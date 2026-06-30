HoYoverse und der Zubehörhersteller UGREEN haben ihre neue gemeinsame Produktserie zu Honkai: Star Rail vorgestellt. Unter dem Motto „Power Up for the Next Trailblaze“ umfasst die Kooperation mehrere Lade- und Reiseprodukte im Design der Spielfigur Yao Guang. Die limitierte Kollektion richtet sich an mobile Spieler und Vielreisende und ist ab sofort erhältlich.

MagFlow Air Magnetic Power Bank: Schlanke Powerbank mit kabellosem Laden

Den Auftakt macht die UGREEN MagFlow Air Magnetic Power Bank Honkai: Star Rail Edition. Mit einer Gehäusedicke von lediglich 13,9 Millimetern gehört sie zu den kompaktesten Produkten der Serie. Sie unterstützt magnetisches, kabelloses Laden mit bis zu 15 Watt und verfügt zusätzlich über ein integriertes USB-C-Kabel für bidirektionales Schnellladen mit bis zu 30 Watt. Thermal Guard sowie ein 13-facher Sicherheitsschutz sollen für einen sicheren Betrieb sorgen.

Nexode Air Charger: Kompaktes 65-Watt-Netzteil

Für das schnelle Aufladen unterwegs bietet UGREEN den Nexode Air Charger Honkai: Star Rail Edition an. Das kompakte GaN-Ladegerät liefert bis zu 65 Watt Leistung und erkennt angeschlossene Geräte automatisch, um die Ladeleistung entsprechend zu optimieren. Ergänzt wird die Ausstattung durch die Thermal-Guard-Technologie und mehrere integrierte Schutzmechanismen.

Nexode Pro Power Bank: Energiezentrale für mehrere Geräte

Mit der UGREEN Nexode Pro Power Bank Honkai: Star Rail Edition richtet sich die Serie an Nutzer, die unterwegs mehrere Geräte gleichzeitig laden möchten. Die Powerbank verfügt über eine Kapazität von 10.000 mAh und unterstützt Schnellladen mit bis zu 55 Watt über einen einzelnen Anschluss. Gleichzeitig lassen sich bis zu drei Geräte parallel mit Strom versorgen. Ein integriertes Display informiert über Akkustand, Ladeleistung und Schnellladestatus in Echtzeit.

Hinweis: Diese Powerbank gehört zwar zur Kollaborationsserie, ist jedoch nicht Bestandteil der limitierten Geschenkbox.

Nexode Retractable USB-C Cable: Ausziehbares 100-Watt-Kabel

Ebenfalls Teil der Kollektion ist das UGREEN Nexode Retractable USB-C Cable Honkai: Star Rail Edition. Das ausziehbare Kabel unterstützt Schnellladen mit bis zu 100 Watt und ermöglicht gleichzeitig eine schnelle Datenübertragung. Ein integrierter E-Marker-Chip erkennt den Leistungsbedarf angeschlossener Geräte und schützt vor Überlastung. Das einziehbare Design erleichtert den Transport und verhindert Kabelsalat.

FineTrack Mini 2: Ortungsgerät mit Apple-„Wo ist?“-Unterstützung

Mit dem UGREEN FineTrack Mini 2 Honkai: Star Rail Edition erweitert die Kooperation das Sortiment um ein Ortungsgerät. Es ist mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk kompatibel und unterstützt unter anderem Echtzeit-Ortung, Benachrichtigungen bei zurückgelassenen Gegenständen sowie eine Standortfreigabe. Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen 110-dB-Signalton, eine nach IP68 zertifizierte Wasser- und Staubschutzklasse sowie eine lange Akkulaufzeit.

Geschenkbox enthält exklusive Fan-Artikel

Neben den technischen Produkten umfasst die limitierte Geschenkbox verschiedene Sammlerartikel. Enthalten sind unter anderem ein Chibi-Aufsteller von Yao Guang, eine transparente Sammelkarte, ein Pin, ein Laserticket, ein Lanyard sowie ein Aufbewahrungsbeutel. Verpackung und Zubehör sind vollständig im Stil der Figur gestaltet.

Ab sofort erhältlich

Die UGREEN × Honkai: Star Rail-Kollektion ist ab sofort erhältlich und wird schrittweise weltweit sowohl online als auch im stationären Handel verfügbar sein. Welche Produkte in den jeweiligen Regionen angeboten werden, kann je nach Markt variieren.