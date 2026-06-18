P5X: Hatsune Mikus Kit könnte die Navi-Meta komplett verändern

Erst war es nur die große Überraschung zum Jubiläum, jetzt wird es ernst: Hatsune Miku kommt ab dem 25. Juni zu Persona 5: The Phantom X und tritt dabei nicht einfach nur als süßer Crossover-Bonus auf. Nach den aktuellen Kit-Details wird ziemlich klar: Miku ist als Elucidator, also als Navi-Einheit, gebaut und bringt ein Set mit, das vor allem auf Tempo, zusätzliche Aktionen und Highlight-Kontrolle ausgelegt ist. Der offizielle P5X-West-Account nennt den 25. Juni als Starttermin der Kollaboration, während Reddit inzwischen mehrere Kit-Slides inklusive 5-Sterne-Waffe gesammelt hat.

Miku ist eine Elucidator-Einheit mit Tempo-Fokus

Hatsune Miku wurde über den internationalen Stream als Elucidator bestätigt. Damit übernimmt sie eine ähnliche Grundrolle wie Futaba, Ange oder Fuuka, setzt aber einen deutlich anderen Schwerpunkt. Ihr Kit dreht sich nicht nur um klassische Buffs, sondern vor allem darum, dem gesamten Team zusätzliche Handlungsmöglichkeiten zu geben. In der Community wird genau dieser Punkt gerade am stärksten diskutiert, denn Miku kann dem ganzen Team zwei volle Aktionen beziehungsweise Runden ermöglichen, ohne dafür selbst eine normale Action Turn zu verbrauchen.

Das ist der eigentliche Kern ihres Kits. Miku beschleunigt nicht nur einen einzelnen Damage Dealer, sondern schiebt das gesamte Team nach vorne. Dadurch profitieren nicht nur DPS-Charaktere, sondern auch Supports, Healer, Shielder oder Wonder selbst. Genau deshalb wirkt sie auf dem Papier so gefährlich: Sie erweitert nicht nur einen Burst-Moment, sondern im Grunde den gesamten Spielzug.

Skill 3 ist nicht Da Capo, aber trotzdem absurd stark

Der wichtigste Vergleich ist natürlich sofort Ange. Viele Spieler setzen Mikus Skill 3 mit Da Capo gleich, aber der Unterschied ist ziemlich wichtig. Ange gibt einer einzelnen Einheit eine zusätzliche Aktion und setzt dabei Buffs und Zustände auf den Start des ursprünglichen Zuges zurück. Miku macht das nicht. Ihre zusätzlichen Aktionen lassen Buffs und Debuffs normal weiterlaufen. Das bedeutet: Ihr könnt die zwei Bonusaktionen nutzen, aber ihr „friert“ bestehende Buffs nicht ein und kopiert auch nicht einfach denselben perfekten Burst-Zustand nochmal.

Trotzdem ist dieser Skill extrem stark. Statt einem einzelnen Charakter einen Extra-Moment zu geben, öffnet Miku ein komplettes Teamfenster. Besonders bei Charakteren mit Zwei-Runden-Rotationen kann das richtig eskalieren, weil sie ihre Abläufe sauberer und schneller durchziehen können. Bei Drei-Runden-DPS wie Akihiko oder Haru kann Ange in bestimmten Burst-Szenarien weiterhin besser sein, weil Da Capo genau diese eine große Nuke-Runde erneut abfeuert. Miku ist also nicht einfach „Ange, aber besser“, sondern eher eine andere Art von Tempo-Monster.

5-Sterne-Waffe: stark, aber kein Muss

Auch Mikus 5-Sterne-Waffe wurde mit ihrem vollständigen Kit gezeigt, allerdings wirkt sie nach aktueller Einordnung eher wie ein starker Bonus und nicht wie der eigentliche Schlüssel zu ihrem Kit. Das Wichtigste an Miku, nämlich ihre zusätzlichen Team-Aktionen, ihr Navi-Tempo und ihre Awareness-Spikes, steckt bereits direkt in ihrem Charakter und vor allem in ihren Dupes. Genau deshalb geht die aktuelle Pull-Empfehlung eher in Richtung Dupe vor Waffe. Besonders A2R0 wird in der Community als sehr starker Zielpunkt genannt, weil A2 ihr Kit deutlich zukunftssicherer macht, während die Waffe vor allem zusätzliche Stärke oben drauflegt. Wer also begrenzte Ressourcen hat, sollte zuerst Miku selbst sichern, danach auf A1 oder im Idealfall A2 gehen und die 5-Sterne-Waffe erst dann in Betracht ziehen, wenn noch genug Pulls übrig sind. Kurz gesagt: Die Waffe ist nice to have, aber die Dupes scheinen für ihren langfristigen Wert deutlich wichtiger zu sein.

Der Cooldown macht ihre Rotation spannend

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Auch beim Cooldown gibt es spannende Details. In der Diskussion rund um die Kit-Slides wird von einem Cooldown über 4 Ally Actions gesprochen, zusätzlich taucht ein 6 Wonder Move Cooldown für Skill 3 auf. Das dürfte vor allem verhindern, dass Miku ihren stärksten Skill in kurzen Kämpfen direkt mehrfach ausnutzt. Für Modes wie Sea of Souls, Astrolabe oder Guild Boss wird genau diese Rotation am Ende entscheidend sein.

Praktisch heißt das: Miku wird nicht einfach blind gedrückt und gewinnt automatisch. Man muss ihre Bonusaktionen sauber in die Rotation einbauen. Wer mit Zwei-Runden-DPS spielt, bekommt wahrscheinlich den größten Mehrwert. Wer dagegen auf Drei-Runden-Burst setzt, muss genauer schauen, ob Ange oder Miku besser in den Ablauf passt.

Songs, Skills und Battle-Style

Ein besonders schöner Miku-Twist: Offenbar hängt auch ihr musikalisches Konzept direkt mit ihrem Kit zusammen. In der Diskussion wird erwähnt, dass der gewählte Song ihre Skills beeinflussen kann. Außerdem kann Miku die Kampfmusik und sogar das Aussehen der Battle-Stage verändern. Das ist nicht nur ein nettes Gimmick, sondern passt ehrlich gesagt perfekt zu ihr. Wenn schon eine virtuelle Sängerin ins Metaverse kommt, dann bitte nicht als generische Support-Einheit, sondern mit Bühne, Musik und Stil.

Awareness A0: Schon ohne Dupes extrem vollständig

Das vielleicht Krasseste: Miku funktioniert bereits auf A0 sehr stark. Die große Team-Aktionsmechanik ist nicht hinter einer höheren Awareness versteckt, sondern gehört schon zu ihrem Grundkit. Genau deshalb wird sie aktuell so heftig diskutiert. Viele Navi-Einheiten brauchen bestimmte Awareness-Stufen, um wirklich rund zu laufen. Bei Miku sieht A0 bereits nach einem vollständigen, sehr starken Paket aus.

Für Free-to-Play-Spieler oder alle, die ihre Pulls vorsichtig planen, ist das natürlich die wichtigste Info. Eine Kopie reicht, um ihren Kern zu bekommen. Wer einfach nur Miku spielen und ihr Tempo-Kit nutzen möchte, wird mit A0 vermutlich schon sehr viel anfangen können.

Awareness A1: Miku wird zur Highlight-Maschine

Mit A1 wird Miku noch interessanter, weil sie stärker in Richtung Highlight- beziehungsweise Theurgy-Kontrolle geht. In der Community wird sie deshalb bereits als eine Art „Mini-Chord“ beschrieben. Der Vergleich kommt nicht von ungefähr: Chord ist bekannt dafür, Highlights deutlich besser verfügbar zu machen und dadurch Rotationen zu beschleunigen. Mikus A1 geht genau in diese Richtung und macht sie nicht nur zu einer Tempo-Navi, sondern zusätzlich zu einem Charakter, der wichtige Spezialangriffe schneller ins Spiel bringen kann.

Das ist besonders für Teams spannend, die stark von Highlight- oder Theurgy-Fenstern leben. A1 ist also nicht einfach nur ein kleiner Zahlenbuff, sondern wirkt wie ein echter Funktionssprung. Wer Miku langfristig als feste Navi einplant, dürfte A1 ziemlich schnell als erstes großes Ziel sehen.

Awareness A2: Der große Sweet Spot

Der aktuelle Community-Konsens geht stark in Richtung A2R0 als Zielpunkt. A2 wird als extrem starker Spike eingeordnet und gilt für viele bereits als der Punkt, an dem Miku richtig zukunftssicher wird. Mehrere Spieler nennen A2 als attraktiveres Ziel als A1 plus Waffe, zumindest wenn man nur begrenzte Ressourcen hat.

Das sagt schon einiges aus. Wenn eine Navi auf A0 bereits stark ist, A1 ihr Highlight-Spiel verbessert und A2 dann nochmal als großer Breakpoint gilt, dann ist klar, warum die Community gerade so eskaliert. Miku ist nicht nur ein Charakter, den man „haben kann“. Sie wirkt wie eine Einheit, um die Pull-Pläne aktiv neu gebaut werden.

Awareness A6: Eine Navi, die plötzlich Schaden macht

Richtig wild wird es bei A6. Dort bekommt Miku offenbar eigenes Damage-Potenzial, was für eine Navi-Einheit besonders auffällig ist. In den Kommentaren wird genau das hervorgehoben: Endlich eine Navi, die auch selbst Schaden beitragen kann, allerdings erst auf A6. Zusätzlich wird ihr A6-Effekt sogar mit Akechi verglichen.

Das ist natürlich eher etwas für Whale-Accounts oder sehr langfristige Investitionen. Für normale Spieler bleibt A0 bis A2 der realistische Bereich. Trotzdem zeigt A6 sehr deutlich, wie aggressiv ihr Kit gebaut wurde. Miku ist nicht nur Support, nicht nur Tempo und nicht nur Musik-Gimmick. Auf maximaler Awareness bekommt sie sogar noch eine eigene Damage-Komponente dazu.

Was bedeutet das für Ange, Futaba und Fuuka?

Miku macht die Navi-Diskussion in P5X deutlich komplizierter. Futaba dürfte durch sie weiter nach hinten rutschen, vor allem in Teams, die mehr Tempo und offensive Fenster brauchen. Fuuka wird ebenfalls schwieriger einzuordnen, bevor sie überhaupt bei uns angekommen ist. In der Community wird bereits diskutiert, dass Fuuka ohne A1 deutlich weniger attraktiv wirken könnte, wenn Miku auf A0 schon so vollständig funktioniert.

Ange ist dadurch aber nicht automatisch tot. Gerade bei Drei-Runden-DPS oder sehr spezifischen Burst-Rotationen bleibt Da Capo weiterhin einzigartig. Wer einen einzelnen großen Nuke-Moment wiederholen will, kann mit Ange immer noch bessere Ergebnisse erzielen. Miku ist dagegen stärker, wenn das ganze Team von zusätzlichen Aktionen profitiert. Kurz gesagt: Ange dupliziert den perfekten Moment. Miku verlängert die Bühne für alle.

Ein Crossover, der direkt Meta wird

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Hatsune Miku kommt also nicht einfach nur als Fanservice ins Metaverse. Ihr Kit ist auf A0 bereits stark, A1 bringt Highlight-Kontrolle, A2 wirkt wie der große Zielpunkt für ambitionierte Spieler und A6 gibt ihr sogar eigenes Damage-Potenzial. Dazu kommen zusätzliche Teamaktionen, musikalische Skill-Elemente und eine Battle-Präsentation, die perfekt zu ihrem Charakter passt.

Wer also priorisieren muss: Erst Miku sichern, dann Richtung A1/A2, danach erst über die Waffe nachdenken. Die Waffe ist stark und definitiv ein schöner Bonus, aber für Mikus eigentlichen Wert sind ihre Dupes aktuell deutlich wichtiger.

Ob man Miku als Jubiläumscharakter liebt oder eher kritisch sieht, ist am Ende Geschmackssache. Gameplay-technisch ist sie aber jetzt schon einer der spannendsten Releases für Persona 5: The Phantom X. Das Update mit Hatsune Miku erscheint am 25. Juni 2026. Und ganz ehrlich: Wenn eine virtuelle Sängerin ins Metaverse fällt und dabei direkt die Navi-Meta aufmischt, dann ist das schon ziemlich Persona-chaotisch. Genau dafür sind Crossovers doch irgendwie da.