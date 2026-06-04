Die LEGO Gruppe hat heute das neue LEGO Architecture Set Sagrada Família vorgestellt. Das detailreiche Modell würdigt eines der berühmtesten Bauwerke der Welt und erscheint in einem Jahr von besonderer historischer Bedeutung: 2026 jährt sich der Tod des katalanischen Architekten Antoni Gaudí zum 100. Mal.

Mit insgesamt 12.060 LEGO Elementen ist die Nachbildung der berühmten Basilika in Barcelona das bislang größte LEGO Set, gemessen an der Anzahl der enthaltenen Steine. Das Modell wurde entwickelt, um sowohl die monumentale Größe als auch den visionären Geist von Gaudís Meisterwerk einzufangen.

Bauprozess orientiert sich an der realen Entstehungsgeschichte

Besonders bemerkenswert ist die Konstruktion des Modells: Die einzelnen Bauabschnitte spiegeln die tatsächliche Entstehung der Sagrada Família wider. Der Aufbau beginnt mit der Apsis und der Krypta, führt über die Geburts- und Passionsfassade bis hin zu den Kirchenschiffen, Sakristeien und den markanten Türmen der Basilika.

Den Abschluss bilden die Ostsakristei sowie die monumentale Fassade der Herrlichkeit. Dadurch erleben Baumeister die Entwicklung des weltberühmten Bauwerks Schritt für Schritt nach.

Authentische Details sorgen für beeindruckende Optik

Zu den Highlights des Sets zählt ein spezieller Buntglasfenster-Effekt, der die charakteristische Lichtstimmung im Inneren der echten Basilika nachbildet. Nach der Fertigstellung entsteht ein imposantes Ausstellungsmodell, das aus jeder Perspektive betrachtet werden kann.

Mit einer Höhe von über 62 Zentimetern, einer Breite von 47 Zentimetern und einer Tiefe von 39 Zentimetern richtet sich das Set insbesondere an Architektur- und Geschichtsinteressierte sowie an Reisefans und erfahrene LEGO Baumeister.

Designer: „Eine einzigartige gestalterische Herausforderung“

Rok Žgalin Kobe, Designer des LEGO® Architecture Sets, betont die besondere Verantwortung bei der Entwicklung des Modells:

„Unser Ziel war es, Gaudís Vision mit größtem Respekt zu würdigen und die außergewöhnliche Komplexität sowie den Charakter der Sagrada Família in ein immersives Bauerlebnis zu übertragen. Die Balance zwischen Maßstab und Präzision zu finden und gleichzeitig einem Bauwerk treu zu bleiben, das sich seit mehr als einem Jahrhundert weiterentwickelt, war eine einzigartige gestalterische Herausforderung.“

Erweiterte Bauerfahrung mit der LEGO Builder App

Unterstützt wird das Bauerlebnis durch die LEGO Builder App. Sie bietet interaktive 3D-Bauanleitungen, eine Fortschrittsanzeige sowie die Möglichkeit, Bauprojekte digital zu speichern. Dadurch wird der Aufbau des Modells zu einer geführten und besonders immersiven Erfahrung.

Verfügbarkeit und Preis

Das LEGO Architecture Set Sagrada Família (21065) kann ab sofort vorbestellt werden. Der weltweite Verkaufsstart ist für den 1. November 2026 vorgesehen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 749,99 Euro.

Produktdaten im Überblick