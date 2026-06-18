HoYoverse hat die neue Version Luna VIII von Genshin Impact angekündigt. Das Update mit dem Titel „Sommer! Heimkehr? Fontainale!“ erscheint am 1. Juli 2026 und bringt eine der spannendsten Figuren der jüngeren Handlung zurück: Sandrone, die Siebte unter den Elf der Fatui. Nachdem sie sich im Krieg von Nod-Krai geopfert hatte, kehrt sie nun als spielbare 5-Sterne-Kryo-Figur zurück. Die Hintergründe ihrer Wiederbelebung sollen im Verlauf der neuen Geschichte enthüllt werden.

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Neue Elementarreaktion erweitert das Kampfsystem

Mit Sandrones Einführung erhält das Spiel eine neue Kryo-Elektro-Reaktion namens „Stellar-Supraleiter“. Diese erschafft ein sogenanntes Sternglanzfeld, das überschüssige Kryo- und Elektro-Energie speichert und in Schadensboni umwandelt. Zusätzlich wird der physische Widerstand von Gegnern reduziert. Bestimmte Kryo- und Elektro-Charaktere profitieren dabei von exklusiven Verstärkungen.

Sandrone selbst nutzt diese Mechanik aktiv im Kampf. Unterstützt wird sie von ihrem Konstrukt Fagio, das automatisch Angriffe ausführt und den Schaden der neuen Reaktion verstärkt.

Spieler reisen erstmals auf den Mond

Eine der größten Neuerungen des Updates ist die Einführung des Frostmondes als dauerhaft erkundbares Gebiet. Spieler können erstmals den Mond von Teyvat bereisen und dort neue Landschaften entdecken. Zu den Highlights gehören ein leuchtendes Mondmeer, eine Raumstation im All mit Blick auf Teyvat sowie geheimnisvolle Ruinen, die weitere Informationen über die Geschichte der Drachenwelt liefern.

Zusätzlich ermöglicht eine neue Kraft auf der Mondoberfläche die Manipulation der Schwerkraft, wodurch neue Erkundungs- und Bewegungsmöglichkeiten entstehen.

Sommer-Event „Fontainale“ startet dauerhaft

Parallel zur Hauptgeschichte beginnt das neue Sommer-Event Fontainale in Fontaine. An Bord des Schiffes „Wingalet“ treffen Spieler auf bekannte Figuren wie Charlotte, Citlali, Sandrone und Columbina. Das Event bleibt dauerhaft verfügbar und bietet verschiedene Aktivitäten, darunter den Betrieb eines Aquariums sowie zahlreiche Belohnungen. Nach Abschluss können Spieler Charlotte kostenlos freischalten und ein neues Outfit erhalten.

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Weitere Inhalte und Belohnungen

Auch der Kreativmodus Miliastra Wonderland erhält ein umfangreiches Sommer-Update. Neue Hallen, Outfits, Szenen-Assets und zusätzliche Interaktionsmöglichkeiten sollen für mehr Abwechslung sorgen. Spieler können zudem kostenlose Belohnungen wie Spektralkristalle und ein exklusives 4-Sterne-Look-Set verdienen.

Release am 1. Juli

Version Luna VIII erscheint am 1. Juli 2026 für PlayStation, Xbox, PC, Android und iOS. Dank Cross-Save- und Mehrspielerfunktionen können Spieler ihre Abenteuer plattformübergreifend fortsetzen. Mit der Rückkehr Sandrones, einer neuen Kampfreaction und der erstmals erkundbaren Mondlandschaft zählt das Update zu den bislang ambitioniertesten Erweiterungen von Genshin Impact.