Der cozy Shop-Simulator „Arcane Merchant“ erobert Steam

Vom staubigen Straßenstand zum millionenschweren Handelsimperium im Herzen eines mittelalterlichen Fantasy-Reiches: Das Drei-Mann-Team von Findie Studios hat Anfang Juni seinen charmanten Ladenmanagement-Simulator Arcane Merchant auf Steam veröffentlicht. Ein Fest für detailverliebte Händler.

Wer in Videospielen schon immer lieber Beute an Abenteurer verkauft hat, statt selbst in finstere Dungeons zu steigen, bekommt mit Arcane Merchant sein neues Eldorado. Als frischgebackener Ladenbesitzer eröffnen wir ein kleines Geschäft in einer lebendigen Fantasy-Stadt. Unser Sortiment reicht von einfachen Heiltränken über glitzernde Manakristalle bis hin zu legendären Relikten. Der Clou: Wir platzieren die Ware nicht nur plump in Regalen, sondern müssen das Angebot strategisch arrangieren, um die Kundschaft gezielt anzulocken.

Dynamische Märkte und das feine Gespür für Wucherpreise

Hinter dem farbenfrohen, entspannten Look des Spiels steckt ein erstaunlich cleveres Wirtschaftssystem. Die Preise für unsere magischen Waren regulieren sich über Angebot und Nachfrage auf dem lokalen Markt. Wer den Abenteurern zu viel Gold für ein magisches Breitschwert abknöpft, riskiert deren Zorn und verliert wertvolles Vertrauen. Wer zu billig verkauft, geht pleite. Es gilt, die sich ständig ändernden Bedürfnisse der Stadtbewohner genau zu analysieren und die Preisschraube dynamisch anzupassen. Mit steigendem Ruf spricht sich die Qualität unseres Ladens im ganzen Königreich herum.

Vom Einzelkämpfer zum Manager: Rekrutieren und Automatisieren

Besonders motivierend ist die vertikale Progression. Haben wir erst einmal genug Gold erwirtschaftet, lässt sich der winzige Verkaufsstand schrittweise zu einer prachtvollen, mehrstöckigen Handelsgilde ausbauen. Um den täglichen Ansturm in den Stoßzeiten zu bewältigen, stellen wir Angestellte ein, die das Feilschen und Kassieren übernehmen. Doch damit nicht genug: Wir können sogar mutige Helden finanzieren und auf Expeditionen in ferne Länder schicken, damit sie uns mit exklusiven, exotischen Rohstoffen beliefern. Arcane Merchant entpuppt sich so als herrlich stressfreier Suchtfaktor für gemütliche Gaming-Abende.

Quelle Bilder / Video