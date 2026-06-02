ININ Games kündigt Verbesserungen für R-Type Dimensions III an

Community-Kritik führt zu Patch-Fahrplan, erweiterter QA und verschobener Modul- und Disc-Produktion

Nach dem digitalen Start von R-Type Dimensions III am 19. Mai 2026 reagieren ININ Games und Tozai Games auf die teils deutliche Kritik aus der Community. Wie ININ Games in einer aktuellen Mitteilung erklärt, habe man das Feedback von Spielern, Medien und langjährigen Fans seit der Veröffentlichung genau verfolgt. Zwar sei das Spiel auch positiv aufgenommen worden, zugleich räumt der Publisher aber ein, dass insbesondere die engagierte R-Type-Community mehrere berechtigte Kritikpunkte an der Veröffentlichung geäußert habe.

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Um diese Probleme nicht nur punktuell, sondern umfassend anzugehen, kündigt ININ Games nun eine breit angelegte Verbesserungsinitiative an. Geplant ist zunächst ein erstes Update für Mitte Juni. Weitere Aktualisierungen sollen Anfang Juli und Mitte Juli folgen. Die Steam-Version soll dabei als primäre Testplattform dienen, um Änderungen zunächst zu prüfen und zu validieren, bevor sie auf weitere Plattformen ausgerollt werden.

Ein wichtiger Teil des neuen Fahrplans ist die direkte Einbindung erfahrener Spieler aus der Hardcore-R-Type-Community. Diese sollen dabei helfen, geplante Änderungen zu bewerten und zu überprüfen. Auch Content Creator und Community-Stimmen, die sich kritisch mit dem Spiel auseinandergesetzt haben, sollen nach Möglichkeit in den Prozess einbezogen werden. ININ Games spricht in diesem Zusammenhang von konstruktiver Kritik als wichtigem Bestandteil, um das Spiel auf das erwartete Niveau zu bringen.

Parallel dazu wird auch die Qualitätssicherung ausgeweitet. Neben internen Prüfungen sollen zusätzliche externe Tester aus mehreren Regionen, darunter Japan, eingebunden werden. Ziel sei es, jede Änderung nicht nur durch die eigenen Teams, sondern auch durch Spieler prüfen zu lassen, die die Serie und ihre Eigenheiten besonders gut kennen.

Konsequenzen

Die Produktion der Disc- und Cartridge-Versionen soll erst beginnen, wenn die identifizierten Probleme nach Einschätzung des Publishers ausreichend behoben sind. Damit verschiebt sich die physische Veröffentlichung erneut beziehungsweise bleibt vorerst ohne festen Produktionsstart. ININ Games begründet diesen Schritt damit, dass Sammler und Fans die bestmögliche Version auf Modul oder Disc erhalten sollen. Das gilt ausdrücklich auch für die geplante Nintendo-Switch-2-Cartridge.