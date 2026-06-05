Guild Wars 3 kommt, Beta startet im Herbst 2027

Für viele MMORPG-Fans war es eine der größten Überraschungen des Summer Game Fest 2026: ArenaNet hat offiziell Guild Wars 3 angekündigt und damit das nächste Kapitel der beliebten Online-Rollenspielreihe eingeläutet. Neben einem ersten Trailer wurden auch die ersten Plattformen sowie ein grober Zeitplan für die Zukunft des Spiels bestätigt.

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Guild Wars kehrt mit neuem Kapitel zurück

Nach vielen erfolgreichen Jahren von Guild Wars 2 arbeitet ArenaNet nun offiziell an einem vollständigen Nachfolger. Konkrete Informationen zur Handlung, den spielbaren Klassen oder der Welt wurden zwar noch nicht veröffentlicht, doch die Ankündigung macht deutlich, dass die Entwickler die Zukunft des Franchise aktiv gestalten wollen. Besonders interessant ist der Fokus auf Konsolen. Während Guild Wars 2 über viele Jahre nahezu ausschließlich auf dem PC zuhause war, soll Guild Wars 3 direkt für PlayStation 5 und PC via Steam erscheinen. Damit öffnet sich die Reihe erstmals einem deutlich größeren Publikum und könnte neue Spielergruppen erreichen. Ob Crossplay oder gemeinsame Server zwischen PC- und Konsolenspielern geplant sind, wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Beta im Herbst 2027

Einen finalen Veröffentlichungstermin gibt es aktuell noch nicht. ArenaNet bestätigte jedoch bereits eine Beta-Phase für Herbst 2027. Fans werden somit erstmals die Gelegenheit erhalten, einen Blick auf das neue MMORPG zu werfen und die Spielwelt selbst zu erkunden. Bislang halten sich die Entwickler mit Details noch zurück. Informationen zu Gameplay-Systemen, PvP-Inhalten, Raids, Fraktionen oder möglichen Neuerungen gegenüber Guild Wars 2 stehen noch aus. Trotzdem sorgte die Ankündigung bereits für große Begeisterung innerhalb der Community, da viele Fans seit Jahren auf einen Nachfolger gehofft hatten.

Die Zukunft der Reihe beginnt

Mit Guild Wars 3 startet ArenaNet eines seiner ambitioniertesten Projekte der letzten Jahre. Nach dem langjährigen Erfolg von Guild Wars 2 dürfte die Erwartungshaltung entsprechend hoch sein.

Weitere Informationen zum MMORPG sollen in den kommenden Monaten folgen.