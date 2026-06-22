Die globale Marke für interaktive Unterhaltung HoYoverse hat heute bekannt gegeben, dass ihr erstes Abenteuerstrategie- und Kreaturen-Sammelspiel Honkai: Nexus Anima am 9. Juli 2026 in eine neue Runde des sogenannten Evolutionstests startet. Der geschlossene Betatest mit Datenlöschung wird auf PC, Android und iOS verfügbar sein.

Ab sofort können sich interessierte Spielende über die offizielle Website für die Teilnahme registrieren und den Rekrutierungsfragebogen ausfüllen. Die Testzugänge werden unter ausgewählten Bewerbern vergeben.

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Neue Einblicke in Gameplay und Geschichte

Mit Honkai: Nexus Anima erweitert HoYoverse die Honkai-Reihe um ein Abenteuerstrategie- und Kreaturen-Sammelspiel. Der kommende Evolutionstest soll weitere Einblicke in die Handlung sowie zentrale Gameplay-Elemente liefern. Darüber hinaus werden neue Charaktere, Gebiete und die sogenannten Animas vorgestellt.

Passend zur Ankündigung veröffentlichte HoYoverse einen neuen Trailer sowie eine aktuelle Gameplay-Demo, die erste Eindrücke von der Spielwelt und den strategischen Kämpfen vermitteln.

Der Nexus als Herzstück der Spielwelt

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der „Nexus“, eine mystische Verbindungskraft, die gegensätzliche Aspekte wie Liebe und Hass, Licht und Dunkelheit oder Realität und Illusion miteinander vereint. Nach dem Kollaps des Nexus zerbrachen diese Verbindungen jedoch und verstreuten sich in Form von Fragmenten über die Welt.

Aus diesen Fragmenten entstanden die sogenannten „Nexus-Animas“ – einzigartige Kreaturen mit Aspektenergie. Spieler können Bindungen zu diesen Wesen aufbauen, ihre Kräfte nutzen und sie sowohl in strategischen Kämpfen als auch bei der Erkundung der offenen Spielwelt einsetzen.

Neben den Kämpfen sollen vor allem die Beziehungen zwischen Spielern und ihren Animas eine wichtige Rolle spielen. Gemeinsam gilt es, Geheimnisse aufzudecken und die verborgene Wahrheit hinter den Ereignissen der Vergangenheit zu entschlüsseln.

Abenteuer beginnt in der Stadt Iya

Während des Evolutionstests übernehmen die Spieler die Rolle eines aus der Gefangenschaft entkommenen Ebenenreisenden. Die Reise beginnt in der Kleinstadt Iya innerhalb der Ebene der Realität.

HoYoverse verspricht eine deutlich umfangreichere Darstellung der Stadt als in bisherigen Präsentationen. Spieler können die Straßen der Neustadt erkunden, bedeutende Wahrzeichen besuchen und verschiedene Fraktionen kennenlernen. Zu den wichtigen Schauplätzen zählen unter anderem die Nexus-Vereinshalle sowie das Gebäude des Nexus-Syndikats.

Im Verlauf des Abenteuers treffen die Spieler zudem auf neue Begleiter wie Nanafey, Bai Mei und Olympia, die sie bei der Aufdeckung der Geheimnisse dieser Welt unterstützen.

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Animas entwickeln sich weiter

Ein zentrales Feature des Spiels ist die Evolution der Animas. Während ihrer Reise können Spieler neue Kreaturen entdecken, Bindungen mit ihnen eingehen und deren Entwicklung verfolgen.

Darüber hinaus lassen sich individuelle Fotos mit den Animas aufnehmen und die Kreaturen mit eigenen Namen versehen. Besonders seltene chromatische Animas können unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls entdeckt und an die Spieler gebunden werden.

Limitierter Test ohne Bezahlfunktion

Der Evolutionstest ist ein zeitlich begrenzter geschlossener Betatest ohne Bezahlfunktion und mit anschließender Datenlöschung. Unterstützt werden die Plattformen PC, Android und iOS.

Die Teilnahmeplätze werden unter Spielern verlost, die sich vorab registriert und den Bewerbungsfragebogen eingereicht haben. Weitere Details zum Testablauf und zur Vergabe der Zugänge will HoYoverse zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.