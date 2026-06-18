Halloween The Game Michael Myers

Halloween The Game, das offizielle Videospiel.

Jagen oder gejagt werden, schlüpfe in die Rolle des „Kult-Killers“ Michael Myers. Es sei denn du wählst die Seite eines unschuldigen Zivilisten. Dann heißt es, Beine in die Hand nehmen und weglaufen. Mit bis zu 4 Spielern, kannst du es versuchen, der Horror-Ikone zu entkommen. Das von den Entwicklern IllFonic Horror/Stealth Game, bringt euch direkt in die Kleinstadt Haddonfield, den Schauplatz aus Halloween. Die Unreal Engine 5 zeigt im Trailer, wie stark das Spiel von der Technik profitiert und wie gut die Atmosphäre transportiert wird.

Die Geschichte von Michael Myers kurz und knapp zusammengefasst.

Michael Myers, das absolut Böse. Der Serienkiller aus dem Horrorfilm Klassiker Halloween -Die Nacht des Grauens, welcher 1978 erschien. John Carpenter erschuf ein Meisterwerk und ebnete den Weg für viele weitere Filme des Genres. Im zarten Alter von 6 Jahren, ermordete Michael seine ältere Schwester Judith mit einem Küchenmesser. Sein Psychiater Dr. Loumis, widmete sich Michael Myers und erkannte früh „das reine Böse“ in ihm. In weiteren Teilen der Horrorfilm Saga zeigte sich immer mehr, dass hinter der weißen Maske, kein normaler Mensch stecken kann. Übernatürliche Kräfte, Verletzungen die man normalerweise nicht überleben kann, schlichtweg – Unsterblich. Es gibt mehrere Ableger von „Halloween“, wie zum Beispiel Rob Zombies Interpretation oder die jüngere Trilogie mit Jamie Lee Curtis. Der Kern der Geschichte unterscheidet sich hier verschiedenen Punkten.

Quelle:Prime Video: Halloween

Gameplay als Michael Myers

Als unsterblicher Serienkiller wechselt das Spiel in die Egoperspektive (First-Person), damit du das Gefühl bekommst, nicht nur Michael Myers zu spielen, sondern ER zu sein!

Stalking & Kraftaufbau: Michael startet nicht mit der maximalen Stärke. Durch das Belauern von Opfern aus dem Hinterhalt und Verborgenem baut er eine Anzeige auf. Dies schaltet präzisere Ortungsfähigkeiten und brutalere Exekutionen frei.

Unsichtbarkeit: Seine mächtigste Fähigkeit macht ihn im Dunkeln und abseits direkter Blicke unsichtbar. Das spiegelt die Dynamik der Filme wider, in denen der Killer scheinbar aus dem Nichts materialisiert.

Lichtmanipulation: Während die Überlebenden im Schein der Lampen Schutz suchen, sabotiert Michael die Stromversorgung. Er zertrümmert Lichtquellen und legt ganze Straßenzüge in Haddonfield lahm, um seine Opfer im Schutz der absoluten Finsternis zu jagen.

Gameplay als Zivilist

Bessere Übersicht: Bis zu vier Spieler steuern ihre Figuren in der Third-Person-Ansicht , um die Umgebung optimal zu überblicken.

Das Angst-System: Dunkelheit und Spuren des Killers steigern die Panik, was die Ausdauer senkt und die Sicht verschlechtert .

KI-Bürger retten: Spieler können ahnungslose NPCs warnen. Als Belohnung helfen diese beim Verstecken oder rufen die Polizei .

Flucht & Gegenwehr: Fluchtwege und Items wechseln jede Runde. Michael ist unsterblich, kann aber mit Fallen und Waffen betäubt werden .

Zweite Chance: Ausgeschiedene Spieler kehren als Polizisten oder als Dr. Loomis zurück, um dem Team weiter zu helfen.

Einzelspieler Kampagne

Story mit Carpenter: Neben dem Multiplayer bietet das Spiel eine Story-Kampagne, die in enger Zusammenarbeit mit Horror-Ikone John Carpenter entwickelt wurde.

Die Nacht von 1978: Spieler erleben die Geschehnisse des Originalfilms und dessen unmittelbare Fortsetzung hautnah aus der Perspektive des Killers Michael Myers.

Atmosphärisches Tutorial: Der Modus dient als packendes Training, um Michaels Mechaniken und Fähigkeiten in aller Ruhe für die Online-Matches zu verinnerlichen.

Quelle :Halloween Game

Release

Plattformen: Der Titel wird rein digital für PlayStation 5 , Xbox Series X|S sowie für den PC via Steam Epic Games Store veröffentlicht. Der Titel wird rein digital fürsowie für den PC viaund denveröffentlicht.

Vorzeitiger Release (Vorabzugang): Spieler, die die Digital Deluxe Edition vorbestellen, können bereits ab Freitag, dem 4. September 2026, via Early Access in Deutschland loslegen

Trailer

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Quelle:Halloween – Official Announcement Trailer | gamescom2025 – YouTube