GTA 6: Physische Version erscheint ohne Disc – Rockstar bestätigt Download-Code in der Box

Kurz vor dem Start der Vorbestellungen hat Rockstar Games eine überraschende Information zu Grand Theft Auto VI veröffentlicht. Obwohl das Spiel sowohl digital als auch physisch im Handel erscheinen wird, enthält die Box-Version keine Disc. Stattdessen erhalten Käufer einen Download-Code, mit dem die digitale Version des Spiels heruntergeladen werden kann. Die Entscheidung sorgt bereits jetzt für hitzige Diskussionen innerhalb der Community.

Keine Disc in der Box

In den offiziellen Vorbestellerinformationen bestätigt Rockstar eindeutig, dass die physische Version von Grand Theft Auto VI ohne Datenträger ausgeliefert wird. Wer eine Box-Version kauft, findet darin lediglich einen Code, der für den digitalen Download des Spiels eingelöst werden kann. Eine Blu-ray-Disc liegt nicht bei. Rockstar erklärt, dass die physischen Versionen bereits ab dem 12. November erhältlich sein werden, damit Käufer das Spiel rechtzeitig herunterladen und zum Release am 19. November direkt loslegen können.

Sowohl Käufer der digitalen Version als auch Besitzer der Box-Ausgabe können GTA 6 bereits ab dem 12. November herunterladen. Damit steht eine vollständige Woche für den Download zur Verfügung, bevor die Server am eigentlichen Erscheinungstag freigeschaltet werden. Eine Early-Access-Phase wird es laut Rockstar allerdings nicht geben. Unabhängig von der gewählten Edition erhalten alle Spieler am 19. November gleichzeitig Zugriff auf das Spiel.

Standard Edition und Ultimate Edition verfügbar

Rockstar bietet GTA 6 in zwei verschiedenen Versionen an. Neben der Standard Edition erscheint eine umfangreichere Ultimate Edition mit zusätzlichen Fahrzeugen, Waffen, Outfits und exklusiven Inhalten für Jason und Lucia. Beide Versionen werden sowohl digital als auch als Box-Version mit Download-Code erhältlich sein. Die Entscheidung, vollständig auf eine Disc zu verzichten, dürfte insbesondere Sammler enttäuschen. Für viele Spieler gehört ein physischer Datenträger weiterhin zu einem vollständigen Sammlerstück. Darüber hinaus bevorzugen zahlreiche Nutzer Disc-Versionen, um Spiele weiterverkaufen oder dauerhaft archivieren zu können. Andere Spieler sehen die Entwicklung dagegen pragmatischer. Angesichts der enormen Größe moderner Spiele und regelmäßiger Updates sei die Disc ohnehin oft nur noch ein kleiner Teil des eigentlichen Produkts.

Zeichen für die Zukunft?

Die Entscheidung von Rockstar könnte auch ein Hinweis auf die zukünftige Entwicklung des Marktes sein. Bereits in den vergangenen Jahren setzten immer mehr Publisher verstärkt auf digitale Vertriebsmodelle. Dass ausgerechnet eines der größten Spiele aller Zeiten nun ohne Disc erscheint, könnte als weiterer Schritt in Richtung einer vollständig digitalen Zukunft interpretiert werden. Gerade weil GTA 6 zu den wichtigsten Veröffentlichungen der gesamten Konsolengeneration zählt, dürfte die Entscheidung branchenweit aufmerksam beobachtet werden.

GTA 6 erscheint im November

Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Die Vorbestellungen starten bereits am 25. Juni. Während sich viele Fans auf die Rückkehr nach Vice City freuen, sorgt die Bestätigung der discfreien Box-Version bereits jetzt für eine der meistdiskutierten Entscheidungen rund um den Release. Ob sich Rockstar mit diesem Schritt langfristig durchsetzt oder die Kritik der Sammler überwiegt, wird sich spätestens zum Verkaufsstart im November zeigen.