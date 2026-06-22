GTA für die Hosentasche? Kennt ihr OneState schon?

Ein lebendiges, dauerhaftes Großstadt-Abenteuer mit hunderten Mitspielern auf einer einzigen Karte – und das alles auf dem Smartphone? Was vor wenigen Jahren noch wie ein technisches Wunschdenken klang, ist in OneState längst digitaler Alltag. Das ambitionierte Mobile-MMO von ChillBase bricht mit den traditionellen Limitierungen mobiler Plattformen und liefert eine riesige Rollenspiel-Sandbox. Wir haben analysiert, ob der Titel dem riesigen Hype gerecht wird.

Die Faszination von OneState liegt in der absoluten spielerischen Freiheit. Das Spiel verzichtet bewusst auf eine starre Kampagne und wirft die Community stattdessen direkt in eine pulsierende Metropole. Jede Interaktion, jeder Verkehrsunfall und jeder Fraktionskrieg wird von echten Menschen gesteuert. Wer ein ehrbares Leben führen möchte, heuert beim Rettungsdienst an, transportiert als Trucker wertvolle Fracht oder sorgt bei der Polizei für Recht und Ordnung. Wer hingegen das schnelle Geld sucht, gründet eine kriminelle Organisation und kämpft um die Vorherrschaft in den zwielichtigen Vierteln der Stadt.

Lebendige Wirtschaft und echtes Rollenspiel

Hinter der bunten Fassade verbirgt sich ein beachtliches Fraktions- und Wirtschaftssystem. Nahtlos integrierter Sprachchat sorgt dafür, dass echtes Roleplay (RP) entsteht: Absprachen am Gebrauchtwagenmarkt, hitzige Verhandlungen mit Gang-Bossen oder spontane Smalltalks an der Tankstelle fühlen sich erstaunlich organisch an. Weil Luxuskarossen, Waffen und Immobilien komplett von der Community gehandelt werden, reguliert sich der Markt rein über Angebot und Nachfrage. Das erfordert strategisches Denken und stärkt den Zusammenhalt innerhalb der Allianzen.

Ein technisches Kraftpaket im Taschenformat

Grafisch zieht das Entwicklerstudio alle Register, um eine immersive Sandbox auf die Bildschirme zu zaubern. Detaillierte Fahrzeugmodelle, dynamische Lichteffekte bei Tag-Nacht-Wechseln und eine hohe Sichtweite lassen schnell vergessen, dass man hier ein Mobile-Game vor sich hat. Natürlich verlangt diese persistente Multiplayer-Pracht modernen Smartphones einiges an Akkulaufzeit ab. Wer jedoch nach einer vollwertigen, mobilen RP-Erfahrung sucht, die sich flexibel in den Alltag integrieren lässt, kommt an diesem Titel aktuell kaum vorbei.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Quelle: Bildquelle1 / Bildquelle2 / Video