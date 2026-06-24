Lords of the Fallen 2 verschiebt sich auf Q1 2027

Die Lampe bleibt noch etwas länger aus: Lords of the Fallen 2 erscheint nicht mehr wie bisher geplant im Herbst 2026, sondern wurde offiziell auf das erste Quartal 2027 verschoben. Damit müssen Soulslike-Fans zwar länger warten, bekommen im besten Fall aber auch ein deutlich runderes, besser abgestimmtes und technisch saubereres Abenteuer.

Gerade bei einem Spiel wie Lords of the Fallen 2 ist so eine Verschiebung natürlich erstmal schade. Viele hatten vermutlich schon fest mit einem düsteren Trip durch Monster, Bosse und finstere Fantasy-Welten im kommenden Herbst gerechnet. Gleichzeitig ist ein späterer Release aber nicht automatisch etwas Schlechtes. Besonders bei einem Soulslike entscheidet oft nicht nur die große Idee, sondern vor allem das Gefühl im Detail. Jeder Schlag, jede Ausweichrolle, jedes Bossfenster und jede Animation muss sitzen.

Mehr Zeit für Feinschliff

Lords of the Fallen II Development Update. Lords of the Fallen II is now set for a Q1 2027 release window. As development progresses, we have worked closely with the Gameplay Feedback Team, a dedicated group of seasoned Souls-like veterans within our Launch Creative Team. Their… pic.twitter.com/aBZruTQ72X — Marek Tyminski (@tyminski_marek) June 23, 2026



CI Games begründet die Verschiebung vor allem mit zusätzlicher Entwicklungszeit. Während der weiteren Arbeit am Spiel habe man Möglichkeiten erkannt, die gesamte Spielerfahrung noch weiter zu verfeinern und zu stärken. Dafür brauche das Team mehr Zeit für Integration, Iteration und Polishing.

Klingt erstmal nach klassischer Verschiebungs-Begründung, ist bei einem Soulslike aber gar nicht so unwichtig. Denn genau dieses Genre lebt davon, dass sich Kämpfe fair, präzise und wuchtig anfühlen. Wenn ein Boss zu chaotisch wirkt, ein Trefferfenster nicht sauber lesbar ist oder die Performance in wichtigen Momenten schwächelt, kann das schnell den gesamten Spielfluss stören.

Gerade deshalb können ein paar zusätzliche Monate am Ende viel ausmachen. Mehr Zeit bedeutet im besten Fall stabilere Technik, besseres Balancing, rundere Bosskämpfe und ein insgesamt flüssigeres Spielgefühl. Und wenn Lords of the Fallen 2 wirklich größer, düsterer und intensiver werden soll, dann sollte das Fundament entsprechend sitzen.

Raus aus dem vollen Herbst

Ein weiterer Punkt ist der Release-Zeitraum selbst. CI Games nennt auch die stark umkämpfte Holiday-Season als Grund für die Verschiebung. Der Herbst ist für große Spiele traditionell ziemlich vollgepackt, und gerade im Weihnachtsgeschäft drängen sich viele größere Releases dicht aneinander.

Mit dem neuen Fenster in Q1 2027 bekommt Lords of the Fallen 2 etwas mehr Luft zum Atmen. Statt direkt zwischen mehreren großen Herbst- und Weihnachts-Titeln um Aufmerksamkeit kämpfen zu müssen, könnte der Nachfolger im Frühjahr stärker im Fokus stehen. Für ein Spiel, das sich an Soulslike-Fans und Dark-Fantasy-Liebhaber richtet, ist das vermutlich keine schlechte Entscheidung.

Bitter, aber vielleicht sinnvoll

Für Fans ist die Verschiebung natürlich trotzdem erstmal bitter. Nach den bisherigen Einblicken setzt der Nachfolger erneut auf düstere Dark-Fantasy, brutale Kämpfe und die bekannte Mischung aus lebender Welt und Umbral-Reich. Genau diese Atmosphäre war schon beim Vorgänger einer der spannendsten Punkte und dürfte auch diesmal wieder eine große Rolle spielen.

Gleichzeitig sind die Erwartungen hoch. Lords of the Fallen hatte viele starke Ideen, aber auch einige Stellen, an denen Fans sich mehr Feinschliff gewünscht hätten. Wenn CI Games diese zusätzliche Zeit nun nutzt, um genau dort anzusetzen, könnte die Verschiebung am Ende sogar die richtige Entscheidung sein.

Ein konkretes Release-Datum gibt es aktuell noch nicht. Fest steht nur: Lords of the Fallen 2 soll nun im ersten Quartal 2027 erscheinen. Bis dahin heißt es also weiter warten, hoffen und vielleicht schon mal mental darauf vorbereiten, wieder sehr oft an sehr großen Bossen zu scheitern.