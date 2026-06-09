Jurassic World Evolution 3 Rebirth -Expansion

Frontier Developments legt endlich nach. Die neue Erweiterung des Aufbauspiels Jurassic World Evolution 3 erscheint am 16. Juni in diesem Jahr. Die logische Konsequenz, der Name der Erweiterung – Rebirth, welcher Bezug auf den letzten Kinofilm der Jurassic Saga nimmt.

Jurassic World Evolution 3, Wissenswertes & Informationen für neue Spieler.

Jurassic World Evolution 3 ist ein Aufbauspiel aus dem Hause Frontier Developments. Du trittst in die Fußstapfen von John Hammond oder für die etwas jüngere Generation Simon Masrani. Die Schöpfer des Jurassic Parks und Jurassic Worlds!

Die Spielereihe hat sich stetig entwickelt, was beim 1. Teil noch simpel wirkte, ist nun beim 3. Ableger eine wirklich anspruchsvolle Simulation geworden. Das Spiel erschien im Oktober 2025 und die Möglichkeiten seiner Kreativität freien lauf zu lassen und den Jurassic Park seiner Träume zu bauen, war nie besser! Gebäude können beliebig gestaltet werden, Terrain-Touls, welche Landschaften auf die Karte zaubern, die fast grenzenlos sind. Gerade im Sandkasten-Modus kann man sich nach Belieben austoben. Es gibt eine Kampagne, welche dir alle Spielmechaniken näher bringt und eine Story über mehrere Länder, in dem du einen bestehenden Park retten oder neu aufbauen musst. Die Schwierigkeiten unterscheiden sich in vielen Bereichen. Für Experten der Spielereihe gibt es einen Herausforderungsmodus, der wirklich knackig ist und dein Können auf die Probe stellt. Bekannte Gesichter aus dem Jurassic-Franchise sind natürlich dabei. Ikonische Charaktere wie Dr. Ian Malcom dürfen nicht fehlen.

Die logische Erweiterung Rebirth / Neugeburt

Auch wenn der letzte Film viel Kritik einstecken musste, aufgrund von neuer Mutanten-Dinos und fragwürdigen Handlungssträngen, warten Fans auf eine neue Erweiterung. Die neuesten News bringen daher die Erlösung!

Die neue Expansion bringt:

Neue Story-Kampagne: Sie übernehmen die Leitung über drei topgeheime Standorte!

Vier neue Saurier: Bestätigt sind unter anderem der furchterregende Distortus Rex , der Titanosaurus sowie die Mutadon.

Neue Kosmetika: Zusätzliche Skins und Varianten, darunter spezielle Raptor-Skins aus dem Kinofilm.

Quelle: Neuigkeiten – Jurassic World Evolution 3

Release auf allen Plattformen 16 Juni 2026

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Quelle: Jurassic World Evolution 3: Rebirth Expansion – Announce Trailer