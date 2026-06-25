„Breaking Bad“-Ikonen stürmen „OneState“ im Riesen-Update 1.1

Hollywood-Glanz und knallharte Unterwelt-Action auf dem Smartphone: Das ambitionierte Open-World-MMO OneState zündet die nächste Content-Stufe. Mit dem brandneuen Update Version 1.1 unter dem treffenden Namen „Under Pressure“ holt Entwickler ChillBase zwei absolute Popkultur-Ikonen ins Spiel: Die Brüder Luis und Daniel Moncada – weltbekannt als die eiskalten Kartell-Killer aus Breaking Bad und Better Call Saul – ziehen als feste Story-Größen in die virtuelle kriminelle Unterwelt ein. Doch die Hollywood-Kooperation ist nur die Spitze eines gewaltigen Eisbergs aus neuen Gameplay-Systemen.

Wer dachte, die bekannten Schauspiel-Brüder würden nur für einen kurzen Gastauftritt oder ein simples Skin-Paket herhalten, der irrt gewaltig. Im großen Crossover-Event „Dos Caminos“ werden die Moncadas tief in die Lore der an Los Angeles angelehnten Metropole eingewoben. Spieler können über In-Game-Aktivitäten nicht nur die Brüder selbst und exklusive Outfits wie „Grim Specialist“ und „Silent Professional“ freischalten, sondern werden von den Charakteren tief in eine Welt aus Druck, Loyalität und riskanten Schwarzmarkt-Chancen hineingezogen.

Synthetische Diamanten: Die neue Clan-Wirtschaft

Passend zur Ankunft des Kartells krempelt das Update „Under Pressure“ die kriminelle Wirtschaft von OneState komplett um. Mit „Rocks Production“ erhalten Clans und Gangs erstmals ein vollständig eigenes, operatives Produktionssystem für synthetische Diamanten. In einem gemeinsam genutzten Labor-Arbeitsbereich müssen Gangs die Rohstoffgewinnung starten, Warteschlangen managen und die Effizienz über öffentliche Clan-Dashboards überwachen.

Das fertige Produkt muss anschließend in hochriskanten, kooperativen Lieferfahrten mit bis zu vier Spielern transportiert werden. Je mehr Ware geladen ist, desto länger und gefährlicher wird die Route durch die Stadt – dafür winken aber satte Boni von bis zu 15 Prozent.

Spieler-Marktplatz, Syndikats-Verträge und Rettungsdienst-Koop

Auch abseits des organisierten Verbrechens liefert Version 1.1 gewaltigen Content-Nachschub:

Thalmer Trading Platform: In einem neuen Business-Expo-Hochhaus öffnet der erste echte Spieler-zu-Spieler-Marktplatz der Stadt. Hier können Waffen und Fahrzeuge direkt untereinander gehandelt werden, wodurch Eigentum erstmals einen echten Wiederverkaufswert bekommt.

Syndicate Contracts: Clans können Spezialaufträge für heiß begehrte Waren annehmen, um Honor Points und massive Auszahlungen zu ergattern – was die interne Gang-Hierarchie und Teamarbeit völlig neu ordnet.

Mobile Med Unit: Für die ehrbaren Bürger kommt der erste Zwei-Spieler-Koop-Job. Zwei Sanitäter besetzen einen Krankenwagen, liefern Medizinprodukte an Apotheken und reagieren in Echtzeit auf Reanimationsrufe in der Stadt.

Neue Motorräder: Erstmals flitzen Zweiräder durch die Straßen. Drei neue Motorräder (für maximales Tempo, klassische Optik oder robusten Abenteuergeist) lassen sich in den Tuning-Shops komplett individualisieren.

Mit mittlerweile über 40 Millionen Downloads und vollen Servern von bis zu 800 echten Spielern gleichzeitig beweist ChillBase einmal mehr, dass komplexes PC-Roleplay längst auf dem Smartphone angekommen ist. Version 1.1 zeigt eindrucksvoll, wie man ein Systemupdate zu einem echten Popkultur-Event macht.

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