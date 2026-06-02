Marvel’s Wolverine zeigt brutales Gameplay und erste X-Men-Charaktere

Nach langer Wartezeit hat Insomniac Games einen ausführlichen Gameplay-Trailer zu Marvel’s Wolverine veröffentlicht. Die neuen Szenen liefern einen deutlich besseren Eindruck von Logans Fähigkeiten, dem Kampfsystem und einigen bekannten Figuren aus dem Marvel-Universum. Dabei wird schnell klar: Wolverine gehört zu den bisher brutalsten Superhelden-Spielen der aktuellen Konsolengeneration.

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Logan kämpft gegen die Reapers

Im gezeigten Abschnitt bekommt es Wolverine mit einer Gruppe cybernetisch verbesserter Gegner zu tun, die als Reapers bezeichnet werden. Interessant dabei ist ein bekanntes Detail für Marvel-Fans: Die Fahrzeuge der Feinde tragen das Logo von Trask Industries. Das Unternehmen spielt in den X-Men-Geschichten traditionell eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Technologien zur Bekämpfung von Mutanten.

Heilfaktor macht Wolverine zur Kampfmaschine

Im Mittelpunkt des Gameplays stehen Wolverines Adamantium-Klauen und sein legendärer Heilfaktor. Logan kann Angriffen ausweichen, Paraden ausführen und sich mitten durch Kugelhagel kämpfen. Erleidet er Schaden, regeneriert sich seine Gesundheit automatisch. Über eine spezielle rote Anzeige lässt sich die Selbstheilung sogar zusätzlich verstärken, wodurch Wolverine noch aggressiver in den Kampf gehen kann. Die Kämpfe wirken deutlich schneller und brutaler als in den bisherigen Marvel-Spielen von Insomniac. Neben den Action-Szenen zeigt der Trailer auch erstmals weitere bekannte Mutanten. Unter anderem unterstützt Jean Grey Logan bei einer Rettungsmission, bei der mehrere Mutanten-Geiseln befreit werden müssen. Damit bestätigt Insomniac, dass das X-Men-Universum eine wichtige Rolle innerhalb der Handlung spielen wird.

Release im September

Marvel’s Wolverine erscheint exklusiv für PlayStation 5 am 15. September 2026 und zählt zu den größten Exklusivtiteln des Jahres.