellen, indem sie Melodien und Texte eingeben. Aus dieser Software wurde über die Jahre ein riesiges Popkultur-Phänomen mit Konzerten, Merchandise, Games, Fanart, Kollaborationen und einer enorm aktiven Community.

Kurz gesagt: Miku ist nicht einfach nur ein Charakter. Sie ist irgendwo zwischen Software, Idol, Maskottchen, Fanprojektionsfläche und digitalem Popstar unterwegs. Und genau deshalb passt sie auf eine schräge Art ziemlich gut zu Persona, einer Reihe, die ohnehin ständig mit Identität, Masken, Musik und Stil spielt.

Miku und Persona kennen sich schon

Ganz aus dem Nichts kommt diese Kollaboration übrigens nicht. Hatsune Miku war bereits in Persona 4: Dancing All Night als DLC-Charakter vertreten. Dort tanzte sie zum Track „Heaven feat. Hatsune Miku (ATOLS Remix)”, also zu einer Miku-Version des bekannten Persona-4-Songs.

Umgekehrt hatte auch Persona bereits einen Auftritt in der Welt von Hatsune Miku. In Hatsune Miku: Colorful Stage! gab es eine Kollaboration mit Persona 5 Royal, inklusive dem Song „Life Will Change“ als Special Song und passenden Ingame-Inhalten. Dieses Hin und Her zwischen beiden Marken ist also nicht komplett neu, sondern eher eine Fortsetzung einer schon länger bestehenden Crossover-Laune.

Die Community ist nicht komplett überzeugt

So cool die Ankündigung für viele klingt, ganz unumstritten ist sie nicht. In der Community gehen die Reaktionen aktuell ziemlich auseinander. Einige feiern Miku als kreative, stilvolle und überraschende Wahl. Andere hätten sich zum ersten Jubiläum eher einen klassischen Persona-Charakter gewünscht, etwa aus Persona 3, Persona 4 oder direkt aus P5X selbst. Auch Figuren aus dem Velvet Room wären für viele Fans eine naheliegendere Wahl gewesen, zum Beispiel Margaret aus Persona 4 oder Elizabeth aus Persona 3.

Besonders der Zeitpunkt sorgt für Diskussionen. Als normaler Crossover-Charakter wäre Miku wahrscheinlich weniger kontrovers gewesen. Als große Anniversary-Unit wirkt sie für manche Fans aber wie eine sehr ungewöhnliche Entscheidung. Und ja, genau diese Mischung macht die Sache gerade so spannend: Für die einen ist es ein perfekter Fanservice-Moment, für die anderen fühlt es sich eher wie ein kleiner Stilbruch an.

Dazu kommt eine weitere Sorge: Einige Fans fragen sich schon jetzt, wie stark Hatsune Miku am Ende wird. Gerade bei einem Anniversary-Charakter liegt natürlich die Befürchtung nahe, dass sie ein sogenannter Must Pull werden könnte und ältere Charaktere dadurch schneller in den Schatten stellt. Wer sie unbedingt haben möchte, sollte also vermutlich schon mal anfangen zu sparen.

Noch viele offene Fragen

Bis zum Release beziehungsweise zur vollständigen Vorstellung bleiben also einige Fragen offen. Wie spielt sich Hatsune Miku? Wird sie eine eigene Story bekommen? Welche Rolle nimmt sie im Event ein? Und vor allem: Wird ihr Kit stark genug sein, damit auch skeptische Spielerinnen und Spieler schwach werden?

Fest steht bisher nur: P5X nutzt sein erstes großes Jubiläum nicht für eine sichere, erwartbare Wahl, sondern für einen ziemlich auffälligen Crossover. Ob das am Ende ein genialer Metaverse-Konzertmoment oder ein zu wilder Gastauftritt wird, hängt jetzt vor allem davon ab, wie gut Miku spielerisch und erzählerisch eingebunden wird. Der Release des Updates ist nach aktuellem Stand am 25. Juni 2026 und ja, ich bin ehrlich: Ich werde mir das Ganze definitiv anschauen.