Honeycomb Aeronautical erweitert sein Portfolio für Flugsimulatoren und bringt den Echo Aviation Controller XPC erstmals auf die Xbox. Der speziell für Flugsimulation entwickelte Controller ermöglicht die Steuerung von Microsoft Flight Simulator direkt vom Sofa aus und kombiniert zahlreiche Flugfunktionen in einem einzigen Eingabegerät. Die Auslieferung soll im Herbst 2026 beginnen.

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Flugsteuerung ohne separates Zubehör

Auf den ersten Blick erinnert der Echo Aviation Controller XPC an einen klassischen Gamecontroller. Im Inneren steckt jedoch eine speziell für Flugsimulation entwickelte Steuerung, die Pitch, Roll, Gier, Schub, Trimmung und weitere Flugzeugsysteme in einem Gerät vereint. Zusätzliche Hardware wie Joystick, Schubregler oder Pedale sollen dadurch in vielen Szenarien überflüssig werden.

Der Controller ist sowohl mit der Xbox als auch mit dem PC kompatibel.

Präziser Analogstick für Pitch und Roll

Die Flugsteuerung erfolgt über einen hochpräzisen Analogstick, der die Steuerung von Höhen- und Querruder übernimmt. Laut Honeycomb ermöglicht dieser besonders feinfühlige Eingaben, um sowohl kleinere Flugzeuge als auch komplexere Maschinen präzise zu steuern.

Vier Schubhebel und integriertes Trimmrad

Für die Triebwerkssteuerung besitzt der Echo Aviation Controller XPC vier frei belegbare Schubhebel mit austauschbaren Griffen und Rastpunkten. Dadurch eignet sich der Controller sowohl für einmotorige als auch mehrmotorige Flugzeuge.

Ergänzt wird die Ausstattung durch ein integriertes Trimmrad, das während des Fluges kontinuierliche Anpassungen ermöglicht.

Rudersteuerung über hintere Paddles

Die Seitenrudersteuerung erfolgt über zwei hintere Paddles, die sich gegensätzlich bewegen und so die Gierachse eines Flugzeugs simulieren. Separate Rudder-Pedale werden dadurch für viele Nutzer nicht mehr zwingend benötigt.

Magnetische Sensoren für präzise Eingaben

Für eine hohe Genauigkeit setzt Honeycomb auf moderne Tunnel Magnetoresistance (TMR)-Sensoren im Analogstick sowie Hall-Effekt-Sensoren für die Rudersteuerung. Diese sollen eine besonders präzise Steuerung sowie eine lange Lebensdauer gewährleisten.

Wichtige Flugfunktionen direkt erreichbar

Zusätzlich verfügt der Controller über physische Bedienelemente für Fahrwerk, Landeklappen und Parkbremse. Dadurch lassen sich wichtige Funktionen ohne Tastatur oder aufwendige Tastenbelegungen bedienen.

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Kompaktes Design für Sofa und Reisen

Mit seinem kompakten Aufbau richtet sich der Echo Aviation Controller XPC insbesondere an Spieler, die Flugsimulation bequem im Wohnzimmer oder unterwegs nutzen möchten. Gleichzeitig eignet sich der Controller auch für Nutzer mit wenig Platz am Schreibtisch.

Marc Küpper, CTO von Honeycomb Aeronautical, erklärt:

„Der Echo Aviation Controller hat es Flugsimulationsfans bereits ermöglicht, sich am PC vom Schreibtisch zu lösen und bequem auf dem Sofa zu fliegen. Wir freuen uns sehr, diesen innovativen Controller nun auch Xbox-Spielern zugänglich zu machen. Unser Ziel ist es, Flugsimulation einem noch größeren Publikum näherzubringen und Konsolenspielern ein entspanntes Flugerlebnis zu ermöglichen. Der Echo Aviation Controller XPC ist unser erster Schritt auf Konsolen – aber ganz sicher nicht der letzte.“

Marktstart im Herbst 2026

Der Honeycomb Echo Aviation Controller XPC soll ab Herbst 2026 ausgeliefert werden. Weitere Informationen will der Hersteller in den kommenden Monaten veröffentlichen.