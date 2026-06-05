Final Fantasy VII Revelation beendet die Trilogie

Nach Jahren des Wartens hat Square Enix offiziell den dritten und letzten Teil der Final-Fantasy-VII-Remake-Trilogie vorgestellt. Final Fantasy VII Revelation führt die Geschichte von Cloud und seinen Gefährten zu ihrem großen Abschluss und bereitet das finale Duell gegen Sephiroth vor, während ein gewaltiger Meteor die Welt bedroht.

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Die Geschichte führt die Ereignisse der ersten beiden Remake-Spiele direkt fort. Cloud, Tifa, Aeriths Vermächtnis und die übrigen Mitglieder der Gruppe stellen sich ihrem bislang größten Kampf. Über der Welt erscheint erneut der bedrohliche Meteor, während Sephiroths Pläne ihrem Höhepunkt entgegensteuern. Square Enix verspricht eine emotionale und spektakuläre Abschlussgeschichte, die sowohl Fans des Originals als auch Spieler der Remake-Reihe zufriedenstellen soll.

Vincent und Cid erstmals voll spielbar

Eine der größten Neuerungen betrifft die Charaktere. Vincent Valentine wird erstmals vollständig spielbar sein und seine bekannten Monster-Transformationen aktiv im Kampf einsetzen können. Auch Cid Highwind schließt sich endgültig der aktiven Kampfgruppe an und bringt eigene Fähigkeiten sowie Kombinationsangriffe mit. Das Kampfsystem wurde erneut erweitert und verfeinert. Neu sind unter anderem die sogenannten Function Integrated Tactical Outfits, kurz FIT-Outfits. Diese verändern nicht nur das Aussehen der Charaktere, sondern schalten auch neue Fähigkeiten und Kampfstile frei.

Release im Frühjahr 2027

Final Fantasy VII Revelation erscheint im Frühjahr 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2 und PC. Mit dem letzten Kapitel endet eines der ambitioniertesten Remake-Projekte der Videospielgeschichte und bringt die Neuinterpretation des legendären JRPG-Klassikers zu ihrem Abschluss.