GEEKWORLD 2026: Ein Rohdiamant mit Suchtpotenzial

Kaum sind die Hallentore der Maimarkthalle in Mannheim geschlossen und der Bass verhallt, blicken die Veranstalter bereits in die Zukunft: Das Datum für die GEEKWORLD 2027 steht bereits fest. Ein klares Signal für eine Convention, die in diesem Jahr bewiesen hat, wie viel Potenzial in ihr steckt – auch wenn an einigen Stellschrauben für das nächste Jahr definitiv gedreht werden muss. Ein Vor-Ort-Bericht von Daniel Spies.

Wer am vergangenen Wochenende die GEEKWORLD in Mannheim betrat, spürte sofort diese ganz besondere, elektrisierende Energie, die entsteht, wenn Popkultur auf pure Leidenschaft trifft. Die Stimmung unter den Besuchern war auffallend harmonisch, tolerant und schlichtweg positiv geladen. Streitigkeiten? Fehlanzeige. Stattdessen gab es ein buntes Miteinander, das eine der größten Stärken der Messe unterstrich: die absolute Barrierefreiheit der Generationen. Von staunenden Erstklässlern über detailverliebte Anime- und Star-Wars-Cosplayer bis hin zu älteren Semestern, die sich unter die Menge mischten – die GEEKWORLD hat bewiesen, dass „Nerd-Kultur“ längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist.

TCG wertvoller als Gold und die Magie der Röhrenfernseher

Ein absoluter Publikumsmagnet war der Bereich der Trading Card Games (TCG). Wer dachte, Pokémon-, Magic- oder Yu-Gi-Oh-Karten seien reines Kinderspielzeug, wurde hier eines Besseren belehrt. Gefühlt wirken manche seltenen Pokémon-Karten auf dieser Messe wie eine stabilere Wertanlage als echtes Gold. Händler und Privatleute präsentierten Schätze, die von einigen Besuchern in schweren, professionellen Sicherheitskoffern über die Messe geschleppt wurden – besser bewacht als so manche Geldkassette. Skurriler, aber spannender Randaspekt: Sogar vereinzelte Stände mit Fußballkarten fanden ihren Weg in die Hallen.

Gleich nebenan schlug das Herz der Retro-Fans höher. An insgesamt acht originalen Arcade-Automaten und klassischen Röhrenfernsehern mit Super Nintendo-Konsolen durfte komplett kostenlos gezockt werden. Ein genialer Schachzug der Veranstalter, der Jung und Alt gleichermaßen fesselte: Hier erklärten Väter ihren Kindern sichtlich stolz, wie man damals die Pixel-Welten meisterte.

Dass Gaming und Cosplay nicht nur verbinden, sondern auch dort helfen, wo es am dringendsten gebraucht wird, bewies ein ganz besonderes Highlight in den Hallen: Die traditionsreiche Cosplay-Truppe Solar Force 1313. Angeführt von einem täuschend echt kostümierten Mandalorianer – der im zivilen Leben übrigens als Chefredakteur dieses Magazins die Fäden zieht – bewies die Gruppe enormes Herz. Mit originalen Flipperautomaten lockten sie die Besucher an ihren Stand, um ein echtes Charity-Projekt auf die Beine zu stellen. Sämtliche Einnahmen und Spenden des Wochenendes gingen zu 100 % an den Sterneninsel Kinder- und Jugendhospizdienst (Pforzheim/Enzkreis e.V.). Eine fantastische Aktion, die zeigt, wie viel Gutes in dieser Community steckt und dass Nerds das Herz am absolut rechten Fleck haben.

Vom Lichtschwert-Training zur kulinarischen Weltreise

Die Vielfalt der Angebote war beeindruckend. Neben klassischen Händlern für Gaming-Merch, Kleidung und asiatischen Lifestyle-Produkten bot die „Artist Alley“ zahlreichen kleinen Künstlern, Malern und Bastlern eine wunderschöne Plattform, um ihre handgemachten Werke zu präsentieren. Wer mutig genug war, konnte sich spontan vor Ort sogar ein echtes Tattoo stechen lassen. Ein absolutes Highlight für Sci-Fi-Fans in den Hallen war die funkelnde Präsenz der Lichtschwert-Schmieden: Während man bei Silver Dragon Sabers die beeindruckende kreative Freiheit und Detailverliebtheit maßgeschneiderter Lichtschwert-Griffe und -Konstellationen bewundern konnte, lud das Team von Saberland.de nicht nur zum Stöbern ein, sondern bot direkt vor Ort packende Workshops und Kampftrainings an. Ein dickes Lob verdiente hier auch die Security am Einlass und in den Gängen, die stets den Überblick und die Ruhe behielt – denn in den Hallen wimmelte es nur so von täuschend echten Replikaten.

Ein echtes optisches Highlight setzte hierbei die Cosplay-Gemeinschaft von MandoMedia, die mit ihrem detailverliebten Fallout-Stand die postapokalyptische Ödland-Stimmung perfekt nach Mannheim transportierte.

Für die nötige Abkühlung und das leibliche Wohl ging es schließlich in den Außenbereich, der einer kulinarischen Weltreise glich: Von Tacos über hippen Bubble Tea bis hin zu den traditionellen japanischen Teigbällchen (Takoyaki) war für jeden Geschmack etwas dabei. Besonders familienfreundlich: Direkt neben der Essensmeile im Freien warteten Hüpfburgen und ein aufgeblasener Kletterpark auf die jüngsten Besucher. Während die Eltern verschnauften, konnten sich die Kinder austoben.

Wo der Diamant noch geschliffen werden muss: Sound & Slalom

Trotz aller Begeisterung offenbarte die GEEKWORLD 2026 jedoch auch einige spürbare Kinderkrankheiten, die man als konstruktive Kritik für das nächste Jahr mitnehmen muss. Das größte Problem der Haupthalle war die Akustik und die Belüftung. Bei sommerlichen Temperaturen wurde die Luft schnell stickig, was durch den akustischen Druck auf einer der drei Programmbühnen verstärkt wurde. Die Band Kontrollverlust lieferte eine gewohnt fulminante, mitreißende Performance ab – die Band genießt völlig zu Recht einen enormen Beliebtheitsgrad in der Szene. Doch der dröhnende Bass wanderte derart massiv durch die gesamte Halle, dass normale Gespräche an den Ständen kaum noch möglich waren.

Hier wäre ein logistischer Tausch schlauer gewesen: Der energiegeladene Auftritt von Kontrollverlust hätte ab 17 Uhr perfekt als Open-Air-Konzert im Außenbereich fungieren können, um die Aftershow-Party anzuheizen, bei der sich viele Besucher am Samstagabend leider vorzeitig auf den Heimweg machten. Die räumliche Akustik der Halle wäre wiederum für das Set von bigFM-Urgestein DJ Boulevard Bou deutlich angenehmer und stimmungsvoller gewesen, während die Live-Power von Kontrollverlust unter freiem Himmel den perfekten Festival-Vibe erzeugt hätte.

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Fazit: Die GEEKWORLD will wachsen – und sie kann es

Die GEEKWORLD ist eine Messe mit enormem Potenzial. Die Location in Mannheim bietet eine hervorragende Infrastruktur und perfekte Anfahrtswege. Die liebevoll gestalteten Fotopoints (inklusive des Throns des Imperators aus Star Wars) und das vielseitige Programm auf den drei Bühnen zeigen, mit wie viel Herzblut hier gearbeitet wird. Wenn die Veranstalter für das Jahr 2027 die logistischen Stellschrauben bei der Gang-Aufteilung, der Hallenbelüftung und dem Sound-Management festziehen, hat diese Convention das absolute Zeug dazu, zu einer festen, riesigen Größe im deutschen Messekalender heranzuwachsen.

Wir sind gespannt auf den 12 & 13 Juni 2027 – die Tickets stehen im Kopf jedenfalls schon auf der Wunschliste!

Quelle

Bilder: Daniel Spies / Video