Nintendo-Fans aufgepasst: Der 09. Juni wird ein Direct-Abend

Jetzt wird es wieder Zeit für Spekulationen, Wunschlisten und viel zu hohe Erwartungen: Nintendo hat eine neue Nintendo Direct für morgen, den 9. Juni 2026, angekündigt. Die Präsentation startet um 16:00 Uhr deutscher Zeit und soll rund 50 Minuten dauern. Im Fokus stehen kommende Spiele für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch.

Damit dürfte die Show vor allem für alle spannend werden, die nach dem bisherigen Switch 2-Ausblick noch auf weitere große Titel für die zweite Jahreshälfte warten. Konkrete Spiele hat Nintendo bislang allerdings noch nicht vorab genannt. Heißt also: Alles, was aktuell durch die Gerüchteküche wandert, bleibt erst einmal Spekulation, bis Nintendo es morgen selbst zeigt.

Nach der Direct geht es direkt weiter

Join us on June 9 at 7am PT for a #NintendoDirect followed by Nintendo Treehouse: Live! The Nintendo Direct will be roughly 50 minutes and Nintendo Treehouse: Live will be 95 minutes. Watch here: https://t.co/Zp54IsS30q pic.twitter.com/bbMTwzu4YK — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 8, 2026

Besonders spannend: Nach der Nintendo Direct ist noch lange nicht Schluss. Direkt im Anschluss folgt Nintendo Treehouse: Live | June 2026. Das Format soll rund 95 Minuten dauern und ausgewählte Spiele aus der Direct noch einmal ausführlicher zeigen.

Für Fans ist das ein ziemlich guter Bonus, denn während die Direct meist aus schnellen Trailern, Ankündigungen und kurzen Updates besteht, geht Nintendo Treehouse traditionell deutlich tiefer ins Gameplay. Dort werden einzelne Titel genauer vorgestellt, Spielszenen gezeigt und Features ausführlicher erklärt. Gerade bei neuen Switch 2-Spielen könnte das also der Moment werden, in dem wir nicht nur hübsche Trailer sehen, sondern auch ein besseres Gefühl dafür bekommen, wie sich die kommenden Spiele tatsächlich spielen.

Mehr Gameplay statt nur kurze Trailer

Das Treehouse im Anschluss macht die morgige Präsentation direkt etwas größer. Nintendo nutzt damit nicht nur die klassische Direct-Bühne für neue Ankündigungen, sondern liefert danach auch mehr Kontext zu den gezeigten Spielen. Das ist besonders interessant, wenn größere Titel dabei sind, bei denen Fans nicht nur wissen wollen, dass sie erscheinen, sondern auch, was spielerisch wirklich dahintersteckt.

Welche Games im Treehouse genauer gezeigt werden, ist aktuell noch offen. Nintendo spricht lediglich von ausgewählten Titeln aus der Direct. Damit bleibt natürlich genug Raum für Spekulationen, aber immerhin ist klar: Einige der morgigen Ankündigungen bekommen direkt danach mehr Aufmerksamkeit.

Diese Leaks machen aktuell die Runde

Ahead of the upcoming Nintendo Direct this next week, this is the full list of rumored upcoming first party Nintendo games for 2026-2027: 2026:

– Star Fox

– Rhythm Heaven Groove

– Splatoon Raiders

– Fire Emblem: Fortune’s Weave

– Xenoblade 2 – Switch 2 Edition

– New Switch… pic.twitter.com/4IhwBqtIU8 — Centro LEAKS (@CentroLeaks) June 7, 2026

Wie vor jeder größeren Nintendo-Präsentation läuft auch diesmal die Gerüchteküche heiß. Unter anderem nennt CentroLeaks eine ganze Reihe möglicher First-Party-Titel für 2026 und 2027. Für 2026 werden dort unter anderem Star Fox, Rhythm Heaven Groove, Splatoon Raiders, Fire Emblem: Fortune’s Weave, eine mögliche Xenoblade 2: Switch 2 Edition sowie ein neues Switch-Remake genannt.

Für 2027 tauchen in der Leak-Liste außerdem größere Namen auf, darunter ein mögliches Super Metroid Remake oder sogar Metroid 6, ein Mario Kart World DLC, ein neues 3D-Mario, ein neues Wario-Spiel sowie Pokémon Winds & Waves. Auch ein neues Star Fox Adventures wird dort als möglicher späterer Titel erwähnt.

Wichtig ist dabei aber: Bestätigt ist davon aktuell nichts. Nintendo selbst hat bisher nur die Direct, die Laufzeit und das anschließende Treehouse offiziell angekündigt. Die genannten Spiele sollten also nicht als sichere Ankündigungen verstanden werden, sondern als Gerüchte, die morgen entweder bestätigt, teilweise bestätigt oder komplett ignoriert werden könnten.

Was davon realistisch wirkt

Einige der genannten Titel wirken zumindest naheliegend, weil sie bereits im Umfeld der Switch 2 oder des kommenden Nintendo-Line-ups eine Rolle spielen könnten. Besonders Spiele wie Splatoon Raiders, Fire Emblem: Fortune’s Weave oder Rhythm Heaven Groove würden gut in eine größere Direct passen, wenn Nintendo das restliche Spielejahr stärker füllen möchte.

Spannender wird es bei den größeren Gerüchten. Ein neues 3D-Mario, ein großes Metroid-Projekt oder ein weiterer Star Fox-Titel wären natürlich echte Highlights, gerade wenn Nintendo damit den Switch 2-Fahrplan für 2027 anteasern möchte. Gleichzeitig sind genau das die Namen, bei denen Fans lieber noch etwas vorsichtig bleiben sollten. Nintendo ist schließlich Nintendo, und manchmal kommt am Ende genau das Spiel, mit dem vorher niemand gerechnet hat.

Fazit

Die Nintendo Direct am 9. Juni könnte ein wichtiger Blick auf das restliche Spielejahr für Switch 2 und Switch werden. 50 Minuten Direct plus 95 Minuten Treehouse klingen jedenfalls nicht nach einer kleinen Zwischenmeldung, sondern nach einem ordentlichen Nintendo-Abend. Ob die aktuellen Leaks am Ende ins Schwarze treffen oder Nintendo ganz andere Überraschungen aus dem Hut zaubert, erfahren wir morgen.

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