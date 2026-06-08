EXODUS – Neues Gameplay zeigt erweiterte Mechaniken

Archetype Entertainment und Hasbro haben offiziell einen erweiterten Gameplay-Einblick für das Sci-Fi-Action-RPG EXODUS veröffentlicht, das Anfang 2027 erscheinen wird. Das erstmals gezeigte Videomaterial mit Kommentar von Game Director Chris King gibt Spielern den bislang umfassendsten Einblick in einige der Entscheidungen, Gefährten und Kampfmechaniken.
In EXODUS schlüpfen Spieler in die Rolle von Jun Aslan auf einer Reise durch den Centauri Cluster. Jun ist ein Traveler, der das Leben auf der Schrotthalde zurücklässt und in einen erbitterten Kampf um die Zukunft hineingezogen wird. Mit einer Crew unvergesslicher Gefährten erkundet Jun die gefährlichsten Gebiete des Weltraums und durchsucht uralte Ruinen, um Juns Heimatwelt vor der Fäule zu retten – einem Celestial-Virus, das die Menschheit immer näher an die Auslöschung drängt.
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Die wichtigsten Features
Jun auf eure Art & Moralausrichtungen
- Spieler können Juns physisches Aussehen anpassen und als männlichen oder weiblichen Traveler spielen. Abgesehen von Äußerlichkeiten bestimmen sie den Weg ihres Abenteuers, indem sie entweder zum tugendhaften Paladin oder zum ehrgeizigen Unsterblichen werden. Das wirkt sich dramatisch darauf aus, wie die Welt auf sie reagiert. Jede Ausrichtung hängt direkt mit dem Spielfortschritt zusammen. Der Pfad, den die Spieler wählen, ob nun Paladin oder Unsterblicher, beeinflusst, welche Fähigkeiten sie verbessern können und wie sich ihre Kräfte entwickeln.
Nutzt Traveler-Technologie
- Der Recycler wechselt zwischen dem Repeater-Modus für konstantes Feuer auf mittlerer Reichweite, dem Shredder-Modus für wirkungsvollen Schaden im Nahkampf, dem Piercer-Modus für präzise Angriffe auf noch größere Distanz und mehr. So steht Jun für jede Situation das passende Werkzeug parat.
- Der einzigartige Panzerhandschuh wird durch die Alien-Technologie, die Jun erbeutet, immer weiter verbessert. Spieler schalten neue Fähigkeiten frei, darunter die Eruption, die Gegner hochschleudert und Livestone-Terrain formt, oder die durchbohrende Lanze, die sich außerdem dazu eignet, die Ranken zu entfernen, die die Fäule hinterlässt.
- Mit Präkognition können Spieler gegnerische Positionen markieren, mit dem Störerumhang unbemerkt angreifen und mit dem Schallköder Gegner in den Kampf locken. Das Ergebnis: ein vielseitiges Arsenal an Werkzeugen, mit denen Spieler es mit allen Gefahren des Clusters aufnehmen können.
Ein näherer Blick auf die Crew:
- Die Geschichte der renommierten Xeno-Archäologin Phaedra Nath ist auf eine Weise mit den Celestials verwoben, die sie selbst erst noch enthüllen muss. Jun kämpft an der Seite dieser Gefährtin, um zu erfahren, was sie antreibt, und zu erleben, wie ihre Beziehung die gemeinsame Zukunft bestimmt.
- Zu den anderen gezeigten Gefährten zählen: Tom Vargas, ein erfahrener Traveler, der eher zur Vorsicht neigt, Jun die Grundlagen beibringt und seine moralische Perspektive beisteuert; Elise Charroux, eine ungeduldige Mech-Pilotin, die liebend gern alles Mögliche in die Luft jagt und auf rohe Kraft setzt; Salt, eine erweckte Oktopus-Söldnerin, so tödlich wie intelligent; Houston, ein weiterer erweckter Freund; und C.C. Orlev, ein geheimnisvoller Weltraum-Cowboy, im Original gesprochen von Matthew McConaughey.
Die Erweckten als Teil der Gesellschaft
- Die Erweckten sind Tiere, die durch Bioengineering und kybernetische Implantate hochintelligent wurden und mit den Archenschiffen in den Cluster kamen. Sie sprechen, denken und leben an der Seite der Menschen. Diese Integration ist auch im Gameplay-Einblick sichtbar: Ein erweckter Elefant betreibt zusammen mit anderen Erweckten einen Laden und verkauft Gegenstände und Ausrüstung an Traveler. In EXODUS sind die Erweckten nicht nur Gefährten. Sie sind Händler, Soldaten, Ärzte und mehr, tief verwoben mit jedem Aspekt der Gesellschaft.
Formt euren Weg
- In einer angespannten Situation muss Jun sich im Kontrollraum entscheiden, auf Elises oder Toms Seite zu stehen. Elise will die Gelegenheit nutzen und eine Luftschleuse öffnen, um eine Gruppe von Feinden ins All zu schleudern. Tom sieht ein Problem: Es könnten Unschuldige zu Schaden kommen.
- Diese Momente und Entscheidungen hallen in Juns Crew, der Geschichte und manchmal im Leben der Menschen zu Hause wider. Manche Entscheidungen haben unmittelbare Konsequenzen; bei anderen zeigen sich die Auswirkungen erst später.
Zeit
- Zeitdehnung ist ein Teil des Universums und wirkt sich auf alles aus. Durch die Reisen am Rande der Lichtgeschwindigkeit über gewaltige Entfernungen werden Juns Tage daheim zu Wochen oder gar Monaten.
- Was Spieler priorisieren und welche Relikte sie nach Hause zurückbringen, wird sich darauf auswirken, wie sich die weitere Reise entwickelt. Die Welt und ihre Bewohner, die zurückgelassen wurden, sind nicht immer die, zu denen sie zurückkehren.
Die Entwicklung von EXODUS befindet sich auf der Zielgeraden und die galaktische Veröffentlichung ist für Anfang 2027 geplant. Spieler, die bereit sind, die ersten Schritte in den Centauri Cluster zu wagen, können das Spiel jetzt im PlayStation Store, Xbox Store, auf Steam und im Epic Games Store auf ihre Wunschliste setzen.