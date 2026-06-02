Die LEGO Gruppe und The Pokémon Company International erweitern ihre Zusammenarbeit und stellen zwölf neue LEGO® Pokémon™ SMART Play Sets vor. Die neue Produktreihe richtet sich an Kinder ab sechs Jahren und kombiniert klassisches Bauen mit interaktiven Spielerlebnissen. Zu den enthaltenen Pokémon gehören unter anderem Pikachu, Glurak, Gengar, Schiggy, Mewtu, Evoli und Bisasam.

Im Mittelpunkt steht die neue LEGO® SMART Play™ Technologie. Sie ermöglicht es Kindern, ihre LEGO Pokémon nicht nur zu bauen, sondern auch zu trainieren, zu pflegen und in Kämpfen einzusetzen. Die Interaktionen erfolgen vollständig ohne Bildschirm und werden durch Licht-, Klang-, Bewegungs- und Sensortechnologie ermöglicht.

SMART Brick bringt LEGO Modelle zum Leben

Herzstück des Systems ist der LEGO SMART Brick. Dieser verfügt laut LEGO über mehr als zwanzig patentierte technologische Neuerungen und lässt Bauwerke auf die Handlungen der Kinder reagieren. So können Spieler beispielsweise ihr LEGO Pikachu mit einem baubaren Sandwich füttern oder Glurak kitzeln, woraufhin das Pokémon mit Geräuschen und Reaktionen antwortet.

Je häufiger Kinder mit ihren Pokémon interagieren, desto stärker wird die Bindung zu den Figuren. Gleichzeitig werden neue Spielmöglichkeiten freigeschaltet, die das Entdecken, Trainieren und Kämpfen erweitern.

LEGO und Pokémon setzen auf Kreativität und Storytelling

„Wir sind begeistert, zwei weltweit bekannte und beliebte Marken zusammenzubringen. Zum ersten Mal reagieren LEGO Pokémon auf die Aktionen von Kindern: Das bedeutet, dass Fans ihre LEGO Pokémon durch praktisches, fantasievolles Spiel bauen, trainieren und mit ihnen interagieren können, was Kreativität, Selbstvertrauen und Geschichtenerzählen fördert“, sagte Julia Goldin, Chief Marketing and Product Officer bei der LEGO Gruppe.

Weiter erklärte sie: „LEGO® SMART Play™ ist eine Erweiterung unseres bestehenden LEGO System-in-Play und wir freuen uns, es in unsere neuesten LEGO Pokémon Sets zu integrieren. Es geht darum, Kinder einzuladen, zu erkunden, zu experimentieren und ihre eigenen Ideen in ihre Abenteuer einzubringen!“

Auch The Pokémon Company International sieht in der Zusammenarbeit großes Potenzial. Gaku Susai, Chief Product and Experience Officer bei The Pokémon Company International, sagte: „Pokémon war schon immer von der Freude an Entdeckung und Verbindung geprägt, und wir sehen jeden Tag, wie stark die Vorstellungskraft sein kann, wenn sie gepflegt wird und Raum zum Wachsen bekommt. Die Zusammenarbeit mit der LEGO Gruppe und ihrer SMART Brick Technologie bringt diese gemeinsamen Werte auf eine neue, interaktive Weise zum Leben. Gemeinsam bieten wir jungen Trainern eine praktische Möglichkeit, sich mit der Welt der Pokémon zu beschäftigen und eröffnen neue Möglichkeiten für eine neue Generation von Fans.“

Zwölf neue Sets zum Start

Zum Start der neuen LEGO Pokémon SMART Play Reihe bringen die LEGO Gruppe und The Pokémon Company International insgesamt zwölf Sets auf den Markt. Das Sortiment umfasst zwei umfangreiche All-in-One-Sets mit integriertem SMART Brick sowie zehn kompatible Erweiterungssets, die das Spielerlebnis um zusätzliche Pokémon, Schauplätze und Abenteuer erweitern.

Das Herzstück der neuen Reihe ist das All-in-One-Set „Trainingshaus mit Pikachu“ (72164). In dem detailreichen Baumhaus können Kinder ihr Pikachu trainieren, füttern und pflegen. Neben Trainingsgeräten und einem Pokéball enthält das Set auch ein baubares Sandwich, das mithilfe der SMART Play Funktionen für interaktive Spielszenen genutzt werden kann. Das Set richtet sich an Kinder ab sechs Jahren und enthält alles, was für den Einstieg in die SMART Play Welt benötigt wird.

Für ältere Fans ab acht Jahren erscheint mit „Glurak vs. Blitza Ultimative Schlacht“ (72167) das größte interaktive Starterset der Reihe. Hier treffen zwei der beliebtesten Pokémon in einer spektakulären Arena aufeinander. Spieler können Kämpfe austragen, Heilungsaktionen durchführen oder gemeinsame Trainingseinheiten nachspielen. Mit zwei SMART Bricks bietet das Set besonders viele Interaktionsmöglichkeiten und stellt den bislang umfangreichsten Einstieg in das neue SMART Play System dar.

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Auch die kompatiblen Sets decken unterschiedliche Facetten der Pokémon-Welt ab. Mit „Beerenparty mit Bisasam und Bidiza“ (72155) steht die Fürsorge für Pokémon im Mittelpunkt. Kinder bereiten Smoothies zu und kümmern sich um ihre Pokémon-Partner. Das Set „Trainer’s Buggy Abenteuer mit Schiggy“ (72156) führt dagegen auf eine actionreiche Strandtour, bei der Schiggy in einem Buggy unterwegs ist und mit seinen Wasserattacken Hindernisse überwinden kann.

Abenteuerlustige Trainer können in „Glumanda und Kleinstein’s Höhlenkampf“ (72157) eine geheimnisvolle Höhle voller Schätze, Kristalle und Gefahren erkunden. Das Set greift klassische Elemente der frühen Pokémon-Abenteuer auf und stellt Glumanda einem aufgebrachten Kleinstein gegenüber.

Mit „Felori, Krokel und Kwaks Kampf“ (72158) stehen die drei Starter-Pokémon der Paldea-Region im Mittelpunkt. Ein integriertes Drehrad sorgt für zusätzliche Spielvarianten und entscheidet darüber, welche Pokémon gegeneinander antreten. Dadurch entstehen immer neue Kampfszenarien und Geschichten.

Musikalisch wird es im Set „Pummeluff Konzert“ (72159). Die beliebte Sängerin unter den Pokémon erhält eine eigene Bühne mit Lautsprechern, Mikrofonen und Konzertkulisse. Das kompakte Set richtet sich vor allem an jüngere Fans und setzt auf kreative Rollenspiele.

Ein besonderes Entdecker-Abenteuer bietet „Drohnensuche nach dem mystischen Mew“ (72161). Mithilfe einer von einem Pokéball inspirierten Drohne begeben sich Kinder auf die Suche nach dem seltenen Pokémon Mew, das sich in geheimnisvollen Ruinen versteckt hält.

Auf Schatzsuche gehen Spieler auch in „Evoli und Lapras‘ Schatzsuche“ (72162). Die beiden Pokémon erleben ein Abenteuer auf einem See, bei dem eine Schatzkarte den Weg zu einem versunkenen Wrack weist. Versteckte Mechanismen enthüllen dabei eine Schatztruhe voller Münzen und Edelsteine.

Mit „Mewtu’s Laborbruch“ (72163) wird eine der bekanntesten Szenen aus der Pokémon-Geschichte nachgestellt. Das legendäre Pokémon Mewtu befreit sich aus seinem Labortank und hinterlässt Chaos im Forschungslabor. Enthalten sind unter anderem ein Informationsbildschirm, ein Meisterball und eine große Mewtu-Figur.

Wettkampfatmosphäre bringt „Nachtara vs. Knakrack Meisterschaftskampf“ (72165) ins Kinderzimmer. Die beiden Pokémon treten um eine Pokéball-Trophäe an. Das Set richtet sich an ältere Fans und kombiniert große Figuren mit einem Turnier-Szenario.

Für Fans der etwas düsteren Pokémon-Welt erscheint schließlich „Tragosso und Gengar’s Gruselige Begegnung“ (72166). In diesem Abenteuer muss Tragosso den listigen Gengar überwinden, um einen verborgenen Schatz zu bergen. Mit zahlreichen Details und vier SMART Tags gehört das Set zu den umfangreichsten kompatiblen Erweiterungen der Reihe.

Ergänzt wird das Sortiment durch das exklusive „Gift with Purchase“-Set „Ditto als Schiggy: Filmabend“ (40887). Das 185-teilige Modell zeigt Ditto in seiner Schiggy-Verwandlung vor einem Fernseher. Wird ein SMART Brick aus einem All-in-One-Set eingesetzt, erwacht das Modell mit Licht-, Sound- und Interaktionseffekten zum Leben.

Vorbestellung startet sofort

Alle LEGO Pokémon SMART Play Sets können ab sofort vorbestellt werden. Der offizielle Verkaufsstart erfolgt am 1. August 2026 in den Startmärkten USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Polen und Australien. Erhältlich sind die Produkte über LEGO Stores, LEGO.com sowie ausgewählte Handelspartner.

Zusätzlich werden ausgewählte LEGO Stores im Rahmen einer Kooperation mit Pokémon GO zwischen August und September 2026 zu PokéStops und Arenen. Besucher können dort exklusive digitale und physische Belohnungen freischalten, darunter LEGO Pokémon Hintergründe, Aufkleber, SMART Tags und spezielle Ingame-Inhalte.

Mit der Einführung von LEGO SMART Play kündigt die LEGO Gruppe zugleich an, die Technologie künftig durch weitere Updates, neue Produkte und zusätzliche Funktionen auszubauen.

Übersicht der LEGO Pokémon SMART Play Sets

Set SKU Typ Alter Teile Preis Trainingshaus mit Pikachu 72164 All-in-One 6+ 400 69,99 € Glurak vs. Blitza Ultimative Schlacht 72167 All-in-One 8+ 751 119,99 € Beerenparty mit Bisasam und Bidiza 72155 Kompatibel 7+ 240 19,99 € Trainer’s Buggy Abenteuer mit Schiggy 72156 Kompatibel 7+ 320 29,99 € Glumanda und Kleinstein’s Höhlenkampf 72157 Kompatibel 6+ 198 19,99 € Felori, Krokel und Kwaks Kampf 72158 Kompatibel 8+ 313 34,99 € Pummeluff Konzert 72159 Kompatibel 7+ 88 14,99 € Drohnensuche nach dem mystischen Mew 72161 Kompatibel 8+ 429 49,99 € Evoli und Lapras‘ Schatzsuche 72162 Kompatibel 8+ 623 59,99 € Mewtu’s Laborbruch 72163 Kompatibel 10+ 605 69,99 € Nachtara vs. Knakrack Meisterschaftskampf 72165 Kompatibel 10+ 831 79,99 € Tragosso und Gengar’s Gruselige Begegnung 72166 Kompatibel 8+ 782 89,99 €

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