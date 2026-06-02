God of War Laufey stellt Kratos‘ Frau in den Mittelpunkt eines neuen Abenteuers

Nach Jahren voller Spekulationen hat Santa Monica Studio erstmals ausführliches Gameplay zu God of War Laufey präsentiert. Das neue Abenteuer erweitert das Universum der beliebten Action-Reihe und rückt erstmals Laufey, besser bekannt als Faye, in die Hauptrolle. Für Fans der Serie dürfte das eine der größten Überraschungen der letzten Jahre sein.

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Die Geschichte von Faye wird weitererzählt

Während Faye in den bisherigen Spielen vor allem als wichtige Figur in Kratos‘ Vergangenheit präsent war, erleben Spieler ihre Geschichte nun erstmals selbst. Die Handlung setzt offenbar nach ihrem Tod an und verfolgt die Frage, was jenseits des bekannten Schicksals auf die legendäre Kriegerin wartet. Der erste Trailer deutet an, dass Fayes Reise eng mit den nordischen Reichen, den Göttern und bislang unerzählten Ereignissen verbunden sein wird.

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Schneller und beweglicher als Kratos

Das gezeigte Gameplay unterscheidet sich deutlich von den Kämpfen der bisherigen God-of-War-Titel. Faye setzt stärker auf Geschwindigkeit, Ausweichmanöver und agile Angriffe. Statt brutaler Kraft stehen Präzision, Beweglichkeit und flüssige Kombos im Vordergrund. Dadurch wirkt das Kampfsystem dynamischer und etwas leichter als die schwergewichtigen Auseinandersetzungen von Kratos. Besonders spannend dürfte für viele Fans die Möglichkeit sein, bekannte Ereignisse und Figuren aus einer völlig neuen Sicht kennenzulernen. Da Faye eine zentrale Rolle in den Geschehnissen rund um Kratos und Atreus spielte, könnte das Spiel zahlreiche bislang offene Fragen beantworten und neue Details zur Mythologie der Reihe liefern.

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Santa Monica Studio erweitert das God of War Universum

Mit God of War Laufey scheint Santa Monica Studio die Welt der Reihe gezielt auszubauen, ohne dabei direkt an die Geschichte von Kratos anzuknüpfen. Der Titel könnte damit den Beginn einer neuen Reihe innerhalb des God-of-War-Universums markieren.

Release noch ohne Termin

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde bislang nicht genannt. Interessierte Spieler können God of War Laufey jedoch bereits auf ihre Wunschliste setzen. Der Titel erscheint exklusiv für PlayStation 5.