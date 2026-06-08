EXODUS – Neues Gameplay zeigt erweiterte Mechaniken

Archetype Entertainment und Hasbro haben offiziell einen erweiterten Gameplay-Einblick für das Sci-Fi-Action-RPG EXODUS veröffentlicht, das Anfang 2027 erscheinen wird. Das erstmals gezeigte Videomaterial mit Kommentar von Game Director Chris King gibt Spielern den bislang umfassendsten Einblick in einige der Entscheidungen, Gefährten und Kampfmechaniken.

In EXODUS schlüpfen Spieler in die Rolle von Jun Aslan auf einer Reise durch den Centauri Cluster. Jun ist ein Traveler, der das Leben auf der Schrotthalde zurücklässt und in einen erbitterten Kampf um die Zukunft hineingezogen wird. Mit einer Crew unvergesslicher Gefährten erkundet Jun die gefährlichsten Gebiete des Weltraums und durchsucht uralte Ruinen, um Juns Heimatwelt vor der Fäule zu retten – einem Celestial-Virus, das die Menschheit immer näher an die Auslöschung drängt.

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Die wichtigsten Features

Jun auf eure Art & Moralausrichtungen

Spieler können Juns physisches Aussehen anpassen und als männlichen oder weiblichen Traveler spielen. Abgesehen von Äußerlichkeiten bestimmen sie den Weg ihres Abenteuers, indem sie entweder zum tugendhaften Paladin oder zum ehrgeizigen Unsterblichen werden. Das wirkt sich dramatisch darauf aus, wie die Welt auf sie reagiert. Jede Ausrichtung hängt direkt mit dem Spielfortschritt zusammen. Der Pfad, den die Spieler wählen, ob nun Paladin oder Unsterblicher, beeinflusst, welche Fähigkeiten sie verbessern können und wie sich ihre Kräfte entwickeln.

Nutzt Traveler-Technologie

Der Recycler wechselt zwischen dem Repeater-Modus für konstantes Feuer auf mittlerer Reichweite, dem Shredder-Modus für wirkungsvollen Schaden im Nahkampf, dem Piercer-Modus für präzise Angriffe auf noch größere Distanz und mehr. So steht Jun für jede Situation das passende Werkzeug parat.

Der einzigartige Panzerhandschuh wird durch die Alien-Technologie, die Jun erbeutet, immer weiter verbessert. Spieler schalten neue Fähigkeiten frei, darunter die Eruption, die Gegner hochschleudert und Livestone-Terrain formt, oder die durchbohrende Lanze, die sich außerdem dazu eignet, die Ranken zu entfernen, die die Fäule hinterlässt.

Mit Präkognition können Spieler gegnerische Positionen markieren, mit dem Störerumhang unbemerkt angreifen und mit dem Schallköder Gegner in den Kampf locken. Das Ergebnis: ein vielseitiges Arsenal an Werkzeugen, mit denen Spieler es mit allen Gefahren des Clusters aufnehmen können.

Ein näherer Blick auf die Crew: