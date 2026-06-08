Mad Max auf Schienen: Enginefall startet heute in den riesigen Open Playtest!

Konflikt, Crafting und Chaos auf kolossalen Zügen: Der ambitionierte Sandbox-PvP-Extraction-Shooter Enginefall lädt ab heute, dem 8. Juni, zu seinem bisher größten offenen Spieltest auf Steam ein. Wir fassen für euch zusammen, was die „Zug-Piraten“ im postapokalyptischen Megazug erwartet und wie ihr sofort mitmachen könnt.

Wer beim Thema Extraction-Shooter und Survival an die immer gleichen, düsteren osteuropäischen Wälder oder zerstörte Militärbasen denkt, bekommt von dem Indie-Entwicklerstudio Red Rover Interactive jetzt eine gewaltige visuelle Keule verpasst. Das für 2026 geplante Enginefall verlagert das gnadenlose Überleben, Plündern und Bauen auf kilometerlange, postapokalyptische Megazüge – die sogenannten Titan-Züge.

Und das Beste: Ihr müsst nicht bis zum Release warten. Ab dem heutigen 8. Juni bis zum 22. Juni 2026 läuft ein großer Open Playtest auf Steam, bei dem jeder kostenlos einsteigen kann.

Von der Holzklasse zur fahrenden Festung

In der dystopischen Welt von Enginefall leben die Wohlhabenden an der Spitze der gigantischen Megazüge, während die Ärmsten als organische Rädchen im Getriebe der dritten Klasse verheizt werden. Als sogenannter „Freerailer“ (oder auch Zug-Pirat) bricht man aus diesem System aus. Allein oder im Koop mit bis zu drei Freunden startet ihr am hinteren Ende des Zuges und kämpft euch Wagen für Wagen nach vorne.

Das Spiel verbindet das packende, nervenaufreibende Gameplay eines Extraction-Shooters mit tiefen Sandbox- und Crafting-Elementen:

Der Beutezug: Ihr durchkämmt die Waggons der Titan-Züge nach Treibstoffkernen, Ressourcen und wertvollen Bauplänen (Schematics).

Der eigene Kampfzug: Die erbeuteten Ressourcen nutzt ihr, um euer eigenes, rollendes Zuhause – ein kleines Dagger-Shuttle – von einer Rostlaube in eine uneinnehmbare, fahrende Festung mit Werkstätten, Schlafräumen und fetten Geschützdecks auszubauen.

Gnadenloses PvPvE: Auf den Zügen trefft ihr nicht nur auf feindliche NPCs, sondern auch auf andere Spieler. Allianzen können spontan geschmiedet, aber genauso schnell mit einem Schuss in den Rücken wieder gebrochen werden.

Massive Verbesserungen zum heutigen Playtest-Start

Die Entwickler haben im Vergleich zu früheren Alpha-Phasen ordentlich an den Systemen geschraubt. Unter anderem wurde das Loot-System komplett überarbeitet, ein neues Fortschritts-System über Baupläne integriert und der oft frustrierende Einstieg für Neulinge spürbar verbessert. Noch ein wichtiges Detail für alle, die in der Alpha gelitten haben: Türen töten Spieler beim unvorsichtigen Öffnen nicht mehr sofort instant, sondern stoßen sie jetzt realistisch weg!

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Wie ihr mitmachen könnt:

Der Playtest ist für jeden zugänglich. Geht einfach auf die offizielle Steam-Seite von Enginefall, klickt auf den Button „Zugriff anfordern“ beim Playtest-Banner.

Quellen: Bilder / Video