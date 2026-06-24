GTA VI: Vorbestellungen starten, Preis offiziell verraten

Vice City rückt ein ganzes Stück näher: Rockstar Games hat offiziell bestätigt, dass die Vorbestellungen für Grand Theft Auto VI am 25. Juni 2026 starten. Genauer gesagt geht es laut Rockstar bereits um Mitternacht lokaler Zeit los. Für Deutschland bedeutet das: In der Nacht von 24. auf 25. Juni sollte GTA VI ab 00:00 Uhr vorbestellbar sein.

Damit beginnt für viele Fans wohl der Moment, auf den sie seit der ersten Ankündigung gewartet haben: GTA VI wandert endlich von der Wunschliste in den Warenkorb. Und inzwischen wissen wir auch etwas mehr darüber, was Spieler zum Launch erwartet und wie tief sie zumindest in den USA dafür in die Tasche greifen müssen.

Der nächste große Schritt Richtung Release

Pre-orders for Grand Theft Auto VI begin at midnight local time on June 25. Learn more about the Ultimate Edition and pre-order bonuses at https://t.co/XPwC8URCQ4. pic.twitter.com/DKe11NcRwb — Rockstar Games (@RockstarGames) June 24, 2026

Die GTA VI: Vorbestellungen sollen laut Rockstar auf digitalen Storefronts und bei ausgewählten Händlern um Mitternacht (lokale Zeit) starten. Erscheinen wird Grand Theft Auto VI für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version wurde bisher weiterhin nicht offiziell angekündigt, daher bleibt es vorerst bei den beiden Konsolenplattformen.

Der Release selbst ist aktuell für den 19. November 2026 geplant. Nach der Verschiebung ist das natürlich ein Datum, auf das Fans ganz besonders genau schauen dürften. Mit dem Start der Vorbestellungen wirkt der neue Termin nun aber noch einmal deutlich greifbarer.

Was kostet GTA VI?

Spannend ist natürlich auch der Preis. Laut den neuen Informationen soll die Standard Edition von GTA VI in den USA 79,99 US-Dollar kosten. Damit liegt Rockstar über dem klassischen 70-Dollar-Niveau vieler großer AAA-Releases, aber eben nicht bei den zuvor immer wieder diskutierten 100 US-Dollar für die normale Version.

Zusätzlich wird es eine Ultimate Edition geben, die in den USA mit 99,99 US-Dollar angegeben wird. Diese soll zusätzliche Inhalte bieten, darunter Premium-Fahrzeuge, Waffen, Kleidung und weitere Boni, die sich durch verschiedene Aspekte von Jason und Lucias Geschichte ziehen. Offizielle Europreise für Deutschland sollte man daraus aber noch nicht direkt ableiten, da diese je nach Region, Plattform und Händler separat ausfallen können.

Jason, Lucia und ein düsteres Leonida

In GTA VI verschlägt es uns zurück nach Vice City, diesmal eingebettet in den fiktiven Bundesstaat Leonida. Im Zentrum der Geschichte stehen Jason und Lucia, die nach einem eigentlich einfachen Coup plötzlich mitten in einer deutlich größeren kriminellen Verschwörung landen. Rockstar beschreibt das Spiel als die bisher größte und immersivste Weiterentwicklung der Grand-Theft-Auto-Reihe.

Gerade die Dynamik zwischen den beiden Hauptfiguren dürfte spannend werden. Schon das bisher gezeigte Material macht klar, dass GTA VI nicht nur auf Chaos, Autos, Waffen und Neon setzt, sondern auch stärker auf Beziehung, Vertrauen und Drucksituationen.

Ultimate Edition und Vorbesteller-Boni

Auf der offiziellen GTA-VI-Seite teasert Rockstar außerdem die Ultimate Edition sowie Vorbesteller-Boni an. Zusätzlich wird mit dem Vintage Vice City Pack ein Bonus genannt, der nostalgisch auf die hellsten Neon-Zeiten von Vice City anspielt.

Alle Vorbesteller dürften also nicht nur auf den eigentlichen Release schauen, sondern auch darauf, welche Edition sich am Ende wirklich lohnt. Gerade bei GTA VI wird die Frage spannend, wie viel Mehrwert die Ultimate Edition im Vergleich zur Standard Edition tatsächlich bietet.

Für GTA-Fans wird der 25. Juni damit ein ziemlich wichtiger Tag. Und mal ehrlich: Wenn schon der Beginn der GTA VI: Vorbestellungen wie ein eigenes kleines Gaming-Event wirkt, dann sagt das ziemlich viel darüber aus, wie riesig GTA VI am Ende wirklich werden dürfte.