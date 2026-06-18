Die LEGO Gruppe und der schwedische Supersportwagenhersteller Koenigsegg haben mit einem fahrbaren LEGO Technic Modell des Koenigsegg Sadair’s Spear einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Das lebensgroße Fahrzeug erreichte auf dem legendären Goodwood Hill eine Höchstgeschwindigkeit von 111 km/h und ist damit das schnellste fahrbare LEGO Auto, das jemals von der LEGO Gruppe gebaut wurde.

Mit dem Rekord verdoppelte das Modell den bisherigen Bestwert von 50 km/h deutlich. Die Aktion markiert zugleich den bevorstehenden Verkaufsstart des neuen LEGO Technic Koenigsegg Sadair’s Spear Megacar Sets, das ab Juli 2026 erhältlich sein wird.

Rekordfahrt auf legendärer Rennstrecke

Am Steuer des Rekordfahrzeugs saß Koenigsegg-Testfahrer Markus Lundh. Der Schwede hatte bereits 2025 beim Goodwood Festival of Speed mit dem echten Koenigsegg Sadair’s Spear einen Streckenrekord aufgestellt.

Für den neuen Rekordversuch wurde das LEGO Modell auf den berühmten Goodwood Hill geschickt. Beim Versuch, die Strecke im Rückwärtsgang zu bezwingen, erreichte das Fahrzeug die Rekordgeschwindigkeit von 111 km/h und begründete damit eine neue Kategorie in der Geschichte von Goodwood: LEGO Auto-Geschwindigkeitsrekorde.

Über 327.000 LEGO Elemente verbaut

Der lebensgroße LEGO Technic Koenigsegg Sadair’s Spear wurde aus insgesamt 327.906 LEGO Elementen gefertigt. Das Modell wiegt rund 1.800 Kilogramm, davon entfallen etwa 400 Kilogramm auf reine LEGO Bausteine. Entwicklung und Bau nahmen mehr als 9.400 Arbeitsstunden in Anspruch.

Zu den Besonderheiten zählen eine vollständig aus LEGO Technic Elementen gefertigte Leichtbaukarosserie, ein funktionierender Ghost Mode sowie der charakteristische Koenigsegg-Schlüssel. Ziel war es, die Funktionen des realen Fahrzeugs möglichst originalgetreu nachzubilden.

Koenigsegg lobt gemeinsame Ingenieursleistung

Christian von Koenigsegg, CEO von Koenigsegg, erklärt:

„Innovation und extreme Performance stehen im Mittelpunkt von allem, was wir tun. Den Sadair’s Spear nicht nur als hochdetailliertes LEGO Technic Modell im Maßstab 1:8, sondern auch als fahrbares Fahrzeug in Originalgröße umgesetzt zu sehen, ist wirklich bemerkenswert. Unsere Partnerschaft mit der LEGO Gruppe zeigt, wie eine gemeinsame Leidenschaft für Technik und Kreativität zu etwas außergewöhnlichem führen kann.“

Auch Markus Lundh zeigte sich von dem Projekt beeindruckt:

„Die Chance zu bekommen, auf dem Fahrersitz dieses lebensgroßen LEGO Technic Modells Platz zu nehmen, war ein unglaubliches Privileg. Es fühlte sich wirklich so an, als würde ich einen echten Koenigsegg steuern, was Erinnerungen an meinen Geschwindigkeitsrekord im Sadair’s Spear in Goodwood im Juli 2025 geweckt hat. Es war großartig, einen weiteren Rekord auf dieser ikonischen Strecke aufzustellen – ein echter Beweis für das Niveau der Ingenieurskunst, das das LEGO Technic Team erreicht hat.“

Neues Ultimate-Car-Modell erscheint im Juli

Das neue LEGO Technic Koenigsegg Sadair’s Spear Megacar (42232) ist das sechste Modell der Ultimate Car Concept Serie. Das Set richtet sich an erwachsene Fans und besteht aus 4.104 Teilen.

Zu den technischen Highlights gehören ein authentischer V8-Kolbenmotor, ein funktionierendes 9-Gang-Getriebe, die charakteristische Triplex-Aufhängung sowie eine neu entwickelte Ganganzeige-Scheibe. Besonderes Merkmal ist der sogenannte „Ghost Mode“, der mit einer einzigen Bewegung mehrere Fahrzeugfunktionen aktiviert, darunter das Anheben des Hecks, das Öffnen der Dihedral-Synchro-Helix-Türen und das Einklappen der Außenspiegel.

Anspruchsvollstes LEGO Technic Modell

Kasper Rene Hansen, Senior Model Designer bei der LEGO Gruppe, sagt:

„Unser Anspruch war es, das fortschrittlichste LEGO Technic Modell zu entwerfen, das wir je produziert haben. Features wie der funktionierende Ghost Mode, ein sequenzielles 9-Gang-Getriebe und das einzigartige Triplex-Federungssystem zu integrieren – allesamt Premieren für ein Technic Ultimate Modell –, hat die Grenzen des Machbaren verschoben. Wir hoffen, dass dieses Set den Geist und die technische Raffinesse des Koenigsegg Sadair’s Spear einfängt und den Baumeistern gleichzeitig eine fantastische Bauerfahrung bietet. Dieses Set verkörpert absolut die Philosophie von LEGO Technic – Build For Real!“

Verkaufsstart Anfang Juli

Das LEGO Technic Koenigsegg Sadair’s Spear Megacar wird für LEGO Insiders ab dem 1. Juli 2026 im Early Access erhältlich sein. Der reguläre Verkaufsstart erfolgt am 4. Juli 2026. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 449,99 Euro.

Merkmal LEGO® Technic™ Koenigsegg Sadair’s Spear Megacar (42232) Produktreihe LEGO Technic Ultimate Car Concept Series Setnummer 42232 Altersempfehlung 18+ Teileanzahl 4.104 Preis (UVP) 449,99 Euro / 499,00 CHF Verfügbarkeit für LEGO Insiders Ab 1. Juli 2026 (Early Access) Regulärer Verkaufsstart Ab 4. Juli 2026 Abmessungen 15 cm hoch, 59 cm lang, 28 cm breit Motor Authentischer V8-Kolbenmotor Getriebe Funktionierendes 9-Gang-Getriebe Fahrwerk Triplex-Aufhängung vorne und hinten Besondere Funktionen Ghost Mode, funktionierende Lenkung, abnehmbares Dach Innovation Rotierende Ganganzeige-Scheibe Zielgruppe Erwachsene LEGO- und Supersportwagen-Fans

Käufer, die das Set zwischen dem 1. und 6. Juli 2026 erwerben, erhalten zudem das LEGO Technic Koenigsegg Sadair’s Spear Lenkrad (40894) als kostenlose Zugabe, solange der Vorrat reicht.