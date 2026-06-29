Die Casino Levels in Videospielen

Spielerische Elemente werden in der heutigen Unterhaltung immer wichtiger. Sie erhöhen das Gefühl der Interaktivität und erlauben auch in den Ruhephasen eine direkte Beteiligung am Geschehen auf dem Bildschirm. Tatsächlich ist es sogar so, dass sich oftmals das wirkliche Leben in den Ereignissen in einem Videospiel widerspiegelt. So können sich Fans von Games auch im Spiel darüber freuen, dass es der ein oder andere Ausflug ins Casino mit auf die Wunschliste der Entwickler geschafft hat.

Wie verbinden sich Casino Spiele und Videospiele?

Auf den ersten Blick haben Videospiele und Casino Spiele gar nicht so viel miteinander zu tun. Denn das Spielprinzip ist dann doch sehr unterschiedlich. Wenn man sich aber die Historie ansieht, stellt man fest, dass sich die beiden Spiele oftmals in enger Nachbarschaft befanden. Denn Arcade Automaten sind bereits in den 80ern ein beliebter Zeitvertreib gewesen. Die Games, für die man früher das ein oder andere 10 Pfennig Stück in den Schlitz werfen musste, finden sich heute oftmals auch bei den Anbietern von Online Slots. Und natürlich gibt es rein optisch und vom Design her eine vielseitige gegenseitige Befruchtung.

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Sonic the Hedgehog

Bereits bei den echten Klassikern und Urvätern der modernen Videospielkultur konnte man eine gewisse Nähe zur Ästhetik von Casinos beobachten. Der blaue Igel mit der hohen Geschwindigkeit raste schon in den 80ern durch die Casino Night. Hier setzt sich das Level Design aus den typischen Elementen eines Casinos zusammen. Man sieht Slot Walzen im Hintergrund, die Rouletteräder drehen sich und Sonic selbst wird von Flipperhebeln durch den Level katapultiert. Auch vom Sounddesign her passt die Ästhetik wie angegossen zum schnellen Gameplay. Die farbenprächtige Deko tut ihr Übriges, um Sonic im Casino Level fachgerecht in Szene zu setzen.

Tales of the Abyss

Auch ein paar Generationen an Konsolen später hat das Casino nichts von seiner Strahlkraft eingebüsst. So kann man im Action Rollenspiel Tales of the Abyss sogar eine richtige Spielbank besuchen. Dort stehen verschiedene Spiele zur Auswahl, unter anderem Poker und Roulette. Gewinnen kann man hier tatsächlich auch, es gibt aber nur Geld und Gegenstände für das Spiel zu ergattern. Der Abstecher in das Casino ist für den Verlauf der Story nicht zwingend notwendig. Für die meisten Spieler ist es aber eine kommende Abwechslung zur dramatischen Tragweite der Geschichte. Denn ein bisschen Unterhaltung ist auch während der Unterhaltung gerne einmal willkommen.

Final Fantasy 7

Für viele Gamer gilt Final Fantasy 7 als das beste Spiel aller Zeiten. Das zeigt sich auch am aktuellen Remake, das die Story um Cloud, Sephirot und Co. ins 21. Jahrhundert bringt. Und sowohl in der klassischen Version also auch in der neuen Offerte gibt es einen ganzen Casino Bereich. Der Gold Saucer ist ein goldenes Gebäude, das bis unter das Dach mit Casino Spielen und allerlei Zeitvertreib angefüllt ist. Wenn man sich hier aufhält, kann man schnell einmal vergessen, dass es ja eigentlich ein Hauptspiel mit einer Story zu bewältigen gilt. In jedem Fall werden hier die Unterhaltungswütigen voll auf ihre Kosten kommen.

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Yakuza: Like a Dragon

In den letzten Jahren hat die Yakuza Reihe die eigene Innovationskraft immer wieder aufs Neue unter Beweis gestellt. Denn was zunächst als Action Brawler begann, hat sich zu einem waschechten JRPG mit rundenbasiertem Kampf entwickelt. Wer davon eine Pause braucht, der geht ganz einfach ins Casino, das im Spiel allerdings ein bisschen versteckt ist. Einmal angekommen, hat man hier die Auswahl zwischen BlackJack, Roulette, Poker und einigen anderen klassischen Casino Spielen. Dort kann sich der Protagonist Ichiban also ein wenig die Zeit vertreiben, bevor es wieder daran geht, den Gangstern in Tokyo mit einem Baseballschläger zu Leibe zu rücken.

Ideen für die Zukunft

Als Setting für immersives Storytelling ist ein Casino natürlich der perfekte Ort in einem Video Spiel. Das wird sich in der Zukunft auch noch verstärken, wenn mehr und mehr Elemente der virtuellen Realität in die Welt der Games einfließen. Auch als Community Hub sind solche Locations natürlich begehrt. Das Management eines Casinos ist auch eine Idee, die schon die ein oder andere Umsetzung gesehen hat und dementsprechend auch einmal reif für eine Neuauflage ist. Die Verschmelzung von klassischen Videospielen und den Highlights aus der Welt der Casinos ist aber sicherlich eine Entwicklung, die eher zunehmen als abnehmen wird.