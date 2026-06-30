Die LEGO Gruppe und Sängerin Olivia Rodrigo haben eine gemeinsame Produktreihe angekündigt. Die neue LEGO Editions Olivia Rodrigo-Kollektion umfasst fünf Sammler-Sets, die von den Alben SOUR, GUTS und you seem pretty sad for a girl so in love inspiriert sind. Die Sets erscheinen weltweit am 1. August 2026, drei davon können bereits vorbestellt werden.

Besonders bemerkenswert: Olivia Rodrigo ist die erste Musikerin, die gleich mehrere eigene LEGO-Sets erhält. Insgesamt enthält die Kollektion fünf exklusive Minifiguren, die ikonische Bühnen-Outfits und Auftritte der Grammy-Gewinnerin nachbilden. Jede Figur verfügt über zwei unterschiedliche Gesichtsausdrücke.

LEGO Editions Olivia Rodrigos Schallplatte (43028)

Den Auftakt bildet die LEGO Editions Olivia Rodrigos Schallplatte (43028). Das 360-teilige Set stellt eine Schallplatte zum Ausstellen dar und greift zahlreiche Stationen aus Rodrigos Karriere auf. Zwischen den Bausteinen verstecken sich zahlreiche Easter Eggs und Hinweise auf Songs, Musikvideos und künftige Projekte, die besonders langjährige Fans entdecken können.

LEGO Botanicals & LEGO Editions Olivia Rodrigos Blumenstrauß (11507)

Mit dem LEGO Botanicals & LEGO Editions Olivia Rodrigos Blumenstrauß (11507) verbindet LEGO erstmals die Botanicals-Reihe mit einer Künstlerkooperation. Olivia Rodrigo ist damit die erste Partnerin eines individualisierten LEGO-Botanicals-Sets.

Der 400-teilige Blumenstrauß enthält symbolträchtige Pflanzen, Anspielungen auf Rodrigos Songtexte sowie Hinweise auf ihre philippinischen Wurzeln. Mittelpunkt des Modells ist eine lilafarbene Blüte, die aus Elementen einer E-Gitarre gestaltet wurde.

LEGO Editions Olivia Rodrigos Konzertmond (43029)

Das Set LEGO Editions Olivia Rodrigos Konzertmond (43029) orientiert sich an einem der bekanntesten Momente der GUTS World Tour. Das Modell zeigt den überdimensionalen Mond, auf dem Olivia Rodrigo während ihrer Show über das Publikum schwebte.

Mit 670 Teilen bietet das Set zahlreiche versteckte Details wie kleine Schubladen, Bilderrahmen und weitere Erinnerungen an die Tour.

LEGO Editions Olivia Rodrigos Geheimer Koffer (43030)

Der Geheime Koffer vereint zahlreiche Gegenstände, die Fans mit der Sängerin verbinden. Dazu gehören unter anderem eine rote Gitarre, ein markantes rotes Megafon sowie ein Notizbuch, das an Rodrigos handgeschriebene Songtexte aus der SOUR-Ära erinnert.

Das Set besteht aus 1.085 Teilen und erzählt anhand vieler kleiner Details die Geschichte ihrer bisherigen Karriere.

LEGO Editions Olivia Rodrigos Gitarre (43031)

Das größte Modell der Serie ist die LEGO Editions Olivia Rodrigos Gitarre (43031) mit 1.228 Teilen. Das Modell kombiniert eine Akustik- und eine E-Gitarre in einem aufklappbaren Design.

Im Inneren verbergen sich verschiedene Bühnenbilder, Backstage-Bereiche und Geheimfächer. LEGO möchte damit die ruhigen und rockigen Seiten von Olivia Rodrigos Musik gleichermaßen darstellen.

Viele versteckte Details für Fans

Alle fünf Sets sind speziell für Fans der Sängerin konzipiert und greifen zahlreiche Symbole, Songtexte und Bühnenmomente auf. Dazu gehören unter anderem handgeschriebene Notizen, Blumenmotive, Konzertrequisiten und weitere Anspielungen, die sich erst beim Bauen entdecken lassen.

Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer bei der LEGO Gruppe, ergänzt: „Olivia Rodrigo hat eine Welt erschaffen, mit der sich ihre Fans tief verbunden fühlen – eine Welt voller Emotionen, Individualität, Kreativität und Entdeckergeist. Wir wollten die Leidenschaft feiern, die Olivia in jeden Text und jede Ära steckt, und gleichzeitig etwas schaffen, das die Fans bauen, ausstellen und zu ihrem eigenen machen können. Es geht darum, einer neuen Generation Werkzeuge an die Hand zu geben, um sich durch kreatives Bauen auszudrücken.“

Verkaufsstart im August

Die komplette LEGO Editions Olivia Rodrigo-Kollektion erscheint weltweit am 1. August 2026 über LEGO Stores, den Online-Shop sowie ausgewählte Händler. Die Sets Schallplatte, Konzertmond und Gitarre können bereits vorbestellt werden.