Disney Dreamlight Valley – „Honeyglow Woods“ im Video vorgestellt

Für das Cozygame Dreamlight Valley von Disney wurde das kommende Paket Honeyglow Woods mit einem Präsentationsvideo angekündigt. Dieses Abenteuer-Paket bietet neue Abenteuer im Honigschimmerwald, die man gemeinsam mit beliebten neuen Charakteren aus Disneys „Winnie Puuh“ erleben kann. Dazu gibt es eine neue und mitreißende Geschichte, ein neues Biom und weitere Features, die Nostalgie, Entdeckungslust und unvergessliche Abenteuer miteinander verbinden.

Hier eine kurze Zusammenfassung dessen, was im Präsentations-Stream des Sommers gezeigt wurde:

Ein tiefer Einblick in das erste Abenteuer-Paket „Disney Dreamlight Valley: Honeyglow Woods“, das am 8. Juli für alle Plattformen erscheint.

Eine neue Geschichte mit DREI neuen Charakteren! Das Tal heißt die bezaubernden Charaktere Winnie Puuh, Ferkel und I-Aah aus Disneys „Winnie Puuh“ willkommen!

Ein Blick auf das Gebiet, den Honigschimmerwald, mit seinen vier Biomen und den Rätseln.

Brandneue Spielfunktionen: Imkerei und das Puuhstöckchen-Spiel.

Weitere spannende Neuerungen: neue Häuser für Charaktere, Blaupausen und eine Vielzahl neuer Möbel, Kleidungsstücke und Gerichte.

Am 8. Juli erscheinen neue Editionen des Spiels, darunter:

Die neue Basisspiel Edition: Disney Dreamlight Valley: Honeyglow Woods Edition

Preis: 49,99 € / 49,99 $

Zugriff zum Basisspiel

Abenteuer-Paket „Honeyglow Woods“

10.000 Mondsteine

Das neue Abenteuer-Paket „Disney Dreamlight Valley Honeyglow Woods

Preis: 16,99€ / 16,99 $

Abenteuer-Paket „Honeyglow Woods“

2.000 Mondsteine

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→ off. Webseite von Dreamlight Valley